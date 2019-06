„Tieto“ ir „EVRY“ jungiasi, tampa „Tietoevry“

Informacinių technologijų ir programinės įrangos paslaugų įmonės „Tieto“ ir „Evry“ jungiasi. Bendra skaitmeninių paslaugų kompanija nuo šiol vadinsis „Tietoevry“. Jos pajamos sieks beveik 3 mlrd. Eur, o darbutojų skaičius – 24.000.

Tiesa, sandorį dar turi patvirtinti abiejų bendrovių akcininkai ir konkurencijos prievaizdai. Tikimasi, kad susijungimas bus baigtas 2019 m. ketvirtąjį ketvirtį arba vėliausiai 2020 m. pirmąjį ketvirtį.

Besijungiančių įmonių vadovai tikisi, kad šis sandoris leis tapti viena iš konkurencingiausių skaitmeninių paslaugų ir programinės įrangos kompanijų Šiaurės Europoje. Jis taip pat esą leis praplėsti veiklos geografiją ir pasiekti daugiau klientų. Planuojama paslaugas teikti įmonėms ir viešojo sektoriaus klientams iš viso daugiau kaip 90-yje šalių. 1968 m. Suomijoje įkurta „Tieto” grupė šiuo metu teikia IT paslaugas 20 šalių. Korporacijoje dirba apie 15.000 specialistų („Tieto Lietuva” – 121).

Turėdama daugiau kaip 5.000 konsultantų Šiaurės šalyse ir apie 10.000 pasauliniu mastu, naujoji kompanija taps viena iš didžiausių darbdavių skaitmeninių paslaugų sektoriuje Šiaurės Europoje.

„Tieto“ ir „EVRY“ siūlo skaitmeninių konsultacijų, pramonės programinės įrangos, debesijos kompiuterijos ir infrastruktūros paslaugų sprendimus.

Pasak Kimmo Alkio, „Tietoevry“ generalinio direktoriaus, šis įmonių susijungimas turėtų palengvinti skaitmenines permainas klientams, darbuotojams, akcininkams ir visuomenei.

„Investuojant į žmones, naujausias technologijas, pvz. robotiką, debesiją ar dirbtinį intelektą, savo klientams padedame tapti labiau konkurencingais. Turime tvirtą kultūrinį pagrindą, paremtą Šiaurės vertybėmis, gerbiame kiekvieną individą ir sutelkiame dėmesį į visą gyvenimą trunkantį mokymąsi. Ketiname ne tik kurti įdomias galimybes abiejų kompanijų darbuotojų profesionaliam ir asmeniniam augimui, bet, žinoma, kurti vertę mūsų klientams“ – komentuoja p. Alkio.

Tieto Lietuvoje

Tomas Vitkus, „Tieto Lietuva“ vadovas, sako, kad įmonės pavadinimas, tikriausiai, keisis ir Lietuvoje. Bet daugiau pokyčių esą nenumatoma. Jis užsimena, kad po susijungimo gali padaugėti klientų, darbuotojų ir atsirasti įvairesnių projektų komandai Lietuvoje, bet tai ne faktas. Be to, jis pabrėžia, kad ir be įmonių sujungimo organinė plėtra vyktų.

Ponas Vitkus priduria, kad įmonių susijungimo logika yra aiški: sukuriama didelė IT paslaugų kompanija Šiaurės ir Baltijos šalyse turinti vietines atstovybes ir galimybę plėsti bei investuoti į naujausias IT kompetencijas ir produktus.

„Taip iškart sukuriama galimybė efektyvinti veiklą ir išnaudoti įmonių sinergijas“, – sako jis.