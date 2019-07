Apie koralus, varpelius ir šiukšles – pastoviąja ir kintamąja dalimi

Patyriau keistoką pokalbį su Vilniaus atliekų sistemos administratore, tiksliau — su klientų aptarnavimo skyriumi.

Aš mokyklą baigiau ir skiriu moterišką ir vyrišką giminę, bet taip vadinasi „skyrius“, nors kalba moters balsu. Nors, aišku, šiais laikais negali būti tikras. Visa laimė, kad ji (skyrius moterišku balsu) ne kur nors Indijoj, todėl kalbėjomės lietuviškai. Vėliau vis dėlto suabejojau.

Taigi, klausiu jos (skyriaus), kodėl mano sąskaitoj (vietinės rinkliavos už komunalinių atliekų tvarkymą) be metinio mokesčio dar nurodyta ir skola, nors tą sąskaitą pirmą kartą gaunu. Ji (skyrius) atsako, kad pirmą sąskaitą turėjau gauti pernai. Sakau, negavau ir manau, kad mokėjau namo administratoriui. Ji (skyrius) sako, kad tada turiu reikšti pretenzijas administratoriui.

Vienas nulis klientų aptarnavimo skyrius pirmauja.

Nes, žinau, kad norėdamas pareikšti pretenziją namo administratoriui irgi turiu skambinti administratoriaus klientų aptarnavimo skyriui, ten irgi kalba dažniausiai moterišku balsu. Kažkur skaičiau, kad skyriai kalba moteriškais balsais, nes tada pretenzijas reiškiantys vyrai rečiau smurtauja prieš po ranka pakliuvusius toršerus ar kitą kilnojamą turtą.

Bet maniškis namo administratoriaus klientų aptarnavimo skyrius tai jau 100% įsikūręs ne Vilniuj (gal kur nors Radviliškyje, nes nelabai žino, kur ir kokios gatvės Vilniuj yra). Žinau, nes prieš tris savaites kviečiau santechniką. Tai po trijų pokalbių per savaitę (pirmadienį, trečiadienį ir vėl pirmadienį) su keliais skirtingais moteriškais balsais, santechnikas atvažiavo antradienį. Beje, kiekvieną kartą, kai skambindavau, skyriui labiau rūpėjo ne tai, kad namie nutekėjimo vamzdis užsikimšo ir indus reikia plauti panašiu būdu kai dar nebuvo vandentiekio, bet tai, kada buvo įregistruotas pranešimas. Patikrinusi, skyrius lengviau atsidusdavo: taip, tikrai prašymas įregistruotas. Ir man palengvėdavo – jeigu jau skyrius žino, tai artėjam vamzdžio išvalymo link.

Bet tas jau buvo anksčiau. Grįžtu prie jos – atliekų tvarkymo klientų skyriaus.

Ploninu liežuvį darsyk. Su tuo, kad reikės mokėti skolą už sąskaitą, kurios negavau, susitaikiau, nors nesu tikras, kad jau vieną kartą už tai nemokėjau. Tada klausiu, kodėl įskaičiuotas atliekų tvarkymo mokesčiui garažas (ta prasme daugiabučio parkingo vieta). Klientų aptarnavimo skyrius atsako, kad jis įskaičiuotas į plotą. Bet, sakau, garažas nešiukšlina – šiukšlina žmonės. Galiu papasakoti, kaip atrodo šiukšlinimas: kraunam į kibirą atliekas ir kai jau kibiras pilnas – tada jau nešam į konteinerį. Į garažą, užtikrinu aptarnavimo skyrių, jokių šiukšlių nenešu. Nei aš, nei žmona, nei vaikai, o šuns neturim ir tarakonų name nėra. Bet skyrius tik iš dalies su tuo sutinka (ne dėl šuns, o dėl garažo) ir, sako, kad visokių šiukšlių ir garaže atsiranda. Po mano paprieštaravimų, kad mano parkingo vietoj jokių šiukšlių neatsiranda (yra tik viena atsarginė padanga, bet ji ne šiukšlė, o gera padanga ir jos administruoti nereikia), skyrius moterišku balsu man patarė pretenzijas dėl to siųsti Vilniaus savivaldybei, kuri nustatė, kad pagal sąskaitą garažas irgi šiukšlina bei įsiskolina (po 0,26 Eur už kvadratą per mėn., susumavus pastoviąją ir kintamąją dalį). Čia dar viena paslaptis, kaip apskaičiuojamas pastovus ir kintamas šiukšlinimas ir kodėl kintamoji dalis garaže mažesnė už pastoviąją, o štai bute jau kintamoji dalis prieš pastoviąją laimi. Bet šito jos (skyriaus) neklausiau.

