Vienos kelionės po Lietuvą metu lietuviai išleidžia iki 100 Eur

Po Lietuvą keliavę gyventojai per ketvirtį išleido 41,6 mln. Eur.

Paskutinį praėjusių metų ketvirtį Lietuvos gyventojai po savo šalį keliavo daugiau, skelbia Statistikos departamentas.

Šalies gyventojų kelionių su nakvyne skaičius po Lietuvą 2018 m. ketvirtąjį ketvirtį, palyginti su tuo pačiu 2017 m. ketvirčiu, padidėjo 4,7% ir sudarė 499.000 kelionių. Vienadienių kelionių skaičius padidėjo 4,8% ir sudarė 3,1 mln. kelionių.

2018 m. ketvirtąjį ketvirtį šalies gyventojo kelionė Lietuvoje vidutiniškai truko 2,3 nakvynės.

Per vieną asmeninę kelionę šalies gyventojai vidutiniškai išleido 80 Eur, o per verslo kelionę – 100 Eur. Po Lietuvą keliavę gyventojai per ketvirtį išleido 41,6 mln. Eur.

Daugiau nei pusė (55%) vietinių turistų nakvojo viešbučiuose ar poilsio namuose, pas gimines ir draugus – 23%, nuosavame poilsio būste – 5%, sanatorijose ir reabilitacijos centruose – taip pat 5%, kitur – 12%.

[infogram id="88680d40-abbd-44f7-9f7f-109747e2d3ae" prefix="yUW" format="interactive" title="Asmeninių kelionių vidutinė trukmė pagal tikslus 2018 m. ketvirtąjį ketvirtį"]

Populiariausia transporto priemonė buvo lengvasis automobilis – juo keliavo 73% šalies gyventojų. Autobusu keliavo 19% turistų, traukiniu – 5%, kita transporto priemone –3%

2018 m. ketvirtąjį ketvirtį po Lietuvą keliavę šalies gyventojai savo keliones vertino labai gerai (44%) ir gerai (55%), o patenkinamai – 1%.

Kaip pagrindines priežastis, dėl kurių nevyko į keliones po šalį, Lietuvos gyventojai įvardijo didelį užimtumą (34%), nepakankamas pajamas (21%), nenorą keliauti (15%), sveikatos problemas (11%), šeiminius įsipareigojimus (5%), kitas priežastis (14%).

Iš vienadienių kelionių 30% kelionių buvo skirta draugams ar giminėms lankyti, apsipirkti – 24%, poilsiui ir laisvalaikiui – 17,verslo tikslams – 8, sveikatinimo tikslams – 5, poilsiui nuosavame būste – 4, kitiems tikslams – 12%.

[infogram id="7a7294d6-0a34-4377-82aa-42c96c3fcbee" prefix="hT1" format="interactive" title="Asmeninės kelionėspagal tikslus 2018 m. ketvirtąjį ketvirtį"]