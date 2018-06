Vilniečiai už šiukšles pradeda mokėti dvinarę rinkliavą

Sostinės gyventojams šią savaitę paštu bus išsiųsti pranešimai apie mokėjimus už komunalinių atliekų tvarkymą pagal naują nuo gegužės įsigaliojusią sistemą. Šiukšlių rinkliava bus dvinarė, o mokėti ją turės visi NT savininkai.

Mokėjimo pranešime bus nurodyta rinkliavos suma už 8 šių metų mėnesius – iki metų pabaigos, nurodo rinkliavą administruojanti savivaldybės įmonė „Vilniaus atliekų sistemos administratorius“ (VASA). Bus galima sumokėti iš karto visą sumą arba atsiskaityti dalimis – kas ketvirtį. Pirmasis mokėjimas turi būti atliktas iki liepos 31 d.

„Vilniuje pasikeitė ne tik atliekų surinkimo ir išvežimo tvarka, bet ir atsiskaitymo už atliekas sistema. Pirmą kartą vilniečiai gaus mokėjimo pranešimus už atliekų tvarkymą, kuriuose matys, už ką ir kiek mokės iki pat metų pabaigos. Iki gegužės 1 d. vienas iš trijų Vilniaus gyventojų nemokėjo už atliekų tvarkymą, tačiau naudojosi bendra infrastruktūra, ir už tai sumokėdavo sąžiningai atsiskaitantys gyventojai. Dabar mokės visi, o didžiajai daliai sostinės gyventojų atliekų tvarkymas turėtų pigti“, – pranešime spaudai cituojamas Rimantas Juknevičius, VASA direktorius.

Skaičiuojama, kad vidutinė atliekų tvarkymo kaina vilniečiams turėtų sumažėti iki trečdalio.

Už visą NT

Mokėjimo pranešimuose atsispindės naujoji dvinarė mokėjimo sistema: bus nurodyta pastovioji rinkliavos dalis, priklausanti nuo NT ploto, bei kintamoji jos dalis, priklausanti nuo mišrių komunalinių atliekų susikaupimo normos ir NT kategorijos.

„Tie gyventojai ar įmonės, kurie nesinaudoja turtu ilgesnį kaip 3 mėnesių laikotarpį ir gali tai pagrįsti vandens bei elektros sunaudojimo parodymais, gali būti atleidžiami nuo kintamosios dalies mokėjimų“, – primena p. Juknevičius.

Pranešimai rinkliavos mokėtojams bus siunčiami pagal VĮ „Registrų centras“ Nekilnojamojo turto duomenų bazėje nurodytą NT objekto adresą. Kai atliekų turėtojui (rinkliavos mokėtojui) apskaičiuota rinkliava daugiau nei už vieną NT objektą, bus siunčiamas vienas pranešimas jo deklaruotu gyvenamosios vietos adresu arba buveinės adresu, jei tai juridinis asmuo. Rinkliavos mokėtojui pateikus prašymą, pranešimas gali būti siunčiamas kitu adresu.

Naujoji rinkliava, kurią administruoja VASA, pakeitė kasmėnesinius gyventojų ar įmonių atsiskaitymus namų valdoms, bendrijoms ar tiesiogines sutartis su atliekų vežėjais. Surenkamos lėšos keliaus tiesiai į Vilniaus m. savivaldybės biudžetą ir bus naudojamos tik komunalinių atliekų tvarkymo išlaidoms padengti, tvirtinama VASA pranešime.

Iš surinktų rinkliavos lėšų savivaldybė padengs ne tik atliekų surinkimo, bet ir visos atliekų tvarkymo sistemos sąnaudas: sąvartynų eksploatavimą, senų sąvartynų uždarymą, atliekų rūšiavimo skatinimą, mechaninio biologinio atliekų apdorojimo (MBA) įrenginių, Vilniaus regioninio nepavojingų atliekų sąvartyno, didelių gabaritų atliekų surinkimo aikštelių eksploataciją, kitus su atliekų tvarkymu susijusius darbus.

14 rinkliavos dydžių

Pastovioji dalis, kuri yra skirta miesto atliekų tvarkymo infrastruktūrai išlaikyti, bus mokama atsižvelgiant į patalpų plotą ir sieks 0,18 Eur už kv. metrą per metus.

Kintamoji dalis Iki 2018 m. pabaigos bus mokama pagal visame mieste apskaičiuotą atliekų susikaupimo vidurkį, tačiau bus skirtinga įvairioms atliekų turėtojų grupėms.

Iš viso sostinėje įvedama 14 skirtingų rinkliavos dydžių: daugiabučiams, individualiems namams, viešbučiams, gydymo, maitinimo įstaigoms, sodininkams ir kt. grupėms.

Daugiausiai apmokestintos prekybos paskirties patalpos degalinių teritorijose – joms už atliekų tvarkymą per metus reikės mokėti 4,63 Eur už kv. metrą. Už NT, kuriame teikiamos maitinimo paslaugos – 0,8 Eur, prekybos paslaugos – 0,46 Eur, už viešbučiams – 0,28 Eur. Mažiausiai apmokestintas sodininkų bendrijose esantis NT (0,1 Eur už kv. metrą) bei garažai (0,08 Eur).

Kintamoji dalis daugiabučių gyventojams sieks nuo 0,47 Eur kv. metrą (jei namas turi atliekų surinkimo šachtą) iki 0,39 Eur. Individualių namų gyventojams – 0,19 Eur už kv. metrą.

Vilniaus m. savivaldybė skaičiavo, kad gyventojams mokėjimai už atliekas po reformos turėtų mažėti: pagal dabar galiojančius maksimalius tarifus, 60 kv. metrų ploto buto savininkas už atliekų sutvarkymą moka apie 6,48 Eur per mėnesį (per metus – 77,76 Eur), o nuo gegužės tokio buto savininkas mokės apie 33 Eur per metus.

Nuo 2019 m. kintamoji dalis bus mokama atsižvelgiant į jau konkretų sukauptų atliekų kiekį per praėjusį ketvirtį.

[infogram id=“9b196e3f-0f76-4076-b4f3-e80a2723153f“ prefix=“TFn“ format=“interactive“ title=“Rinkliavos už atliekų tvarkymo dydis Vilniuje „]