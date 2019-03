Skaitmeninė ekonomika Lietuvos BVP iki 2025 m. padidintų 8,8 mlrd. Eur

Lietuvos ekonomikos augimas viršija regiono vidurkį, tačiau norintį jį išlaikyti ar paspartinti reikia ieškoti kitų augimo variklių. Vienas iš jų gali būti skaitmeninė ekonomika. Dėl jos, kaip skaičiuoja verslo valdymo konsultacijų bendrovė „McKinsey & Company“, iki 2025 m. Lietuva BVP gali padidinti papildomais 8,8 mlrd. Eur.

Antradienį startuolių centre „Vilnius Tech Park“ „McKinsey & Company“ pristatė savo tyrimo „Skaitmeninis proveržis įgauna pagreitį: kaip skaitmeninimas gali tapti kitu Vidurio ir Rytų Europos augimo varikliu“, ataskaitą.

Tyrimo duomenimis, panaikindama skaitmeninės ekonomikos atotrūkį nuo Vakarų ir Šiaurės Europos, Lietuva iki 2025-ųjų metų galėtų padidinti savo bendrąjį vidaus produktą (BVP) 8,8 mlrd. Eur arba papildomais 1,5 procentinio punkto per metus.

Skaitmeninimo įtaka didėja

„Vidurio ir Rytų Europos šalys sugebės išnaudoti visą regiono skaitmeninės transformacijos potencialą tik glaudžiai bendradarbiaudamos tarpusavyje. Lietuva turi puikius pagrindus keliose srityse, pavyzdžiui, aukštos kokybės skaitmeninę infrastruktūrą bei daugybę talentų STEM (mokslo, technologijų, inžinerijos ir matematikos) bendruomenėje“, – sako Marcinas Purta, „McKinsey & Company“ partneris ir minimos ataskaitos pagrindinis autorius.

Anot jo, Lietuva turi didesnį STEM absolventų talentų banką (santykine prasme) nei skaitmeninėje srityje pažengusios Šiaurės šalys. Lietuvoje STEM sričių absolventų yra 245 iš 100.000 piliečių, o Šiaurės šalyse – 206 ir 100.000. Lietuvoje taip pat fiksuojama viena geriausių pasaulyje greito plačiajuosčio ryšio aprėptis. Lietuvoje maždaug 98% populiacijos turi prieigą prie 4G ryšio – jai tenkanti itin didelės spartos plačiajuosčio ryšio prenumeratų (abonentų) dalis yra didesnė nei tenkanti skaitmeninėms lyderėms – Šiaurės šalims (27% Lietuvoje ir 26% Šiaurės šalyse).

„BVP vienam Lietuvos gyventojui 1996-2017 m. laikotarpiu augo net 136%. Nepaisant to, šalies ekonomikai reikalingi nauji augimo šaltiniai“, – tęsia p. Purta.

Jam iš esmės pritaria ir Jekaterina Rojaka, Lietuvos Ekonomikos ir inovacijų viceministrė. Anot jos, skaitmeninė ekonomika daro vis didesnę įtaką ir iš esmės keičia iki šiol ne skaitmeninėmis laikytas ekonomikos sritis.

„Jei ją bandytumėm išskirti ir nagrinėti atskirai, matytume, kad skaitmeninė ekonomika auga kelis kartus sparčiau nei kiti ekonomikos sektoriai. Tačiau kol kas nėra vieningos metodikos kaip ją matuoti. Todėl būtina ne tik vystyti atitinkamus tyrimus, kurie leistų įvertinti skaitmeninės ekonomikos dydį ir jos įtaką ūkio rodikliams, bet ir kalbėti apie teisėkūros orientavimą ir prisitaikymą prie naujos skaitmeninės realybės ir jos teikiamų galimybių“, – sako p. Rojaka.

Kaip spartinti skaitmeninimą

Vytautas Kubilius, „Google“ vadovas Baltijos šalims, pastebi, kad nepaisant šalyje turimos skaitmeninės infrastruktūros, jai išnaudoti būtinas aktyvesnis skaitmeninių įgūdžių ugdymas.

„Akivaizdu, kad Lietuvoje jau yra talentingų specialistų ir reikiamų išteklių. Šiek tiek daugiau bendradarbiaujant ir pakeitus požiūrį, skaitmeninė ekonomika galėtų būti naujasis šalies strateginis augimo šaltinis. Mes norime būti šio proceso dalis, remdami Lietuvos pastangas pasiekti skaitmeninį proveržį. Mes pasiryžę investuoti į ateičiai būtinus įgūdžius ir remti Lietuvos įmones savo iniciatyvomis ir mokymais“, – teigia p. Kubilius.

„Google“ šalyje jau pristatė ir įgyvendina skaitmeninio švietimo iniciatyvas bei projektus, tarp kurių – „Technologijų vedliai“ ir „Grow with Google“. Be to, šios kompanijos labdaringas fondas „Google.org“ savo partneriams – kūrybinių technologijų akademijai „bit&Byte“ – skyrė reikalingų lėšų Lietuvos pradinių mokyklų mokytojų skaitmeninių įgūdžių lavinimui.

Savo ruožtu, Paulius Vertelka, informacinių ir ryšių technologijų (IRT) įmonių asociacijos „Infobalt“ direktorius, užsimena, kad skaitmeninės ekonomikos apimtys nuolat plečiasi, tad ją darosi vis sunkiau atskirti nuo bendros ekonomikos. Anot jo, norint geriau suprasti ir išnaudoti skaitmeninės ekonomikos suteikiamas galimybes, prasminga turėti ir įgyvendinti tiek nuoseklią nacionalinę politiką, tiek ir ieškoti bendradarbiavimo galimybių tarp regiono valstybių. Jis priduria, kad būtina tobulinti darbuotojų ir vartotojų įgūdžius ir skatinti procesų skaitmenizavimą verslo įmonėse, ypač – smulkiosiose. Tai leistų pasiekti didesnio efektyvumo ir konkurencingumo.

Ponas Purta reziumuoja, kad viešasis sektorius gali atlikti svarbų vaidmenį transformacijos procese, naudodamas skaitmenines technologijas, kad greitesniais ir sklandesniais procesais ir paslaugomis galėtų naudotis tiek įmonės, tiek piliečiai.

„Politikai galėtų skatinti technologijų pritaikymą tiek viešajame, tiek privačiajame sektoriuose. Jie gali pagerinti startuoliams skirtą ekosistemą bei skaitmeninių inovacijų galimybes, pavyzdžiui, sukurdami bandomąją inovacijų aplinką. Jie taip pat gali padėti darbuotojams, pradėdami vykdyti programas, kurių tikslas – „perkvalifikuoti“ darbuotojus. Piliečiai taip pat turi būti aktyvūs; investicijos į visą gyvenimą trunkantį mokymąsi leis jiems pasinaudoti naujomis darbo rinkos galimybėmis. Be to, asmenys taip pat turi būti lankstesni savo karjeros atžvilgiu”, — komentuoja „McKinsey & Company“ partneris.

Pagrindinės tyrimo išvados