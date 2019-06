Startuoja „Telecentro“ hibridinė TV

Šiandien (birželio 5 d.) pradeda veikti AB Lietuvos radijo ir televizijos centro („Telecentro“) nauja paslauga – hibridinė televizija „HiTV“. Tai išmaniesiems televizoriams pritaikytas produktas, leidžiantis gyventojams nemokamai žiūrėti pagrindinių Lietuvos TV kanalų turinį internetu.

„HiTV“ sujungia eteriu transliuojamas TV programas (Lietuvoje nemokamai transliuojama 12 kanalų, o Vilniaus regione – 17, įskaitant kelis lenkiškus ir rusiškus) su internetine platforma, per kurią žiūrovas gali pasiekti televizijų mediatekas, archyvus ir kitą turinį. Hibridinė televizija yra tarsi tarpinis variantas tarp įprastos skaitmeninės antžeminės televizijos ir interneto televizijos (IPTV), kurios teikėjai savo serveriuose paprastai laiko maždaug dvejų savaičių visų transliuojamų kanalų turinio įrašus.

„HiTV“ taip pat leidžia TV programas ir laidas žiūrėti atidėtu laiku. Tačiau tik tas, kurios jau yra įkeltos į atitinkamo kanalo mediateką internete. Kitaip sakant, jei grįšite namo ir, pavyzdžiui, „Panorama“ bus įpusėjusi, jos iš karto atsisukti ir pasižiūrėti nuo pradžių negalėsite. Tokia galimybė atsiras tik po kurio laiko, kai LRT darbuotojai įkels ją į mediateką.

Be to, per „HiTV“ nebus pasiekiamas visas užsienio kompanijų sukurtas turinys, nes lietuviškos TV bendrovės turi licencijas transliuoti internetu toli graži ne visus filmus ir serialus. Todėl dalis per televiziją rodomo turinio taip ir neatsiduria mediatekose. Pavyzdžiui, „TV3“ į savo „TVplay“ platformą nekelia „Simpsonų“, dalies kitų serialų ir filmų. Tokia pati padėtis yra ir LNK bei kitų grupių platformose.

Kaip įjungti paslaugą

Norint žiūrėti „HiTV“, reikia turėti išmanųjį televizorių, kuris palaiko „Hybrid Broadcast Broadband TV“ (HbbTV) standartą (iš esmės visi modernūs televizoriai jį palaiko) ir yra prijungtas prie interneto. Kai kuriuose televizoriuose HbbTV funkcija gali būti išjungtą, ją aktyvuoti galima nustatymu meniu. Vėliau tereikia spustelėti raudoną mygtuką, esantį ant valdymo pultelio.

Taip pat būtina kambario ar lauko antena, kuri gebėtų priimti skaitmeninės antžeminės televizijos programas.

Šiuo metu per HiTV galima pasiekti LRT, LNK kanalų grupės ir „Lietuvos ryto TV“ mediatekas bei portalus, klausytis per 20 radijo stočių, naudotis elektroniniu programų gidu ir gauti orų prognozes. Vėliau numatoma plėsti „HiTV“ platformos turinį ir funkcionalumą.

„Daugelis žiūrovų, turinčių išmaniuosius televizorius, jau šiandien gali spausti raudoną pultelio mygtuką ir matyti mūsų hibridinę televiziją, kuri yra nemokama, kartu paprasta ir nesudėtingai valdoma”, – sako Remigijus Šeris, „Telecentro“ vadovas.

Kaip VŽ rašė, „Telecentras“ į šį projektą investavo apie 200.000 Eur.

Tarptautinės HbbTV asociacijos duomenimis, šiuo metu pasaulyje veikia 44 mln. „hibridinių“ televizorių. Hibridinė televizija rodoma Jungtinėje Karalystėje, Vokietijoje, Šveicarijoje, Ispanijoje, Estijoje – iš viso 36 pasaulio šalyse. Dar tiek pat šalių šiuo metu kuria hibridinės televizijos paslaugas.