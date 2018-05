Pereinamasis laikotarpis atliekų vežėjams Vilniuje baigėsi

Nuo mėnesio pradžios pagal naują tvarką Vilniuje pradėjusiems dirbti atliekų vežėjams gegužės 15 d. baigiasi pereinamasis, padidintos tolerancijos, laikotarpis. Neištuštinti atliekų konteineriai, paliktos nesutvarkytos jų aikštelės bei kiti pažeidimai nuo trečiadienio bus oficialiai fiksuojami, o už sutarčių nuostatų nesilaikymą bus taikomos finansinės sankcijos.

„Padidintos tolerancijos laikotarpiui negalime leisti užsitęsti. Pasirašydami paslaugos teikimo sutartis vežėjai deklaravo ir įsipareigojo, kad sugebės dirbti bei užtikrinti švarą bei tvarką mieste. Deja, šiandien galime pasakyti tiek, kad jeigu kuris nors vežėjas pervertino savo jėgas arba galvoja, kad leisime pereinamajam etapui trukti tiek, kiek jiems norėsis, – klysta. Esame pasirengę imtis griežtų poveikio priemonių“, – savivaldybės įmonės VASA pranešime cituojamas jos vadovas Rimantas Juknevičius.

Už kiekvieną laiku, pagal grafiką neištuštintą konteinerį ar atliekų turėtojų neaprūpinimą individualiais ir bendro naudojimo konteineriais pagal sutartį gali būti taikoma 60 Eur bauda. Finansinės baudos gresia už paliktas netvarkingas konteinerių stovėjimo aikšteles, pačių konteinerių nesužymėjimą identifikaciniais lipdukais.

„Skelbtų konkursų sąlygos buvo aiškiai ir konkrečiai suformuluotos, kiekvienas atliekų vežėjas turėjo galimybę įsivertinti savo pajėgumus bei galimybes aptarnauti nurodytas zonas moderniomis, atliekas galinčiomis pasverti transporto priemonėmis, pasamdyti pakankamą darbuotojų skaičių. Nė vienas vežėjas nėra verslo naujokas, tad manome, kad pusė mėnesio yra pakankamas laikotarpis sustyguoti procesus“, – teigia VASA vadovas.

Nuo gegužės 1 dienos VASA iš gyventojų bei įmonių sulaukė pranešimų apie 2.300 atvejų, kuomet atliekos nebuvo išvežtos laiku, gavo tai patvirtinančias nuotraukas.

Be to, gauta apie 500 prašymų pristatyti atliekų konteinerius gyventojams, kurie iki šiol jų neturėjo ir galimai už atliekų tvarkymą nemokėjo, tačiau pristatyta labai maža dalis.

VASA atliekų kontrolieriai mieste fiksuoja aptinkamus atliekų tvarkymo pažeidimus – jų randama visose be išimties zonose. Iki šiol VASA ekipažai padėjo vežėjams žymėti konteinerius, rasti nežymėtus konteinerius, patekti į teritorijas, tačiau po gegužės 15 d. jų laikas bus skirtas pažeidimams fiksuoti.

„Turiu pripažinti, kad kol kas dalinimasis informacija panašus į vienpusio eismo gatvę. Mūsų darbuotojai priima skundus, prašymus, ieško kontaktų, kaip patekti į uždaras teritorijas, tuo tarpu vežėjai vis dar vėluoja pateikti tvarkingus grafikus, nesilaiko savo pateiktų grafikų. Be to, negauname informacijos, kad atliekų konteineriai būtų sveriami, kaip numatyta sutartyse ir kas yra svarbu tiksliam bei maksimaliai teisingam mokesčių apskaičiavimui ateityje. Tokia situacija netenkina nei gyventojų, nei mūsų “, – tvirtina p. Juknevičius.

Iki gegužės 15 d. vežėjams buvo leista pasitelkti visas turimas, taip pat ir seno tipo transporto priemones, kad atliekos būtų pašalintos.

Nuo gegužės 1 dienos Vilnius padalintas į penkias dalis. Šiaurinę, rytinę ir vakarinę zonas aptarnauja „Ecoservice“, centrinę – „VSA Vilnius“, pietuose dirba „Ekonovus“.

Pertvarka siekiama, kad būtų įgyvendintas principas „naudojasi visi, moka visi“. Iki šiol maždaug trečdalis gyventojų naudojosi sistema nelegaliai, metė savo atliekas pas kaimynus ar mieste, tačiau už tai nemokėjo.