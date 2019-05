Priklausomybė: be elektronikos prietaisų – pasaulio pabaiga?

Naujos technologijos kuriamos tam, kad palengvintų žmonių gyvenimą. Vis dėlto netrūksta tvirtinančių, kad su kiekvienu nauju prietaisu vis labiau atitrūkstame nuo gamtos – tai mus tiesiog žaloja. Bet ar tikrai gerindami gyvenimą jį tik griauname? Ko gero, technologinės pažangos laukas nėra toks vienaplanis, kad leistų mums jį vertinti vien tik juoda-balta kategorijomis. Pavyzdžiui, ne taip seniai vienas mano pažįstamas labai argumentuotai mane įtikinėjo, kaip išmanūs elektronikos prietaisai jam padeda „sugrįžti į gamtą“, kitaip sakant – gyventi natūraliau ir sveikiau.

Pradėkime nuo to, kad mūsų minimas asmuo – pavadinkime jį Petru – yra idealus šiuolaikiško žmogaus – bėgančio, vienu metu įvairia veikla užimto – pavyzdys. Kiekvieną dieną jam tenka derinti darbo reikalus ir pomėgius, rūpintis savo paties sveikata, atsižvelgti į šeimos interesus, auklėti vaikus, prižiūrėti augintinius ir, be to, kūrybiškai planuoti ateitį. Kaip jam tai pavyksta? Ar lieka laiko sveikai išsimiegoti? Galbūt pasirodys keista, tačiau jis teigia išsimiegąs daug geriau negu kuris nors kietoje lovoje miegantis gamtos vaikas. Pavyzdžiui, jis tvirtina atradęs sau optimaliausią laiką keltis ir eiti miegoti. Šio Petro atradimo bendraautorė – išmanioji programėlė, kuri jį pažadina tinkamiausiu laiku – greitojo miego fazėje. Tam netgi neprireikia garsaus, stresą keliančio žadintuvo – iki pabundant kambaryje, pagal tą pačią programėlę – užsidega silpna šviesa, kuri stiprėja palaipsniui, tokiu būdu prižadindama pačiu natūraliausiu būdu. Ne taip seniai Petras netgi įsigijo ergonominę išmaniąją lovą, kuri jam padeda kontroliuoti knarkimą: reaguodama į karkimo vibraciją, automatiškai pakelia galvos dalį, o knarkimui nuslopus – nuleidžia. Tai padeda sveikiau išsimiegoti tiek Petrui, tiek ir jo gyvenimo draugei.

Išmaniosios programėlės šiam vyrui padeda atlikti mankštą, o prausdamasis duše, kuriame yra garso kolonėlė, jis spėja išklausyti naujausius asmeninius pranešimus ir dargi mėgstamą dainą. Visą tą laiką, o ir vėliau, iki dienos pabaigos išmanioji apyrankė skaičiuoja Petro žingsnius, pulsą, kraujospūdį, sudegintas kalorijas. Per visą dieną apyrankė jam primena apie sveikas darbo pertraukas, nugaros ir sprando mankštas, paskiria keletą minučių muzikos terapijai ar kvėpavimo pratimams. Darbe ir namuose įrengtos išmanaus namo sistemos reguliuoja higienišką apšvietimą, oro temperatūrą, drėgnumą ir patalpoje esančio oro sudėtį – ne tik sumažina anglies dvideginio koncentraciją, bet ir periodiškai paskleidžia darbingumą skatinančius, nuotaiką gerinančius natūralius kvapus.

Grįžęs namo Petras kelis kartus per savaitę mankštinasi, naudodamas išmanius treniruoklius, kurie patys įvertina, kokius raumenis ar sąnarius reikia labiau mankštinti. Panašios programėlės su daiktų interneto funkcija jam padeda įvertinti savo šaldytuvo turinį ir pagal pasirinktą sveiko patiekalo receptą internetu užsakyti reikiamus produktus. Kitą dalį šviežių produktų Petras pasidaro pats – turi įsirengęs automatizuotą šiltnamį, kuris pats žino, ko reikia jo augalams ir jais pasirūpina. Pasak Petro, visos šios modernios technologijos jo šeimai padeda nustatyti teisingus santykius su gamta ir savimi. Tai nėra nenatūralu, greičiau – daugiau nei natūralu, nes paremta gamtai ir mūsų organizmui būdinga tvarka. Tačiau ar šis naujos kartos natūralumas nėra susijęs su nauja priklausomybe nuo elektronikos prietaisų ar netgi paprasčiausiai nuo elektros?

