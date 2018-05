Dzūkijos perliukai: slenkantis Punios piliakalnis, senienos kurmiarausiuose ir razavi blynai

Vasara – puikus metas trumputėms kelionėms po Lietuvą. VŽ domėjosi, ką smalsūs keliautojai gali pamatyti Dzūkijoje ir kokių autentiškų šio krašto gardumynų siūlo svetingi dzūkai.

„Kad ne grybai ir ne uogos “, – apie dzūkus sako liaudies išmintis. Tačiau ne tik miško gėrybėmis gali nustebinti Dzūkija. Šio krašto kurortai – Druskininkai ir Birštonas – kasmet sulaukia virš 400.000 turistų. O mes, Valstybinio turizmo departamento pakviesti, su grupe žurnalistų šįkart aplankėm keletą mažiau garsių, bet tikrai įdomių dzūkų krašto vietų.

Buvusi Vytauto Didžiojo rezidencija

Pažintį su Dzūkija pradėjome Alytaus rajone esančiame Punios miestelyje.

3 km į vakarus nuo kelio Druskininkai–Jieznas aukštame dešiniajame Nemuno krante įsikūrusi Punia mus pasitiko tyla ir ramybe.

Anot statistikos, čia gyvena keli šimtai žmonių. Tačiau gyvenvietės centre nė gyvos dvasios, – gal kad atvykome darbo dienos rytą, be to, balandį, kai turistinis sezonas dar neįsibėgėjęs, o gal ir dėl to, kad Lietuva nepaliaujamai tuštėja ir tai ypač bado akis lankantis šalies regionuose.

Punia yra vienas iš 14 –os seniausių ankstyvųjų Lietuvos miestų.

„Punią mėgo Lietuvos didysis kunigaikštis Vytautas, čia jis turėjo rezidenciją ir per metus praleisdavo bent 2-3 mėnesius“, – pasakoja Birutė Malaškevičiūtė, gidė ir Alytaus turizmo informacijos centro vyr. specialistė.

Šiandien Punioje turistų labiausiai lankomi du objektai: Punios piliakalnis – vienas didžiausių ir gražiausių piliakalnių Lietuvoje – ir 1863 m. statyta Šv. apaštalo Jokūbo bažnyčia.

Ko nepasidalina dzūkai ir žemaičiai

nuotrauka::1

Daugelis Lietuvoje yra girdėję, jog ant Punios piliakalnio kadaise stovėjo Pilėnų pilis, kurią 1336 m. užpuolė kryžiuočiai. Narsūs vietos gyventojai, vadovaujami kunigaikščio Margirio, nutarė geriau žūti liepsnose, bet nepasiduoti priešams.

Tačiau istorikai šiandien jau neguldo galvos, kad Pilėnai buvo Punioje, ir sako, kad tikroji Pilėnų vieta dar nenustatyta. Kai kurie istorikai mano ją buvus Žemaitijoje. Dzūkai su tokia versija kategoriškai nesutinka.

„Šitame krašte manoma, kad Pilėnų mūšis vyko pas mus. Duok žemaičiams valią, jie visą Lietuvos istoriją pasiims pas save“, – šypsosi p. Malaškevičiūtė.

Piliakalnį surasti lengva –tereikia paėjėti 200 metrų nuo bažnyčios prasidedančiu keliuku į vakarus. Pakeliui stabtelime prie Šv. Jurgio koplytėlės, pastatytos 1831 m. sukilimo dalyviams atminti. Tuometinis Punios klebonas Juozapas Klikovičius dalyvavo sukilime, vėliau slapstėsi, tačiau 1837 m. Kalvarijoje buvo areštuotas.

„Į tą sukilimą žmonės ėjo ginkluoti medinėmis šakėmis, kurių tik smaigaliai buvo geležiniai. Geležis tuomet buvusi brangi, tad žmonės laikė laime pasagą rasti – nereiks pirkti geležis, vadinasi ūkyje sutaupysi pinigo“, – pasakoja gidė.

Nemuno panorama nuo Punios

Užlipus ant Nemuno ir Punelės santakoje stūksančio Punios piliakalnio atsiveria išties puiki panorama: plati Nemuno juosta, priešais ošia Punios šilas.

Būtent dėl šių vaizdų žmonės ir atvyksta čia pasivaikščioti. Miestelyje prie bažnyčios turistams įrengta poilsio aikštelė su suolais, automobilių stovėjimo aikštelė. Piliakalnio papėdėje yra poilsiui skirtos vietos.

„Ne be reikalo tie suolai čia atsirado. Turistų srautai Punioje dideli, atvažiuoja ir vestuvininkai, nes nuo piliakalnio atsiveria nuostabi Nemuno kilpos panorama. Punioje prasideda Nemuno kilpų regioninis parkas, o Punios šilas, kuris matyti kitoje Nemuno pusėje, yra vienas iš seniausių ir gražiausių miškų Lietuvoje. Sakoma, kad tai nedidelė dalelytė išlikusių senųjų kunigaikščių girių“, – dėsto p. Malaškevičiūtė.

Kurmiai parūpina radinių

nuotrauka::2

Gidė pasakoja, kad prieš antrąjį pasaulinį karą buvo sumanyta išpirkti visas sodybas Punios šile ir nukelti nuo Punios piliakalnio tris tuomet čia buvusius gyventojus. Šie nelabai norėję iš čia keltis, mat ant piliakalnio kadaise stovėjo ir didikų rūmai, ir rezidencija, tad eidami sodinti bulvių žmonės kartu prisirinkdavo ir senienų, kurias buvo galima pelningai parduoti.

