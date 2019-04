Naujasis „Prodivi“ vadovas: drąsiau skaitmenizuokite savo verslą

Verslo skaitmenizavimo požiūriu Lietuvos gamybos įmonės atsilieka ne tik nuo užsienio konkurentų, bet ir nuo kitų verslo šakų pačioje Lietuvoje. Taip sako drąsiau imtis skaitmenizacijos gamybininkus raginantis Mantas Kačerauskas, kuris palieka sėkmingai skaitmenizuotą gamybos įmonę ir imasi IT verslo.

Ilgametis itin sėkmingo skaitmenizavimo verslo pavyzdžiu pristatomos metalo apdirbimo įmonės „Sargasas“ vadovas M. Kačerauskas šį pavasarį pasitinka naujus iššūkius. Nuo balandžio jis stoja prie naujos bendrovės „Prodivi“ vairo. Vos porą metų veikianti įmonė „Prodivi“ teikia verslo skaitmenizavimo paslaugas.

Šių pokyčių išvakarėse su M. Kačerausku kalbėjomės apie jo patirtį „Sargase“, Lietuvos gamybos įmonių skaitmenizavimo iššūkius ir „Prodivi“ augimo perspektyvas.

Kodėl po dvylikos metų karjeros nusprendėte palikti įmonę „Sargasas“?

Maždaug prieš du metus pradėjome „Sargaso“ verslo skaitmenizavimo projektus. Pradėjęs vystyti tuos projektus labai susidomėjau. Ši sritis pradėjo mane taip smarkiai „vežti“, kad galiausiai nusprendžiau, jog privalau išbandyti savo jėgas vystydamas skaitmenizavimo paslaugų verslą. Supratau, kad kaip vadovo mano vieta – nebūtinai gamyboje. Bet labai tikiuosi, kad gamybininko patirtis man dar pravers – pagal „Sargaso“ modelį galima skaitmenizuoti ir kitas gamybos įmones.

Kokie svarbiausi Jūsų pasiekimai „Sargase“? Ko ten išmokote?

„Sargase“ pradėjau dirbti prie staklių tiesiogine to žodžio prasme – buvau CNC operatorius. Greitai mokiausi, susitvarkiau savo darbą, išmokau dirbti su įvairiais staklių tipais. Kai pavyko užtikrinti didesnį gamybos efektyvumą savo darbo vietoje, tai pastebėjo įmonės savininkai ir taip buvau paskirtas į pareigas, kurios tuomet vadinosi šiek tiek kitaip, bet iš esmės atitiko gamybos vadovo pareigas. Vėliau tapau vyriausiuoju inžinieriumi, po to – technikos direktoriumi. Galiausiai man pasiūlė vadovauti visai įmonei. Taigi, mano karjera „Sargase“ buvo labai organiška – augau kartu su pačia įmone, turėjau galimybę susipažinti su visais jos procesais ir veiklos etapais.

Žinoma, noriu padėkoti įmonės akcininkams, kurie tikėjo manimi bei komandai su kuria dirbau. Mums pavyko pasiekti labai gerų rezultatų. Be tokios komandos kuri buvo suburta, to tikrai nebūtų pavykę.

Ar ne gaila palikti darbo vietą, su kuria kartu užaugote?

Reikia toliau augti. Jaučiu, kad savo darbą „Sargase“ jau esu padaręs. Keliu sau naujus iššūkius. Mano sprendimas gerai apgalvotas. Jau kurį laiką bandžiau suprasti, ko pats noriu, kokį tolimesnį kelią turėčiau pasirinkti. Manau, kad verslo skaitmenizavimo srityje, ypač padėdamas skaitmenizuoti gamybos įmones, jų procesus, galėsiu geriau save išreikšti, geriau išskleisti savo potencialą. Vienas kartas gali būti ir sėkmė – taip vertinu savo pasiekimus „Sargase“. Dabar turiu išsiaiškinti, ar galiu tai padaryti antrą kartą.

Ketinate užauginti dar vieną įmonę – kitoje srityje?

Taip, ir būtų gerai – gerokai didesnę. Tik taip galiu pats sau įrodyti, kad esu profesionalus vadovas.

Investicijos sugrįžta dėl augimo.

Įmonė „Sargasas“, bent gamybos srityje, vertinama kaip viena iš labiausiai skaitmenizuotų. Kokias konkrečias naudas jai atnešė Jūsų įgyvendinti verslo skaitmenizavimo projektai?

Turbūt svarbiausias pasiekimas – visiškai sutvarkyta įmonės kainodara ir rodiklinė sistema. Šiuo metu įmonė turi aiškius strateginius rodiklius. Kurie išplaukia iš įmonės strateginių tikslų. Šie rodikliai kaskaduojami įmonės skyrių vadovams. Ir visi rodikliai yra stebimi realiuoju metu, taip sprendžiant problemas čia ir dabar, o ne gavus ataskaitas po savaitės ar mėnesio. Šie veiksniai padėjo pasiekti tokių rezultatų, kaip gerokai pakilęs darbo našumas, kuris beje viršyjo gerokai ir Lietuvos vidurkį. Taip pat buvo nemažai dėmesio skiriama gamybos planavimui. Visi gamybininkai žino: kai vykdoma daug operacijų, labai sunku užtikrinti, kad nebus vėlavimų. „Sargaso“ atveju pavyko šį rodiklį žymiai pagerinti.

