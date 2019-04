Pirmame gynybos hakatone triumfavo kompiuterinės regos sprendimų kūrėjai

Rukloje savaitgalį vykusios pirmosios Lietuvoje gynybos technologijų kūrybos stovyklos (hakatono) pagrindinį, Krašto apsaugos ministerijos (KAM) įsteigtą, prizą (2.000 Eur) iškovojo komanda „Holobeam“ iš Vilniaus, sukūrusi technologiją, kuri visiškoje tamsoje įprastu telefonu padarytas nuotraukas konvertuoja į aukštos kokybės, lengvai įžiūrimus vaizdus.

„Holobeam“ komandą sudaro 5 tyrėjai ir specialistai iš dirbtinio intelekto, duomenų mokslų, biotechnologijos ir 3D dizaino sričių.

„Renginio metu sukūrėme prototipą, tačiau jis neturi grafinės sąsajos. Dėl to konvertuoti naktines nuotraukas patiems naudotojams (kariams – VŽ) gali būti sudėtinga. Norime, kad tai būtų naudingas įrankis Lietuvos kariuomenei, tad pasistengsime šį sprendimą jiems padaryti patogesnį ir intuityvesnį“, – komentuoja Laurynas Karpus, nugalėtojų komandos atstovas.

„DELTA 1“ pavadintame hakatone iš viso dayvavo per 220 IT ir kitų sričių specialistų (paraiškų dalyvauti organizatoriai gavo per 400), sukurta 40 produktų idėjų. Komisija, sudaryta iš įmonių–rėmėjų, kariuomenės ir KAM atstovų, išskyrė ir apdovanojo 7. Renginį organizavo Kauno technologijos universiteto (KTU), KAM ir Lietuvos kariuomenės atstovai.

Kiti sprendimai

Tarp geriausiai įvertintų sprendimų pateko ir komanda „VCS Practise“, pristačiusi komunikacijos tarp dviejų įrenginių ir vietos nustatymo be palydovinės navigacijos sistemos (GPS) galimybę bei komanda „ADDS“, pristačiusi technologiją, kuria galima paveikti priešo valdomą droną. Pastarajai plėtoti idėją drauge pasiūlė viena iš renginio rėmėjų – bendrovė „ELSIS PRO“. Ji komandą taip pat paskatino 20.000 Eur vertės čekiu.

„Teltonikos“ įsteigtas 500 eurų prizas atiteko komandai „Unofficial FIDI team“, kuri pristatė technologiją, aptinkančią bepiločius orlaivius, pasitelkiant nematomo spektro (VIS/NIR/FIR) kameras.

„Telesofto“ 700 eurų prizu apdovanota komanda „March+“ sukūrusi prototipą, kuris leidžia stebėti kario sveikatos būklę ir perduoti apie ją informaciją.

Lietuvos inžinerinės ir technologijų pramonės įmonių asociacijos (LINPRA) kartu su įmone „Arginta Engineering“ įsteigtą 1.000 Eur prizą laimėjo komanda „Širšės“, kuri pristatė alternatyvios komunikacijos sprendimą – mikro serverį saugiam duomenų perdavimui.

„Centric IT Solutions Lithuania“ 1.500 eurų vertės čekį dovanojo komandai „Big Brother Detector“, kuri parengė dirbtiniu intelektu paremtą vaizdų atpažinimo technologiją.