Dėl to, kad garažas įskaičiuotas kaip šiukšlintojas, jeigu teisingai suprantu, turėčiau arba skambinti merui Remigijui Šimašiui, arba dar kokiam nors vilniečių nepasitenkinimo ir pretenzijų administravimo skyriui.

Neskambinau, bet kadangi meras aktyvus socialiniuose tinkluose, tai noriu kreiptis: „Mere R. Šimašiau, žinokite, kad jeigu pats šiukšlinate garaže, tai labai daug žmonių garaže nešiukšlina ir todėl garažo į komunalinių atliekų tvarkymo mokestį nederėtų įtraukti.“ Bet dėl to mano santykis su atliekų administravimo klientų skyriumi nepagerėjo. Dabar jau pralaimiu nulis du.

Turiu dar slaptą derinį, kuriuo, šventai tikiu, nuginkluosiu ją (skyrių). Klausiu, kodėl iš kiemo patraukėte vaivorykštės varpelius – esame šeima, kuri rūšiuoja ir vaikus moko rūšiuoti, tai, sakau dabar, kai varpelių neliko, turim krauti per savaitę susikaupusį plastiką, stiklą, popierių į bagažinę ir vežam į kitą kvartalą. Stengiamės vežti naktį – nes ne mūsų zona, tai žmonės gali pykti, nes gana retai išveža juos (varpelius ne žmones – žmonių jau nebeišveža) ir būna užsikimšę. Bet skyrius atkerta: čia, sako, ne mūsų reikalas – čia reikalas tų, kurie išveža. Taigi, derėtų skambinti dar į viena klientų aptarnavimo skyrių.

Nulis trys. Dabar žinau, kaip jaučiasi Lietuvos futbolo aistruoliai.

Jaučiu pralaimėjimo kartėlį ir esu truputį nesupratęs, kodėl turiu mokėti tokiai institucijai už atliekų tvarkymą, kurios skyrius nieko nesprendžia – nei skolos, nei garažo, nei varpelių. Dar lieku nesupratęs, kaip čia yra, kad man siunčia rinkliavos sąskaitas, nors jokios sutarties, kaip būsto savininkas su jais nesu sudaręs?

O labiausiai lieku nesupratęs esminio dalyko – kaip šita sistema mokant eurais už plotą (pastoviąja ir kintamąja dalimi), kuriame gyvena šiukšlinantys žmonės ir garažą, kuriame gyvena pats savaime nešiukšlinantis automobilis, skatina gyventi švariau. Nes nei miestas, nei valstybė manęs nebeskatina rūšiuoti: galima kišt viską į vieną konteinerį su visais plastikais ir buteliais... Nes svarbu ne gamta, o mokesčiai.

Ne, taip negaliu. Po akiratį praplėtusio pašnekesio su klientų aptarnavimo skyriumi – aplinkosaugos reikalus, globalų atšilimą ir t.t aptarėme su į paskutinę progimnazijos klasę eisiančia dukra. Supratau, kad jai tai rūpi. Ir tegu pats R. Šimašius prišiukšlina mano garažą, aš sumokėsiu už atliekų tvarkymą ir toliau jas rūšiuosiu, net jeigu reikės varpelių ieškoti kur nors kitame rajone.

Vis dėlto liko šioks toks kartėlis dėl to, kad žūstantys koralai prie Australijos krantų mano dukrai rūpi labiau negu mokesčius mokančio vilniečio reikalai tam moters balsu kalbančiam klientų aptarnavimo skyriui.

Komentaro autorius — Darius Tarasevičius, „Verslo žinių“ dienos redaktorius