Ar tai turi ir tiesioginę finansinę išraišką?

Žinoma turi. Ir skaičiuojant ekonomistų mėgstamą ROI rodiklį, kitaip tariant projekto atsiperkamumą, mano skaičiavimais investicijos į skaitmenizacija atsiperka ne procentais, o kartais. Tai tikrai yra ketvirtoji pramonės revoliucija. Šios investicijos atsiperka greičiau nei investicijos į kietają dalį, kitaip tariant mašimas ar įrenginius.

Skaitmenizuoti procesai turi ir kitas išraiškas. Aukštas pristatymų patikimumo lygis leidžia pritraukti gerokai daugiau klientų, tapti eksportuojančia bendrove. Be to, tai savotiškai „higieninis“ rodiklis. Gamyboje labai sunku augti, jei negali įveikti vėlavimų ir užtikrinti pristatymų patikimumo. Manau dabar „Sargasas“ visiškai paruoštas dar rimtesnei akceleracijai, ypač plėtrai į eksporto rinkas.

Vadinasi, investicijos į skaitmenizavimą sugrįžta dėl augimo?

Dėl augimo ir dėl didesnio veiklos efektyvumo. Skaitmenizavimas leidžia pakelti efektyvumą visos įmonės mastu. Kai investuojama į „metalą“ – pažangesnes stakles, tai užtikrinamas vieno ar kelių darbo centrų efektyvumo augimas. Tuo tarpu skaitmenizavimo sprendimai leido „Sargasui“ pasiekti didesnį efektyvumą visos įmonės mastu – visoje gamybos grandinėje. Tai ir lėmė intensyvų „Sargaso“ augimą per pastaruosius kelis metus, augant taip pat ir pelnui.

Menkas gamybos skaitmenizavimas – istorinė problema.

Ką patartumėte vadovams, kurie dar tik svarsto skaitmenizuoti savo įmones? Nuo ko pradėti ir kaip užsitikrinti didžiausią naudą su mažiausiomis investicijomis?

Jei kalbame apie verslo valdymo skaitmenizavimą, tai siūlyčiau pradėti nuo pagrindinės verslo valdymo programinės įrangos – ERP sistemos. Ji kaupia visus pagrindinius duomenis apie gamybą, kuriuos vėliau galima panaudoti spartinant sprendimų priėmimą. Įsidiegti ERP sistemą – pirmas ir, tiesą sakant, privalomas žingsnis šiuolaikinei gamybos įmonei. Tolesnis etapas – verslo analitikos sistemos, kurios leidžia sukauptus duomenis panaudoti įžvalgoms ir sprendimams. Trečias etapas – mažinti popierinių dokumentų ir komunikacijos apimtis. Tik visą tai atlikus galima užsiimti skaitmenine „juvelyrika“ – taikyti turimas sistemas ir programas prie savo specifinių poreikių. Patobulinus reikiamus algoritmus galima visiškai automatizuoti planavimo instrumentus.

Ar Lietuvos gamybinės įmonės pakankamai sparčiai skaitmenizuojamos?

Nemažai įmonių jau naudoja verslo valdymo sistemas. Bet nemažai įmonių dar neišnaudoja visų jų įsidiegtų sistemų funkcionalumų. Lyginant su kitais sektoriais, Lietuvos gamybos įmonių skaitmenizavimo lygmenį laikyčiau žemesniu.

Kokios to priežastys?

Manau, kad tai iš dalies dar sovietmečio ir po jo vykusios privatizacijos pasekmės. Buvo laikas, kai Lietuvoje gamybinės įmonės tiesiog „sugriuvo“. Po privatizacijos XX a. dešimtajame dešimtmetyje kurį laiką apskritai nebuvo didelių gamybinių įmonių, visas sektorius iš esmės susikūrė iš naujo. Tas vakuumas truko apie dešimtmetį. Nemažai inžinierių ir gamybos vadovų turėjo persikvalifikuoti, įvyko „protų nutekėjimas“ gamyboje. Tik apie 2000 m. gamybos įmonės pradėjo atsigauti, todėl nebuvo tęstinumo. Pavyzdžiui, Vokietijos įmonės, kurios tobulina savo procesus jau tris ar keturis dešimtmečius, verslo skaitmenizavimą ir robotizaciją pradėjo dar prieš dešimt ar dvidešimt metų. O mes tik dabar.

Vadinasi, Lietuvoje gamyba savotiškai „vejasi“ kitas verslo šakas?

Mano nuomone, taip. Bet tai turi ir privalumų. Kaip ir kitose srityse, verslo skaitmenizavimo srityje kartais lengviau sukurti visiškai naują sistemą negu patobulinti seną. Tik gamybininkai turėtų drąsiau to imtis.