Buvo sumanyta nuo Punios šilo iki piliakalnio pastatyti kabamąjį tiltą ir visą šią teritoriją paskelbti Tautos parku. Tačiau planus sujaukė prasidėjęs karas.

Ištyrę piliakalnį archeologai nustatė, kad vietoj sudegintos pilies, ant piliakalnio XV a. buvo pastatyta nauja pilis, kuri XVI a. irgi sudegė. To paties 16 a. amžiaus pabaigoje čia pastatyti nauji dideli rūmai, kurie vėliau tiesiog sunyko.

Kadangi visa piliakalnio aikštelė buvusi apstatyta, čia iki šiol randama senus laikus menančių radinių.

Šiaip Lietuvos piliakalniuose ir saugomos teritorijose negalima kasinėti, – pabandę būsite nubauduoti ir pasmerkti kaip barbarai.

Tačiau Punios piliakalnyje turistams galima prisirinkti istorinių suvenyrų. Tiesa, su viena sąlyga.

„Jei piliakalnio aikštelėje randi kur buvo įsirausęs kurmis, kurmiarausį drąsiai galima krapštyti. Radus jame ką ypatingo, geriau atiduoti, bet nedidelį keramikos gabaliuką ar kažką panašaus, galime pasiimti atminčiai. Pabandykite, gal ir jums pasiseks“, – dėsto p. Malaškevičiūtė .

Slenka ne tik Gedimino kalnas

Žinia, šiandien visa Lietuva su nerimu žvelgia į Gedimino kalno nuošliaužas – ar nesugrius vienas iš šalies simbolių. Punios piliakalnio atvejis kažkuo panašus. Vienas didžiausių piliakalnių Lietuvoje irgi mažėja– Nemuno vanduo plauna vieną iš piliakalnio skardžių, kuris po truputį slenka į upę.

Iki soties pasigėrėję vaizdais, lipame žemyn. Anot piliakalnio įrengti laipteliai patrešę, tad reikia saugotis, kad nepakryptų koja. Pats lipimas viršūnėn ir atgal neišvargina – piliakalnis neatrodo aukštas.

Tačiau gidė paaiškina, jog norint savo kojomis pajausti kokio aukščio iš tikro yra Punios piliakalnis, reikia nusileisti žemyn, iki Nemuno.

„O laipteliais – tai tik lengvas pasivaikščiojimo flirtas po piliakalnį“, – šypsosi ji.

Kas tie razavi blynai

nuotrauka::3

Pasivaikščiojimas gryname pažadino apetitą, tad traukiame į čia pat, šalia bažnyčios esančią Punios Panemunės dzūko pirkią, kurioje atkuriama XIX a. pab. dzūkų gyvenimo aplinka. Ragausime autentiško dzūkiško patiekalo – razavų blynų.

„Razavais jie vadinami, nes gaminami iš rupiai sumaltų miltų. „Raz“ – išvertus iš rusų kalbos reiškia vieną kartą. Vieną kartą malti“, – susėdus už dzūkiškomis vaišėmis nukloto stalo paaiškina blynų kepėja Ona Kizelienė, Punios krašto kulinarinio paveldo sertifikuota amatininkė.

Razavi blynai buvo beveik kasdieninis šio krašto valgis. Jie buvo tiekiami ir svečiui, – tik su kitokiu pavilgu nei kasdienai, svečiui pavilgas būdavo pagardinamas baravykais.

Razavi blynai tiko ir pasninkaunant – su aliejaus ir svogūniukų pavilgu.

Ponia Kizienė mielai dalijasi blynų receptu.

„Padžiovinti kviečiai sumalami girnomis. Kaip sakė viena šio krašto močiutė: vaikeli, kaip svečiui, tai nepatingėk ir pasijoti, kad mažiau būtų tų priemaišų. Tačiau man labiau patinka, kad kviečiai būtų truputį „su kailinukais“. Taip sveikiau. Razavi blynai – puiki organizmo šluota“, – teigia blynų kepėja.

Sumaltus miltus užpylę vandeniu porą valandų pabrinkina, prieš pat kepimą įpila pieno, primuša kiaušinių ir išplaka.

„Kepami razavi blynai ant kiaulienos taukų. Pavilgui pačirškini truputį naminių lašinukų, svogūną, dedi lydytą sviestą – lydytas daug gardesnis, įpili grietinėlės, ir įdedi šaldytų baravykų“, – vardija šeimininkė.

Tokį pavilgą reikia užsipilti ant karšto blyno ir į burną. Taip ir padarome, užsigerdami ant Punios piliakalnio augančio siauralapio gauromedžio arbata, pasaldinta ūglių medumi iš Punios šilelio. Gardu.

Paragauti razavų blynų Punioje gali visi norintys. Razavų blynų edukacijos kaina – 8 Eur žmogui. Beje, rupių miltų prieš kepimą senovinėmis girnomis susimala patys pirkios svečiai.

Panemunės dzūko pirkioje turistams rengiamos ir kitokios edukacijos: dzūkiškų bandų kepimo, advento ir gavėnios pasninkinių valgių ir papročių pristatymus.