Ateities miestų ir naujos kartos bendruomenių projektų autoriai vis garsiau kalba apie tai, kad šiuolaikiniai žmonės susaistyti priklausomybių. Tai – modernios priklausomybės, kuriomis susieti visi, įskaitant ir medikus, apsiginklavusius elektronika, skirta mūsų gyvybėms gelbėti. Nelabai seniai teko skaityti socialiniuose tinkluose pasidalintą istoriją, kaip, nutrūkus elektros tiekimui, žmogus su išvestu pavedžioti šunimi negalėjo patekti į namus, o ir pagaliau patekęs negalėjo išsivirti įprastos kavos, palikti neužrakintų namų, dėl to vėlavo į susitikimą valdiškoje institucijoje. Kitas atvejis – liko be elektros visas kalnų miestelis. Žmonės liko be interneto – negalėjo dirbti darbų. Jie taip pat su nerimu stebėjo, kaip krinta patalpų temperatūra, nes be elektros negalėjo veikti automatinė šildymo sistema. Sutriko ir atsiskaitymai prekybos ir paslaugų įstaigose.

Viskas vien dėl to, kad nutrūkus elektros tiekimui sutriko visos elektros ir elektronikos įrangos veikla, sužlugo žmonių visos dienos planai. Tokie pavyzdžiai verčia susimąstyti, kiek gi kiekvienas iš mūsų esame priklausomi tiek nuo elektros, tiek ir nuo elektronikos prietaisų. Todėl neatsitiktinai modernių miestų ir bendruomenių projektų autoriai bei Jungtinių Tautų Tarpvyriausybinė klimato kaitos komisija (IPCC) atkreipia dėmesį, kad dėl klimato kaitos ir jos sukeliamų ekstremalių įvykių, pavyzdžiui, audrų, esame ypač pažeidžiami: likę be elektros galime pasijusti ne tik kaip be rankų. Tą patį paliudijo ir metų pradžioje Švedijoje praūžusi audra Alfrida, keletui dienų palikusi be elektros apie 100 tūkstančių šalies gyventojų. Ir tokia situacija, sparčiai keičiantis klimatui, gali ištikti vis dažniau.

Ir čia būtų pats laikas pasikalbėti patiems su savimi: kiek gi mes, būdami aktyvūs elektronikos naudotojai, esame socialiai atsakingi prieš ateinančias kartas. Ar mes, pasitelkę išmaniuosius prietaisus ir vis gerindami savo gyvenimą, tausojame aplinką, jos išteklius? O gal kaupdami tai, ko nebereikia, tik patvirtiname, kad mūsų priklausomybė nuo elektronikos yra didesnė nei patys manome? Ar nekaupiame namuose, sandėliukuose ar netgi savo kiemuose senų, nenaudojamų elektronikos prietaisų? Ar susimąstome, kad visi tokie prietaisai ne tik tampa teršalais, bet ir nepakliūva į perdirbimo įmones, kuriose taptų ne atliekomis, o retų, iškastinių medžiagų žaliavomis? Juk jeigu mes kiekvienas asmeniškai teršiame aplinką ir tampame barjeru žiedinei ekonomikai, vadinasi, prisidedame ir prie klimato kaitos, ir prie augančių rizikų mūsų, mūsų vaikų ir anūkų gerovei.

Atsižvelgiant į tai, kokį komfortą mums suteikia elektronika, šiuolaikinis žmogus nekviečiamas atsisakyti modernių prietaisų – anaiptol. Jis tiesiog raginamas išmintingai rūšiuoti elektronikos atliekas bei saugiai ir atsakingai atsisveikinti su nebenaudojama elektronika – savo paties ir ateinančių kartų labui.

Komentaro autorius - Linas Ivanauskas, Elektronikos platintojų asociacijos vadovas