„Prodivi“ klientams – tik tai, ko tikrai reikia.

Pradedate vadovauti verslo skaitmenizavimo paslaugas teikiančiai įmonei „Prodivi“. Tai visiškai nauja įmonė, galima sakyti, žengianti tik pirmuosius žingsnius. Ar sunku buvo pasiryžti tokiam nuotykiui?

Man labai patiko tai, ką ši nedidelė įmonė daro. Mes turėjome kontaktų dar man vadovaujant „Sargasui“. Todėl manau, kad žinau, ką darau. „Prodivi“ dar reikia užaugti, bet ji pasirinko labai tam palankią veiklos sritį. Aš matau labai didelį augimo potencialą. Žinoma, didelis augimas yra ir didelė rizika. Bet aš tai suprantu ir priimu.

Kokie Jūsų planai „Prodivi“ atžvilgiu? Kaip matote savo pirmuosius darbus, koks įmonės augimo planas?

Pirmas darbas versle visada akivaizdus – pritraukti daugiau klientų. Manau, kad tai pati svarbiausia užduotis artimiausiems dvejiems ar trejiems metams. Pirmiausia reikia išplėsti klientų ratą Lietuvoje, juos sėkmingai konsultuoti ir padėti skaitmenizuoti jų verslus. Kitas etapas - ieškoti eksporto galimybių, plėsti savo veiklą užsienio rinkose. Galiausiai tikimės išvystyti ir savo IT produktus, tapti ne tik IT paslaugų tiekėjais, bet ir technologijų vystytojais. Greičiausiai kursime produktus, skirtus automatizuotam gamybos planavimui ir valdymui. Procesų automatizavimas – labiausiai mane dominanti sritis.

Kokias paslaugas siūlote savo klientams?

Šiuo metu mūsų svarbiausios paslaugos yra verslo analitikos ir verslo valdymo programinių įrangų diegimas. Strateginiu partneriu esame pasirinkę patikimą technologijų gamintoją „Microsoft“ ir diegiame jo produktus. Mūsų „arkliukas“ – verslo analitika. Manome, kad tinkamai pritaikyta verslo analitikos sistema gali padidinti beveik bet kurios, ne tik gamybinės, įmonės veiklos efektyvumą. Neseniai skaičiau, kad 2022 m. verslo analitiko specialybė bus viena iš paklausiausių pasaulyje. Taigi, šios paslaugos poreikis sparčiai auga. Europos verslas jau taip pat pastebėjo verslo analitikos vertę. Ji nebelaikoma pinigų švaistymu, priešingai, suprantama, kad ji padeda uždirbti daugiau pinigų.

Daugiau apie paslaugas skaitykite www.prodivi.lt

Bet tai greičiausiai reiškia ir greitai augančią konkurenciją?

Konkurencija jau dabar labai intensyvi, bet aš tai vertinu kaip teigiamą rodiklį. Jei nebūtų konkurencijos, tai reikštų, kad nėra ir rinkos, kad paslauga, galbūt, nereikalinga. Dabar jau matau, kad rinka yra ir aš manau, kad ji augs. Konkurentų, žinoma, bus ir galbūt daugės, bet, kaip visada, laimės geriausi.

Kas gali padėti laimėti „Prodivi“? Koks šios įmonės konkurencinis pranašumas?

Diegiant dideles sistemas, kai iškyla daug sunkių klausimų, IT specialistams ne visada lengva gerai suprasti klientų problemas ir lūkesčius. Taip pat ir atvirkščiai – vadybininkai ir gamybininkai nesupranta IT projektų specifikos, nemoka teisingai jų planuoti. „Prodivi“ yra pasiruošusi apsaugoti savo klientus nuo šių sunkumų. Turime tokią vadybos ir IT patirčių kombinaciją, kuri leidžia užtikrinti sklandesnius ir sėkmingesnius verslo skaitmenizavimo projektus. Šiuos projektus labai lengva pradėti, bet juos dar reikia užbaigti. Kaip ir visi IT projektai, verslo skaitmenizavimo projektai lengvai gali virsti klientui sunkiai pakeliama finansine našta. Mano patirtis leidžia užkirsti tam kelią. „Prodivi“ gali ne tik įdiegti verslo analitikos įrankį, bet ir integruoti verslo analitiką į patį verslą, atskleisti klientui visas realaus laiko įžvalgų ir sprendimų teikiamas galimybes.

Ar galima sakyti, kad „Prodivi“ tikslas – duoti klientui tik tai, ko jam iš tikrųjų reikia?

Tikrai taip. Aš tikiu, kad tikras verslas visuomet yra pagrįstas abipuse nauda. Orientuojamės į ilgalaikę perspektyvą, į tvarų augimą, kurį gali užtikrinti tik visiškai mūsų paslaugomis patenkinti klientai.

Kaip Jūsų karjeros posūkį vertina šeima?

Laiko mane nuotykių ieškotoju. Bet esu labai laimingas, nes mano šeima labai mane palaiko. Be jos palaikymo negalėčiau priimti tokio rizikingo sprendimo.