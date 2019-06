„Stikliai“ pajamų gavo daugiau, bet dirba nuostolingai

Vilniuje veikiančio penkių žvaigždučių viešbučio „Stikliai“ pajamos 2019 m., planuojama, didės bent dešimtadaliu. „Stiklių“ valdytojų negąsdina, kad pastaraisiais metais sostinėje dygstant naujiems viešbučiams konkurencija gerokai išaugo.

Asta Vainorienė, UAB „Stiklių viešbutis“ direktorė, sako, kad išties nemažai rinkos dalyvių nerimauja dėl to, kad Vilniuje viešbučių rinka pasipildė dideliu skaičiumi naujų kambarių. Be to, konkurencija apgyvendinimo rinkoje toliau augs, nes naujų vi ...

Visą straipsnį gali skaityti tik prenumeratoriai. Prisijungti