„Danske Bank“ IT paslaugų centras žengia į Kauną

Vienas didžiausių Lietuvoje paslaugų centrų – „Danske Bank“ grupės IT paslaugų centras – plečiasi į Kauną.

Naujasis „Danske Bank“ biuras Kaune yra įsikūręs ant Neries krantinės esančiame „Kauno Dokas“ verslo centre. Jame įrengta 30 šiuolaikiškų darbo vietų. IT centre dirbantys kauniečiai jau turi galimybę daugiau laiko praleisti savo mieste, taip pat tikimasi į paslaugų centrą pritraukti ir daugiau šio miesto talentų.

Kol kas numatoma, kad IT paslaugų centre dirbantys kauniečiai iš naujojo biuro galės dirbti dalį savaitės – 2–3 dienas. Likusį laiką jie, kaip ir iki šiol, darbuosis su savo komandomis pagrindiniame banko IT paslaugų centro biure Vilniuje.

„Danske Bank“ yra vienas didžiausių darbdavių šalyje, vienijantis per 3.000 specialistų. Grupės IT centre Vilniuje dirba per 900 darbuotojų, kuriančių IT sprendimus visai „Danske Bank“ grupei.

„Turime ne vieną darbuotoją iš Kauno, kuris dėl mėgstamo darbo persikėlė gyventi į sostinę ar nuolat migruoja tarp šių dviejų miestų. Naujasis biuras visų pirma suteiks galimybę esamiems darbuotojams dažniau likti savo mieste. Kita vertus, pastebėjome, kad neretai Kauno specialistai svarstydami darbo pasiūlymus į Vilnių net nesidairo, nori likti savo mieste ar negali jo palikti dėl studijų ar šeimyninės situacijos. Tad per artimiausius metus tikimės į komandą pritraukti daugiau kauniečių“, – pranešime spaudai teigia Milda Dzidolikienė, „Danske Bank“ grupės IT paslaugų centro administracijos vadovė.

Anot jos, naujasis biuras Kaune kartu taps savotiška IT paslaugų centro ambasada šiame, kuri suteiks galimybę ekspertams plačiau pasidalinti savo žiniomis ir įžvalgomis, palaikyti glaudesnius ryšius su vietos studentų ir IT bendruomene.

„Kaune ruošiami aukšto lygio technologijų srities specialistai, miestas pritraukia daug talentų ir iš kitų Lietuvos miestų bei užsienio šalių, technologijų bendruomenė čia vis aktyvesnė. Per ketverius „Danske Bank“ grupės IT centro veiklos metus čia išvystėme daug kompetencijų, darbo globaliose komandos įgūdžių, todėl norime prisidėti prie IT bendruomenės kūrimosi Kaune. Turint savo atstovybę laikinojoje sostinėje progų tai daryti bus daugiau“, – sako p. Dzidolikienė.

Šiemet Lietuvoje veikiančiuose „Danske“ paslaugų centruose numatoma sukurti dar per 600 naujų darbo vietų. IT paslaugų centre kasdien skelbiama apie 100 atvirų darbo pozicijų.

„Danske Bank“ kompetencijų centrai vienija įvairiausių sričių specialistus – programinės įrangos kūrėjus, vertybinių popierių prekybos technologijų, pinigų plovimo prevencijos specialistus, verslo analitikus, duomenų valdymo, viešųjų pirkimų, žmogiškųjų išteklių ekspertus, teisininkus ir kt. Lietuvoje darbuotojai dirba globaliose komandose ir savo žiniomis bei atsakomybėmis dalinasi su kolegomis užsienyje, bei kuria ir vysto bankininkystės ir IT sprendimus „Danske Bank“ grupei bei Šiaurės šalių klientams.