Už ne laiku išvežtas atliekas sostinės vežėjams žada baudas

Vilniaus m. savivaldybė pradeda pažeidimų procedūrą prieš visus tris sostinėje dirbančius komunalinių atliekų vežėjus. Išankstiniais duomenimis, sankcijų suma gali siekti apie 40.000 Eur.

Per dvi savaites po pereinamojo laikotarpio, kuris buvo numatytas Vilniaus m. savivaldybėje dirbantiems atliekų vežėjams, Vilniaus atliekų sistemos administratorius (VASA) užfiksavo 683 pažeidimus, praneša sostinės savivaldybė. Atliekų vežėjams už ne laiku išvežamas komunalines atliekas bus skiriamos baudos.

„Nuo gegužės 15 d. daugiau nei dvi savaites VASA kontrolieriai visame mieste nuosekliai tikrino ir fiksavo gyventojų skundus apie atliekų tvarkymo pažeidimus: laiku neištuštintus atliekų konteinerius, netvarkingas atliekų aikšteles, neženklintus konteinerius. Didžioji dalis gyventojų skundų pasitvirtino, savo ruožtu buvo identifikuota ir pažeidimų, apie kuriuos nebuvo pranešta, todėl vežėjams gresia finansinės poveikio priemonės – sankcijų suma už gegužės mėnesį gali siekti apie 40.000 Eur“, – pranešime spaudai cituojamas Rimantas Juknevičius, VASA direktorius.

Tai suma, kurios vežėjai negaus pagal iš anksto sudarytas atliekų vežimo sutartis su savivaldybe

Daugiausiai – 413 pažeidimų – užfiksuota UAB „Ecoservice“ aptarnaujamose teritorijose, šis vežėjas teikia paslaugas net trijose miesto zonose. 141 pažeidimas užfiksuotas UAB „Ekonovus“, 129 pažeidimai – UAB „VSA Vilnius“ aptarnaujamose miesto zonose.

Pono Juknevičiaus teigimu, vežėjams nuo pat pradžių buvo sudarytos visos sąlygos organizuoti darbą taip, kad atliekų išvežimas vyktų kuo sklandžiau ir operatyviau. Tačiau ir pasibaigus pereinamajam laikotarpiui, pažeidimai buvo fiksuojami, o tai yra ženklas, kad vežėjai galbūt neįvertino savo pajėgumų bei galimybių kokybiškai įgyvendinti prisiimtus įsipareigojimus.

Nors šiuo metu situacija mieste stabilizavosi, vilniečiai ir toliau kviečiami aktyviai informuoti VASA apie atliekų tvarkymo sistemos pažeidimus, nekokybiškai atliekamą darbą.

Daugiausia problemų dėl atliekų išvežimo sostinėje kilo gegužės pradžioje, startavus atliekų tvarkymo reformai, kai atliekų vežėjai pradėjo dirbti jiems naujose teritorijose.

„Atliekų reforma, įvykusi Vilniuje, buvo neišvengiama ir palietė absoliučiai visus vilniečius: kalbame apie apie 30.000 konteinerių ir 100.000 adresų. Atsiprašome gyventojų dėl kilusių nesklandumų. Jie yra taisomi ir bus ištaisyti artimiausiu metu. Pagrindinė tai lėmusi problema: vežėjų teritorijų persiskirstymas“, – tuo metu kalbėjo Povilas Poderskis, Vilniaus m. savivaldybės administracijos direktorius.

Įgyvendinant atliekų tvarkymo reformą Vilnius yra suskirstytas į penkias atliekų surinkimo ir vežimo zonas, kuriose mišrių komunalinių atliekų surinkimo ir vežimo paslaugas nuo gegužės 1 d. teikia 3 viešojo konkurso būdu atrinkti vežėjai – šiaurinę, rytinę ir vakarinę miesto zonas aptarnauja „Ecoservice“, centrinę – „VSA Vilnius“, pietuose dirba „Ekonovus“.

VASA nurodo, kad atliekų sistemos pertvarkomis siekiama, kad sostinėje būtų įgyvendintas principas „naudojasi visi, moka visi“. Iki šiol maždaug trečdalis gyventojų esą naudojosi sistema nelegaliai, metė savo atliekas pas kaimynus ar mieste, tačiau už tai nemokėjo.

Nuo gegužės pradžios Vilniaus mieste ne tik iš dalies pasikeitė atliekų vežėjai, bet ir buvo įvesta dvinarė rinkliava už komunalinių atliekų surinkimą bei tvarkymą, tad mokėjimo dydis ateityje iš dalies turėtų priklausyti ir nuo išmetamų šiukšlių kiekio.

Vilniaus m. savivaldybė skaičiavo, kad gyventojams mokėjimai už atliekas po reformos turėtų mažėti: pagal dabar galiojančius maksimalius tarifus, 60 kv. metrų ploto buto savininkas už atliekų sutvarkymą moka apie 6,48 Eur per mėnesį (per metus – 77,76 Eur), o nuo gegužės tokio buto savininkas mokės apie 33 Eur per metus.

Rinkliavą nuo šiol administruoja naujai įsteigta savivaldybės įmonė VASA, o lėšos bus renkamos į savivaldybės biudžetą. Atliekų turėtojai mokėjimo pranešimus gaus jau ne iš pastato administratoriaus, bendrijos ar atliekų vežėjo, o tiesiai iš VASA.