„Litexpo“ skelbs konkursą maitinimo paslaugų teikėjui atrinkti

Didžiausias Baltijos šalyse parodų ir kongresų centras „Litexpo“ pranešė, kad atsisakydamas vidaus sandorių ir siekdamas užtikrinti konkurenciją, skelbs konkursą naujam maitinimo paslaugų tiekėjui atrinkti.

Iki šiol „Litexpo“ klientams, partneriams, renginių dalyviams bei lankytojams maitinimo paslaugas teikė „Litexpo“ dukterinė įmonė „Ovantis“, per metus aptarnaujanti daugiau nei 350.000 žmonių ir 244 renginius. Iki lapkričio 28 d. „Litexpo“ savo tinklalapyje planuoja paskelbti konkurso sąlygas su reikalavimais potencialiam paslaugų tiekėjui, norinčiam išsinuomoti maitinimo veiklai skirtas patalpas bei įrangą.

„Esame valstybės valdoma įmonė ir pirmiausia mums tai reiškia, jog turime būti konkurencingi, efektyvūs ir vadovautis geriausia kitų šalių patirtimi. Todėl ir nusprendėme nekonkuruoti su privačiu verslu, o maitinimo paslaugas pirkti rinkoje. Sieksime pritraukti ambicingą, šiuolaikišką ir didelius srautus galintį aptarnauti tiekėją, kuris užtikrins aukštą paslaugų kokybę visų renginių metu. Neabejoju, kad toks sprendimas bus efektyvus ir finansine prasme“, – pranešime spaudai teigia Justinas Bortkevičius, „Litexpo“ direktorius.

Evalda Šiškauskienė, Lietuvos viešbučių ir restoranų asociacijos prezidentė, teigia, kad toks valstybinės įmonės žingsnis – įsiklausymo į rinką ir noro dirbti konkurencingomis sąlygomis signalas.

„Esu tikra, kad toks ėjimas – galimybė augti kitoms įmonėms, dirbančioms šioje srityje. Atvirame konkurse gali dalyvauti didžioji dalis įmonių, turinčių ilgametę patirtį ir gebančių profesionaliai aptarnauti didelius lankytojų srautus, o Lietuvoje tokių įmonių tikrai yra. Toks „Litexpo“ sprendimas užtikrina sąžiningą konkurenciją bei įsiklausymą į rinkos poreikius“, – sako p. Šiškauskienė.

„Litexpo“ veikla apima parodų, konferencijų bei kitų renginių organizavimą ir aptarnavimą Lietuvoje bei užsienyje. Didžiausiame Baltijos šalyse parodų ir kongresų centre per metus vyksta daugiau nei 20 parodų, jose dalyvauja per 3.000 bendrovių, taip pat organizuojama per 150 kongresų, konferencijų ir kitų renginių.

VŽ rašė, kad smarkiai išaugus renginių skaičiui, „Litexpo“ per 9 šių metų mėnesius pasiekė 5,9 mln. Eur apyvartą. Tai 1,3 mln. Eur arba 28% daugiau nei praėjusių metų atitinkamu laikotarpiu.

Koks buvo 9 mėn. pelnas, neskelbiama. Per pirmąjį pusmetį grupė skelbė uždirbusi 1,371 mln. Eur grynojo pelno, 17% daugiau nei pernai tuo pačiu laikotarpiu.

98,76% „Litexpo“ akcijų valdo Ūkio ministerija.