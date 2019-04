„Samsung“ pelnas smuko net 60%

Pietų Korėjos milžinės „Samsung Electronics“ pelnas pirmąjį šių metų ketvirtį, palyginus su tuo pačiu laikotarpiu pernai, smuko beveik 60%. Anot bendrovės, nuosmukį lėmė labai prastus rezultatus pasiekę ekranų ir atminties lustų padaliniai.

„Samsung“ penktadienį pranešė, kad kompanijos pirmojo ketvirčio veiklos pelnas, išankstiniais neaudituotais duomenimis, siekė 6,2 trln. Pietų Korėjos vonų (KRW), t.y. (5,5 mlrd. USD). 2018 m. pirmą ketvirtį kompanijos veiklos pelnas siekė 15,6 trln. KRW (13,7 mlrd. USD).

Gerokai mažesnis veiklos pelnas investuotojams nebuvo staigmena. Technologijų analitikai ir pati „Samsung“ dar kovą įspėjo, kad ekranų ir atminties lustų verslai patiria sunkumų. Tiesa, Pietų Korėjos milžinė pasirodė dar prasčiau nei vidutiniškai prognozavo analitikai. Naujienų agentūros „Reuters“ apklaustų analitikų prognozių vidurkis siekė 6,8 trln. KRW (5,9 mlrd. USD). Nepaisant to, kompanijos akcijų vertė penktadienį beveik nesikeitė (smuktelėjo 0,21 procentinio punkto), rašo CNBC.

„Samsung“ aiškina, kad lustų verslas – pagrindinis kompanijos pelno šaltinis – kasmet pirmą ketvirtį demonstruoja prastesnius rezultatus nei likusią metų dalį, nes elektronikos gamintojai naujus savo gaminius paprastai pristato sausį ir vasarį bei rudenį. Kadangi lustai naujiems gaminiams užsakomi iš anksto, už juos gautos pajamos ir pelnas priskiriamas antram ir ketvirtam ketvirčiams.

Silpna puslaidininkių paklausa

Analitikai priduria, kad šių metų pirmo ketvirčio „Samsung?“ rezultatams neigiamą įtaką taip pat padarė prisotinta ir nebeauganti išmaniųjų telefonų rinka bei sulėtėjusi duomenų centrų rinka. Pastarojoje veikiančios kompanijos esą perka pastebimai mažiau nei pernai serverių ir atminties lustų jiems. Sanjeevas Rana, brokerių kompanijos CLSA analitikas sako, kad „Samsung“ raudonojoje zonoje – ne viena. Anot jo, visa puslaidininkių industrija įžengė į korekcijos periodą.

„Samsung“ finansai ateinančiais mėnesiais dar patirs smūgių, ypač lustų sektoriuje. Tikėtina, kad atminties paklausa, ypač iš duomenų centrų, atsigaus tik antroje metų pusėje“, – sako p. Rana.

Reikia mažiau ekranų

Savo ruožtu, „Samsung“ ekranų verslas nukentėjo dėl labiau nei prognozuota atpigusių skystųjų kristalų (LCD) ekranų. Pigimą lėmė pagerėjusi kokybė ir padidėjusi gamyba Kinijoje. Be to, dėl minėto išmaniųjų įrenginių rinkos prisotinimo, sumažėjo ir brangesnių – aukštos klasės OLED ekranų – paklausa. VŽ dar pernai rašė, kad „Apple“, kuri savo telefonuose montuoja „Samsung“ ekranus, apkarpė „iPhone“ gamybos apimtis. Dabar matome vieną iš to padarinių.

S. K. Kimas, „Daiwa Securities“ vykdomasis direktorius ir analitikas, sako, kad kiti „Samsung“ verslai lyginamuoju laikotarpiu pasiekė tokius rezultatus, kokių tikėjosi rinka ir iš dalies atsvėrė ekranų bei lustų verslo praradimus.

Skaičiuojama, kad konsoliduota visų „Samsung“ padalinių apyvarta pirmąjį šių metų ketvirtį siekė 52 trln. KRW (45,7 mlrd. USD) ir buvo apie 14% mažesnė nei pernai tuo pačiu metu.

5G potencialas

„Samsung“ daug tikisi iš šiuo metu pradedamų vystyti 5G tinklų ir su šia technologija suderinamų telefonų pardavimo. Bendrovė namų rankoje (kurioje jau veikia ir yra toliau vystomas 5G tinklas) penktadienį pradėjo pardavinėti 5G lustus turinčius naujausius savo flagmanus – telefonų „S10“ seriją.

Analitikai, savo ruožtu, vėsina „Samsung“ entuziazmą. Daugelis sako, kad dar metus ar dvejus 5G tinklai ir įrenginiai finansine prasme nebus stipri varomoji jėga, nes Europoje dar nėra suderintas ir patvirtintas 5G dažnių klausimas, o JAV ir Azijoje šie tinklai dar tik pradedami vystyti. Be to, šį ryšio standartą gebantys naudoti telefonai dažnu atveju kol kas kainuoja per 1.000 Eur. Taigi didelių 5G lustų pardavimų esą nereikėtų tikėtis, juoba kad Kinijos kompanijos šioje srityje irgi aktyviai darbuojasi. Tiesa, „Samsung“ gali būti naudingas JAV ir „Huawei“ konfliktas.