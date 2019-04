Jeffas Bezosas jungiasi prie milijardierių lenktynių į kosmosą

Jeffas Bezosas, „Amazon“ įkūrėjas ir vadovas meta pirštinę Elonui Muskui („SpaceX“) ir verslo milžinų remiamam startuoliui „OneWeb“ – „Amazon“ irgi imasi vystyti palydovinio interneto iš orbitos projektą. „SpaceX“ vadovas p. Bezosą dėl to išvadino plagiatoriumi.

Praėjusią savaitę CNBC pranešė, kad „Amazon“ patvirtino vystanti projektą „Kuiper“. Šią savaitę paaiškėjo, kad p. Bezosas pasamdė p. Musko pernai iš „Spacex“ atleistą Rajeevą Badyalą, kuris nuo 2014 m. vadovavo „SpaceX Starlink“ (palydovinio interneto, tiekiamo iš orbitos) projektui. Prekybos milžinė taip pat surado ir pasamdė kelis p. Badyalio komandos narius, su juo dirbusius „SpaceX“.

Ponas Muskas reagavo jam įprastu stiliumi – socialiniame tinkle „Twitter“ p. Bezsosą jis išvadino plagiatoriumi.

Kosminė svajonė

Ne paslaptis, kad abu milijardieriai yra dideli kosmoso entuziastai ir svajoja žengti naują žingsnį žmonijos kelionėje į žvaigždes. Tam p. Muskas įkūrė ir kurį laiką savo lėšomis finansavo „SpaceX“, o p. Bezosas – „Blue Origin“.

Pastarąją kompaniją „SpaceX“ šiek tiek lenkia. „Blue Origin“ yra atlikusi tik 10 sėkmingų skrydžių ir dar nevykdo reguliarių. O „SpaxeX“ jau pradėjo reguliariai skaidyti į Tarptautinę kosminę stotį (TKS) ir turi sutartis su NASA bei JAV Gynybos departamentu.

Tai, beje, irgi tapo milijardierių disputo objektu socialiniame tinkle.

Paslaptingas projektas

Grįžtant prie projekto „Kuiper“, verta paminėti, kad jis vykdomas ne po „Blue Origin“ o po „Amazon“ sparnu ir prekės ženklu, skelbia „The Observer“.

Kodėl taip yra, nei „Amazon“, nei pats p. Bezosas nekomentuoja. Analitikai svarsto, kad taip gali būti elgiamasi dėl finansinio užnugario. „Blue Origin“ remia ir iš dalies finansuoja p. Bezosas savo asmeninėmis lėšomis, o „Amazon“ yra pinigų gamybos mašina, turinti daug kartų didesnes finansines galimybes nei p. Bezosas. Kiti rinkos stebėtojai sako, kad projektas „Kuiper“ labiau susijęs su „Amazon Web Services“ veikla, tad logiškiausia būtų buvę jį vystyti būtent po šios bendrovės sparnu.

Portalo „GeekWire“ apžvalgininkai svarsto, kad „Blue Origin“ vienaip ar kitaip veikiausiai bus įtraukta į projektą „Kuiper“. Manoma, kad būtent ši bendrovė kels „Kuiper“ palydovus. Tiesa, užsimenama, kad tai nėra faktas. Esą konkurentai gali pasiūlyti pigesnes paslaugas. Pati „Amazon“ to nekomentuoja. Atsakydama į „GeekWire“ klausimus, bendrovė parašė: „be abejo, svarstysime visus variantus“.

Kol kas apskritai nedaug skelbiama apie šį projektą. Neaišku, kas kurs „Kuiper“ palydovus, kur yra pagrindinė projekto komandos būstinė, nei kiek žmonių joje yra. Neskelbiami ir investicijų poreikių skaičiavimai.

Žinomos tik esminės šio projekto gairės ir tikslai. Iš dokumentų, pateiktų Tarptautinei telekomunikacijų sąjungai ir JAV Federalinei komunikacijų komisijai, matyti, kad Amazon ruošiasi į žemąją orbitą paleisti 3.236 palydovus. 784 iš jų suktųsi 590 kilometrų virš Žemės, 1.296 – 610 km virš Žemės, o dar 1.156 – 630 km orbitoje.

