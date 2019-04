Pirmasis Lietuvoje „Marriott“ per metus apgyvendino 25.000 svečių

Pernai pavasarį atidarytas pirmasis šalyje „Marriott“ tinklo viešbutis – „Courtyard by Marriott Vilnius City Center“ per pirmuosius veiklos metus apgyvendino daugiau nei 25.000 svečių.

Daugiausiai svečių atvyko iš Vokietijos, Jungtinių Amerikos Valstijų ir kaimyninių šalių. Pusę sudarė keliaujantys verslo tikslais.

„Pirmasis „Marriott“ tinklo viešbutis buvo reikšmingas Vilniaus turizmo sektoriui ir sėkmingas žingsnis pačiam tinklui. Šalies sostinėje buvo jaučiamas verslo klasės viešbučių trūkumas ir „Courtyard by Marriott“ jį sėkmingai papildė – tą rodo aukštas viešbučio užimtumo rodiklis, per pirmus metus siekęs 60%“, – pranešime spaudai teigia Sigita Rudzevičienė, „Courtyard by Marriott Vilnius City Center“ direktorė.

Pasak jos, Vilniaus atsiradimas „Marriott“ tinklo žemėlapyje leido pritraukti į Lietuvą naujus turistų srautus – 35% apsistojusių klientų naudojosi šio viešbučių tinklo lojalumo programa.

Buvusio „Žalgirio“ stadiono teritorijoje sostinėje įsikūrusiame keturių žvaigždučių į verslo klientus orientuotame viešbutyje per metus apsigyveno virš 25.000 svečių.

„Nepaisant to, kad pastaruoju metu konkurencinė viešbučių rinka Lietuvoje yra suaktyvėjusi, „Courtyard by Marriott Vilnius Center“ nuo pirmųjų mėnesių sulaukė didelio svečių susidomėjimo. Pirmąjį mėnesį kambarių užimtumo rodiklis viršijo numatytus lūkesčius. Be abejo, prie tokių rezultatų prisidėjo pasaulinis „Marriott“ vardas. Net nepaskelbus tikslios atidarymo datos, nakvynes rezervavo lojalūs tinklo klientai“, – teigia p. Rudzevičienė.

Kaip svarbų pirmųjų veiklos metų pasiekimą ji taip pat mini tai, jog „Courtyard by Marriott City Center“ pateko tarp 10 geriausių „Marriott Select“ tinklo viešbučių Europoje, vertinant pagal svečių atsiliepimus.

Iš viso į „Courtyard by Marriott Vilnius City Center“ viešbučio projektą investuota 20 mln. Eur. Viešbutis įsikūręs kvartale „Business Stadium“, kuris vystomas buvusio „Žalgirio“ stadiono teritorijoje.

Pirmajame „Marriott“ tinklo viešbutyje Lietuvoje sukurta 70 darbo vietų.

„Courtyard by Marriott Vilnius City Center“ viešbutį valdo viešbučių operatorius „Apex Alliance Hotel Management“.

Be šio viešbučio bendrovė taip pat valdo „Hilton Garden Inn Bucharest Old Town“ ir planuoja atidaryti dar 6 viešbučius: „Hilton Garden Inn Vilnius City Center“, „Hilton Garden Inn Riga Old Town“, „Hilton Garden Inn Bucharest Airport“, „Courtyard Bucharest Floreasca“, „Moxy Bucharest Old Town“, „Moxy“ Kauno miesto centre.

VŽ rašė, kad 2018-ieji Lietuvos sostinėje įsikūrusiems viešbučiams buvo iššūkių metas. Viešbučių rodiklius visame pasaulyje analizuojančios kompanijos „STR Global“ duomenimis, pernai viešbučių užimtumas Vilniuje sumažėjo apie 3 procentinius punktus.

Pagrindinė priežastis – išaugusi konkurencija.

„Sostinėje pernai atidarius 6-is naujus viešbučius rinkoje atsirado apie 1.200 naujų kambarių, turistai pasiskirstė per visus viešbučius ir užimtumas šiek tiek krito“, – VŽ tuomet komentavo Eglė Ližaitytė, Lietuvos viešbučių ir restoranų asociacijos vykdomoji direktorė.