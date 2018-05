Rengiasi atnaujinti viešbučių klasifikavimo kriterijus

Rengiamasi atnaujinti viešbučių klasifikavimo sistemos HSU (Hotelstars Union) kriterijus. Lietuvoje visi legaliai veikiantys 267 viešbučiai yra klasifikuoti pagal HSU.

Šią sistemą taip pat taiko tokios šalys, kaip Austrija, Čekija, Vokietija, Vengrija, Nyderlandai, Švedija, Šveicarija, Belgija, Danija, Estija, Graikija, Latvija, Lichtenšteinas, Liuksemburgas, Malta, Slovėnija. Iš viso pagal HSU sistemą klasifikuota apie 50.000 viešbučių 17-oje šalių.

„Viešbučių klasifikavimas yra dinamiška sistema, kurią reguliariai peržiūrime ir tobuliname, siekdami atitikti viešbučių svečių lūkesčius. Norime didinti HSU prekės ženklo žinomumą ir patikimumą“, – metiniame susitikime Vienoje teigė Jens Zimmer Christensenas, HSU prezidentas.

Pagal klasifikavimo metu suteiktas žvaigždutes turistai gali orientuotis, kokius konkrečius dalykus jie turi rasti viešbutyje.

„Todėl diskutuojame su tokiomis didelėmis platformomis kaip Booking.com ir Tripadvisor, kurie naudoja savą žvaigždučių sistemą“, – kalbėjo p. Christensenas.

Siūlymus teiks ir Lietuva

Tadas Žentelis, Valstybinio turizmo departamento (VTD) Turizmo veiklos priežiūros skyriaus vedėjas, sako, kad pasiūlymus dėl HSU kriterijų atnaujinimo teiks ir Lietuva. Kokius siūlymus teikti, bus aptarta su Apgyvendinimo paslaugų klasifikavimo komisija.

„Mūsų nuomone, aktualus būtų pilių, dvarų, vienuolynų ir kitų nestandartinių objektų klasifikavimo peržiūrėjimas, motelių klasifikavimo sistemos pokyčiai, taip pat naujųjų technologijų taikymas apgyvendinimo įstaigose“, – pranešime spaudai teigia p. Žentelis.

Vadovaujantis Turizmo įstatymo nuostatomis, visos be išimčių apgyvendinimo paslaugos Lietuvoje yra privalomai klasifikuojamos (viešbutis, motelis, svečių namai, kempingas) arba registruojamos (apartamentų kompleksas, kaimo turizmas, nakvynės namų apgyvendinimo paslauga, nakvynės ir pusryčių paslauga, poilsio namai, turistinė stovykla, turistinis laivas).

Daugiausiai – trijų žvaigždučių

Šiuo metu Lietuvoje yra aštuoni viešbučiai, turintys 5 Plius žvaigždutes, du – 5 žvaigždutes, dvylika – 4 Plius žvaigždutes, 73 – 4 žvaigždutes, 29 – 3 Plius žvaigždutes, 103 – 3 žvaigždutes, vienas – 2 Plius žvaigždutes, 34 – 2 žvaigždutes, penki – 1 žvaigždutę.

Lietuvoje HSU kriterijai taikomi nuo 2013 m. gegužės.

Viešbučiai ir moteliai klasifikuojami pagal Europos klasifikavimo sistemą Hotelstars Union (nuo 1* iki 5* Plius). Pagal Turizmo departamento patvirtintus kriterijus – svečių namai (1* – 4*) ir kempingai (1* – 5*). Klasifikavimą vykdo Apgyvendinimo paslaugų klasifikavimo komisija.

VTD primena, kad klasifikavimo pažymėjimas turi būti pakabintas turistui matomoje vietoje, pvz. registratūroje. Neturintys galiojančio Turizmo departamento išduoto klasifikavimo pažymėjimo, negali savo teikiamų paslaugų vadinti nei viena iš klasifikuojamų apgyvendinimų paslaugų rūšių. Be to, tie paslaugų teikėjai, kurie nėra įtraukti į Turizmo departamento interneto svetainėje viešai skelbiamus neklasifikuojamų apgyvendinimo paslaugų teikėjų sąrašus, negali naudoti neklasifikuojamų apgyvendinimo paslaugų rūšių pavadinimų. Veiklos vykdymas be galiojančio klasifikavimo pažymėjimo ar nesant registruotu Turizmo departamente, užtraukia baudą nuo 300 Eur.