Jie esą užtikrintų galimybę naudotis sparčiu interneto ryšiu teritorijose nuo 56 laipsnių šiaurės platumos iki 56 laipsnių pietų platumos. Šioje planetos dalyje gyvena apie 95% pasaulio žmonių.

Kiti projektai

Kaip VŽ rašė, be jau minėtos bendrovės „SpaceX“, palydovinį internetą iš orbitos ruošiasi tiekti ir Jungtinės Karalystės (JK) kosmoso technologijų startuolis „OneWeb“, kurį remia tokie milžinai kaip Japonijos „Softbank“, „Virgin Group“ įkūrėjas serą Richardas Bransonas, „Coca-Cola“ ir lustų gamybos bendovė „Qualcomm“.

Naujose kosmoso lenktynėse dalyvauja ir patyrusi (įkurta 1969 m.) palydovinio ryšio kompanija iš Kanados „Telesat“. Ji savo pirmąjį plačiajuosčio ryšio palydovą į žemąją orbitą iškėlė praėjusiais metais. Iki 2020-ųjų bendrovė planuoja iškelti dar kelis šimtus tokių palydovų ir pradėti tiekti ryšio paslaugas.

„Facebook“, „Boeing“, Liuksemburdo bendrovė „LeoSat“, taip pat „Google“ ir „Samsung“ irgi yra skelbusios apie panašius planus. Bet šios kompanijos dar neturi kuo pasigirti – jų iniciatyvos yra labai ankstyvuose etapuose. Todėl analitikai, Volstritas ir žiniasklaida paprastai stato už vieną iš 3 bendrovių, jau turinčių bent po vieną palydovą orbitoje ir išbandančių jų galimybes: „SpaceX“, „OneWeb“ bei „Telesat“.

Dėmesio sulaukė ir Izraelio bendrovė „Sky and Space Global“, kurią įkūrė ir vadovauja Meiras Moalemas, buvęs Izraelio karinių oro pajėgų pilotas.

Tiesa, „Sky and Space Global“ kol kas planuoja per mažuosius palydovus tiekti tik GSM ryšį, t.y. balso ir SMS paslaugas, rašo BBC.

Didžiausias šios iniciatyvos privalumas – kaina. „Sky and Space Global“ žada į žemąją orbitą iškelti 200 palydovų, kurie tėra batų dėžės dydžio ir sveria po 10 kg. Visų jų gamybos kaina esą tesiekia vos 150 mln. USD. Maždaug tiek, kiek kainuoja vienas įprastas ryšio ar meteorologinis palydovas. Tiesa, 200 palydovų tinklas visos Žemės poreikių nepatenkins. Todėl p. Moalemas kol kas kalba apie paslaugų tiekimą tuose regionuose, kuriuose to labiausiai reikia, t.y. Žemės pusiaujo regionuose, įskaitant didelę dalį Lotynų Amerikos ir Afrikos. Tai maždaug 3 mlrd. žmonių rinka.

Be to, „Sky and Space Global“ palydovus planuojama kelti ne raketomis, o lėktuvais. Tiksliau, modifikuotais „Virgin Orbit“ „Boeingais 747–400“, po kuriais prikabinamos nedidelės dviejų pakopų skysto kuro (deguonies) raketos „LauncherOne“.

„Virgin Orbit“ lėktuvai kyla iki 10 km aukščio (paprastai tokiame aukštyje skraido komerciniai keleiviniai laineriai), o tada paleidžiamos „LauncherOne“ raketos, kurios nuneša krovinius į reikiamą orbitą.

Tradicinėmis palydovinės komunikacijos bendrovėmis vadinamos kompanijos, kurios jau senokai teikia balso ir duomenų perdavimo bei televizijos paslaugas, tokios kaip „Viasat“, „Hughes Network Systems“ ir „Intelsat“, šiose lenktynėse nedalyvauja. Jų palydovai yra dideli, brangūs ir sukasi geosinchroninėje orbitoje – apie 35.786 km virš Žemės (čia savo palydovus turi ir „Gazprom“).

Tiesa, viena tradicinė palydovinio tyrio kompanija – jau minėta „Telesat“ – savo jėgas su mažaisiais palydovais žemojoje orbitoje visgi bando.