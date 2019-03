„Salomon Securities” įsikūrė Vilniuje ir vilios „Brexit“ paveiktas įmones

„Salomon Securities“, bendrovė teikianti profesionalias konsultacijas finansų ir kapitalo rinkos verslininkams, vyriausybėms ir įmonėms, atidarė būstinę Vilniuje.

Vienas pagrindinių „Salomon Securities“ tikslų yra pritraukti esamus tarptautinius klientus į Lietuvą. Įmonė siekia užimti lyderės pozicijas traukiant tiesiogines užsienio investicijas ir institucinius investuotojus į Lietuvą. Bendrovė siūlo sprendimus „Brexit“ paveiktiems verslininkams, įmonėms ir vyriausybėms dviem kanalais – konsultuojant gyvai arba per savo skaitmeninę platformą, skelbia agentūra „Investuok Lietuvije“.

„Salomon Securities“ klientų tinklą sudaro įvairaus dydžio įmonės – nuo startuolių iki biržoje listinguojamų akcinių bendrovių.

Įmonė žada Lietuvoje suburti 75 patyrusių profesionalų komandą, sudarytą iš IT vystymo, pardavimų ir finansinių konsultacijų specialistų. Ieškoma ir vadovų. Be to, „Salomon Securities“ pranešime teigiama, kad įmonė pasiruošusi apmokyti dalį mažiau patyrusių specialistų. Siekdama užsitikrinti reikiamą klientų aptarnavimo (angl. Front Office) specialistų kiekį (jie reikalingi ir kitoms finansinių paslaugų įmonėms), „Salomon Securities“ bendradarbiaus su akademinėmis institucijomis ir pagrindinėmis mokyklomis teikdama ugdymo sustiprinimo programas. Taip pat kompanija pasiryžo įsteigi tyrimų ir vystymo laboratoriją.

„Lietuva sėkmingai išnaudoja „Brexit“, siekdama prisitraukti Jungtinės Karalystės bendroves ir jų kuriamas darbo vietas. „Salomon Securities“ sprendimas kurti padalinį Vilniuje unikalus tuo, kad bendrovės naujai sukurtose darbo vietose įdarbinti šalies specialistai patys teiks paslaugas verslams, bandantiems sumažinti „Brexit“ padarinius. Tai neabejotinai atkreips šių verslų dėmesį į Lietuvą, kaip potencialią investicijų lokaciją, galinčią padėti spręsti globalaus verslo problemas“, – sako Virginijus Sinkevičius, ekonomikos ir inovacijų ministras.

Geriausiai saugoma paslaptis ES

Anot įmonės atstovų, Lietuva suteikia „Salomon Securities“ daugiakalbį centrą optimalioje laiko juostoje, iš kurio galima teikti paslaugas tarptautiniams klientams visus metus.

„Salomon Securities“ kelias iki sprendimo atidaryti Vilniuje naują būstinę buvo gana neįprastas. Įmonės įkūrėjai pirmąkart susidūrė su Lietuva analizuodami ES šalis savo anglakalbiams klientams didžiąja dalimi iš JK, kuriems „Brexit“ gali turėt neigiamų padarinių.

„Analizuojant Lietuvą, supratome kad šalis yra geriausiai saugoma paslaptis Europos Sąjungoje“, – pranešime cituojami „Salomon Securities“ atstovai.

Kompanija įvardija Lietuvos praktišką mokestinę sistemą, viešųjų įstaigų įsitraukimą, išsilavinusią darbo jėgą ir „pavydėtiną gyvenimo būdą“ tarp pagrindinių priežasčių, kurios paskatino įmonę priimti sprendimą Lietuvoje įsteigti naują būstinę. Kitos kompanijos būstinės šiuo metu yra JAV, JK ir Honkonge.