Investiciją užsitikrinusi „OneWeb“ ims tiekti internetą iš orbitos

Jungtinės Karalystės (JK) kosmoso technologijų startuolis „OneWeb“ užtikrino dar vieną – 1,25 mlrd. USD dydžio – investiciją. Šios lėšos, kaip sako įmonės atstovai, leis dar šiemet įsigyti vietos raketų „bagažinėse“ ir į orbitą iškelti dalį spartaus plačiajuosčio interneto ryšio palydovų.

„OneWeb“ kuria mažų palydovų tinklą, kuris, planuojama, galės tiekti nebrangią plačiajuosčio interneto prieigos paslaugą visoje planetoje. Kompanija pirmiausia nori internetu aprūpinti nutolusias vietoves, kuriose dabar neapsimoka tiesti šviesolaidžių ir statyti didelės spartos ir patikimumo (4G ir vėlesnių technologijų) mobiliojo ryšio tinklų.

Kelis pirmuosius interneto palydovus bendrovė paleido praėjusį mėnesį. Tai buvo įrodymas, kad jos idėja veikia (angl. proof of concept). Po sėkmingos misijos investuotojai – įskaitant Japonijos kompaniją „Softbank“, „Virgin Group“ įkūrėją serą Richardą Bransoną, „Coca-Colą“ ir lustų gamintoją „Qualcomm“ – atliko dar vieną finansinę injekciją, atseikėdami dar per milijardą JAV dolerių. Šiuo metu įmonė iš viso yra pritraukusi 3,4 mln. USD investicijų.

„OneWeb“ planuoja iki šių metų pabaigos pradėti reguliarius kasmėnesinius skrydžius į orbitą. Bendrovė nori kas mėnesį iškelti po 30 interneto palydovų, o 2021 m. pradėti teikti bandomąją paslaugą.

Skaičiuojama, kad norint internetą tiekti visoje planetoje, prireiks apie 650 mažųjų palydovų. O norint visoje Žemėje tiekti išties spartų plačiajuostį internetą, reikės net 2.000 tokių palydovų.

Konkuruoja su E. Musku ir kitais

„OneWeb“ – ne vienintelė bendrovė, planuojanti tiekti internetą iš orbitos. Tokių pačių planų turi verslininkas Elonas Muskas, kurio valdoma raketų bendrovė „SpaceX“ jau keletą metų gabena NASA krovinius į Tarptautinę kosminę stotį (TKS).

VŽ dar pernai vasarį rašė, kad iš Vandenbergo oro pajėgų bazės Kalifornijoje sėkmingai pakilusi raketa „Falcon 9“ į žemąją orbitą iškėlė 2 eksperimentinius „SpaceX“ palydovus, kurie leido kompanijai išbandyti jos palydovinio interneto technologijas.

Tiesa, p. Muskas planuoja kur kas didesnį palydovų tinklą – jis turėtų būti sudarytas net iš 4.400 mažųjų palydovų. Pagal planą visas tinklas orbitoje turėtų atsirasti 2024 m.

Planų, susijusių su palydoviniu internetu turi ir „Google“ bei „Samsung“. Bet jų iniciatyvos dar labai ankstyvoje stadijoje.

Antra rimta „OneWeb“ konkurente vadinama Izraelio bendrovė „Sky and Space Global“, kurią įkūrė ir vadovauja Meiras Moalemas, buvęs Izraelio karinių oro pajėgų pilotas.

Tiesa, „Sky and Space Global“ kol kas planuoja per mažuosius palydovus tiekti tik GSM ryšį, t.y. balso ir SMS paslaugas, rašo BBC.

Didžiausias šios iniciatyvos privalumas – kaina. „Sky and Space Global“ žada į žemąją orbitą iškelti 200 batų dėžės dydžio palydovų, sveriančių tik po 10 kg. Visų jų gamybos kaina esą tesiekia vos 150 mln. USD. Maždaug tiek, kiek kainuoja vienas įprastas ryšio ar meteorologinis palydovas. Tiesa, 200 palydovų tinklas visos Žemės nepadengs. Todėl p. Moalemas kol kas kalba apie paslaugų tiekimą tuose regionuose, kuriuose to labiausiai reikia, t.y. Žemės pusiaujo regionuose, įskaitant didelę dalį Lotynų Amerikos ir Afrikos. Tai maždaug 3 mlrd. žmonių rinka.

Be to, „Sky and Space Global“ palydovus planuojama kelti ne raketomis, o lėktuvais. Tiksliau, modifikuotais „Virgin Orbit“ „Boeingais 747–400“, po kuriais prikabinamos nedidelės dviejų pakopų skysto kuro (deguonies) raketos „LauncherOne“.

„Virgin Orbit“ lėktuvai kyla iki 10 km aukščio (paprastai tokiame aukštyje skraido komerciniai keleiviniai laineriai), o tada paleidžiamos „LauncherOne“ raketos, kurios nuneša krovinius į reikiamą orbitą.