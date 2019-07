„Facebook“ už privatumo pažeidimus sumokės 5 mlrd. USD 

„Facebook“ už privatumo pažeidimus sutiko sumokėti 5 mlrd. USD siekiančią baudą ir pasirašė taikos susitarimą su tyrimą atlikusia JAV Federaline prekybos komisija.

Šiame, trečiadienį paskelbtame, susitarime (angl. settlement) be baudos, kuri įvardijama, kaip piniginė kompensacija, taip pat numatyta, kad „Facebook“ valdyboje bus įkurtas nepriklausomas privatumo komitetas.

Anot „Bloomberg“, teoriškai tai reiškia, kad Markas Zuckerbergas, kompanijos įkūrėjas ir vadovas, praras galutinį žodį privatumo klausimais. Bet naujienų agentūra pabrėžia, kad nėra iki galo aišku, ką reiškia frazė „nepriklausomas komitetas“ ir kas jame bus.

Federaline prekybos komisija susitarime taip pat reikalauja, kad „Facebook“ vykdytų griežtesnę trečiųjų šalių programėlių, prieinančių prie „Facebook“ vartotojų duomenų, kontrolę, reguliariai tikrintų ar visi slaptažodžiai, kuriais įmonė disponuoja, yra užšifruoti ir nenaudotų telefono numerių, gautų saugumo tikslais, rinkodarai ir reklamai.

JAV pareigūnai taip pat paragino bendrovę atlikti naujų savo pasiūlymų privatumo analizę.

Tai, anot „Bloomberg“, yra pirmas kartas, kai „Facebook“ nepakako vien atsiprašymų ir kompanija buvo priversta pereiti nuo žodžių prie veiksmų. Tačiau pabrėžiama, kad tie veiksmai nedaug ką pakeis, nes dabartinis susitarimas nereikalauja, kad „Facebook“ pakeistų savo duomenų rinkimo praktiką, kuri yra pagrindinė įmonės verslo modelio, o kartu ir problemų, sudedamoji dalis.

Baudos tikėjosi

5 mlrd. USD, nors ir atrodo didelė suma (tai didžiausia JAV prekybos komisijos kada nors skirta bauda), „Facebook“ į nokdauną tikrai nepasiųs. Pernai kompanijos pajamos siekė 56 mlrd. USD. Be to, „Facebook“ vadovai baudos, regis tikėjosi, mat įmonė yra sukaupusi 3 mlrd. US dydžio atidėjinių.

Reikėtų pridurti, kad už minėtą susitarimą balsavo ne visi Prekybos komisijos nariai. 3 respublikonai balsavo, kad jis būtų pasirašytas. Bet 2 demokratai balsavo prieš, sakydami, kad neetiška, kai korporacijos sumoka baudas ir ramiai tęsia veiklą.

„Kai įmonės gali pažeisti įstatymą, sumokėti nuobaudos, vis dar gauti pelno ir išlaikyti nė kiek nekeistą verslo modelį, kuris privedė prie tų pažeidimų, agentūros negali segtis medalio už pergalę“, – sako Rohit Chopra, demokratų atstovė Federalinėje prekybos komisijoje.

Jos kolegė Rebecca Kelly Slaughter priduria, daugiau šansų pakeisti įmonės ir jos vadovo elgesį būtų buvę einant teisminiu keliu. Anot jos, komisijai reikėjo ne tik skirti baudą, bet ir kreiptis į teismą.

Kiti tyrimai

„Facebook“ trečiadienį sutarė ir dėl kito tyrimo, kurį vykdė JAV Vertybinių popierių ir biržos komisija, pabaigos. Pastaroji skyrė 100 mln. USD baudą „Facebook“, teigdama, kad bendrovė turėjo pranešti investuotojams apie piktnaudžiavimą duomenimis ir visą „Cambridge Analytica“ istoriją.

Tyrimus dėl „Facebook“ vis dar vykdo kelios kitos JAV ir ES institucijos. Europos pareigūnai tiria daugybę pavienių skundų dėl duomenų apsaugos taisyklių pažeidimų tyrimų „Facebook“ tinkle. Vašingtono miesto prokuratūra jau padavė „Facebook“ į teismą dėl „Cambridge Analytica“ istorijos, o Niujorko valstijos generalinė prokurorė Letitia James paskelbė, kad jos biuras „domisi įmonės duomenų rinkimo praktika“ ir kad tai susiję su galimai neteisėtu vartotojų el. pašto kontaktų rinkimu ir naudojimu.