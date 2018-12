Europos viešbučiams spalis buvo maloningas

Europos viešbučių industrija spalį gerino pagrindinius veiklos rodiklius, rodo „STR Global“ duomenys.

Bendras Senojo žemyno viešbučių užimtumas 2018 m. spalį, palyginti su tuo pačiu 2017 m. mėnesiu padidėjo 2,4%, iki 77,4%, rašo „Hotelmanagement.net“

ADR rodiklis (ang. Average daily rate), rodantis, už kokią vidutinę kainą konkrečią dieną buvo parduotas viešbučio kambarys, padidėjo 6%, iki 116,15 Eur.

Gerėjo ir RevPAR ( angl. Revenue Per Available Room), – vienas iš svarbių rodiklių, kurį viešbučiai naudoja vertindami pajamas, gautas per konkretų laikotarpį. Jis spalį padidėjo 8,6%, iki 89,89 Eur.

Madrido šuolis

Nepaisant susirūpinimo dėl Ispanijos turizmo sektoriaus nuosmukio, Madrido viešbučių užimtumas per metus šoktelėjo 5,6%, iki 85,7%, o ADR išaugo įspūdingus 17,9%, iki 138,88 Eur.

Ispanijos sostinės viešbučių RevPAR rodiklis padidėjo 24,5% iki 119,07 Eur, ir tai yra aukščiausias Madrido mėnesio rezultatas „STR“ kaupiamoje duomenų bazėje.

7,4% išaugusį parduotų nakvynių skaičių STR analitikai aiškina tuo, jog mieste spalio 9-11 d. vyko „CPhI Worldwide“ farmacininkų konferencija, o taip pat bendra gera sektoriaus būkle.

Amsterdamą kėlė renginiai

Gerą rezultatą fiksavo ir Amsterdamas, nepaisant to, kad viešbučių užimtumas šiame mieste spalį, palyginti su tuo pačiu mėnesiu prieš metus, sumažėjo 1,4%, iki 84,9%.

Amsterdamo viešbučių ADR per metus išaugo 3,2%, iki 158,87 Eur, o RevPAR padidėjo 1,8%, iki 134,96 Eur.

Gerus Amsterdamo rezultatus STR analitikai aiškina tuo, kad mieste spalį vyko keli svarbūs renginiai ir konferencijos.