Seimas patvirtino startuolio sąvoką, ministerija imasi opcionų

Seimas pritarė Ekonomikos ir inovacijų ministerijos teiktam startuolio apibrėžimui. Smulkiojo ir vidutinio verslo plėtros įstatyme bus nustatyta, kad „startuolis“ – tai didelį ir inovacijomis grindžiamą verslo plėtros potencialą turinti labai maža ar maža įmonė, veikianti ne ilgiau kaip 5 metus.

„Lietuva tapo viena pirmųjų valstybių Europos Sąjungoje, kuri startuolio apibrėžimą įtvirtino įstatymu. Šis verslo modelis jau aktyviai taikomas, Lietuvoje kuriasi vis daugiau startuolių. Tačiau neturint apsibrėžtos sąvokos sudėtinga kurti palankesnę verslo aplinką tokioms įmonėms. Tad startuolio apibrėžimas įstatymu leis ir toliau stiprinti vieną prioritetinių šalies ekonomikos sričių – startuolių ekosistemą“, – apie dar laukinačius darbus užsimena Virginijus Sinkevičius, ekonomikos ir inovacijų ministras.

Skaičiuojama, kad šiuo metu Lietuvoje veikia daugiau kaip 600 startuolių. Per pastaruosius metus jų padaugėjo 47%. Pernai Lietuvos startuolių bendruomenė taip pat pasiekė iki šiol geriausius rezultatus – pritraukė 183 mln. eurų investicijų iš užsienio ir Lietuvos investicinių fondų. Ekonomikos ir inovacijų ministerija yra užsibrėžusi tikslą iki 2020 m. startuolių skaičių Lietuvoje išauginti iki 1000.

Opcionai – vis dar skaudi tema

Ekonomikos ir inovacijų ministerija taip pat pateikė Seimui siūlymus dėl lankstesnio opcionų apmokestinimo. Be to, ministerija kartu su Migracijos departamentu ir kitomis institucijomis pasirašė memorandumą, kuris sudarys galimybę pradėti vykdyti „Startup Employee Visa“ programą. Jos esmė panaši į „Startup Visa“. Kaip ir pastaroji, „Startup Employee Visa“ bus skirta suspaprastinti ir pagreitinti migracijos bei įsikūrimo Lietuvoje procedūras, tik bus skirta ne startuolių įkūrėjams, o jų darbuotojams pritraukti į Lietuvą. Tikimas, kad ši programa sumažins startuoliams reikalingų aukštos kvalifikacijos specialistų atvykimo į Lietuvą barjerus. Be to, numatoma didinti VšĮ „Versli Lietuva“ pagalbą startuolių kūrėjams ir užsienio startuoliams persikeliant į Lietuvą.