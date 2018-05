Vilniaus „šiukšlių krizės“ pabaigą žada tik po savaitės

Penktadienį tvirtinęs, kad „šiukšlių krizė“ sostinėje bus įveikta per tris dienas, šiandien „Vilniaus atliekų sistemos administratorius“ (VASA) pripažino, kad ištuštinti perpildytiems komunalinių atliekų konteineriams gali prireikti savaitės.

„Atliekų reforma, įvykusi Vilniuje, buvo neišvengiama ir palietė absoliučiai visus vilniečius: kalbame apie apie 30.000 konteinerių ir 100.000 adresų. Atsiprašome gyventojų dėl kilusių nesklandumų. Jie yra taisomi ir bus ištaisyti artimiausiu metu. Pagrindinė tai lėmusi problema: vežėjų teritorijų persiskirstymas“, – savivaldybės pranešime spaudai cituojamas Povilas Poderskis, Vilniaus miesto savivaldybės administracijos direktorius.

Vilnius dabar yra suskirstytas į penkias atliekų surinkimo ir vežimo zonas, kuriose mišrių komunalinių atliekų surinkimo ir vežimo paslaugas nuo gegužės 1 d. teikia trys viešojo konkurso būdu atrinkti vežėjai – šiaurinę, rytinę ir vakarinę miesto zonas aptarnauja „Ecoservice“, centrinę – „VSA Vilnius“, pietuose dirba „Ekonovus“.

Sostinę užklupusios „šiukšlių krizės“ įveikimo būdus p. Poderskis ir Remigijus Šimašius, Vilniaus miesto meras, šiandien aptarė su Rimantu Juknevičiumi, „Vilniaus atliekų sistemos administratoriaus“ (VASA) direktoriumi, bei atliekas sostinėje vežančių bendrovių vadovais.

Ponas Juknevičiaus šiandien teigė, kad dėl naujos atliekų tvarkymo sistemos gyventojų konteineriuose susikaupusios šiukšlės turėtų būti sutvarkytos per savaitę.

Anot p. Poderskio, mieste pasikeitus atliekų vežėjams, jiems nežinomose teritorijose sunkiau surasti, privažiuoti prie šiukšlių.

„Todėl prašome gyventojų šiuo laikotarpiu sudaryti kuo geresnes sąlygas patekti prie konteinerių. Šiandien mieste dirba 3 stipriausios šiukšlių tvarkymo įmonės, sparčiai reaguoja ir sprendžia iškilusias problemas ir greitai miestas bus dar švaresnis nei iki gegužės 1 dienos“, – sakė p. Poderskis.

Praėjusį penktadienį po susitikimo su atliekas vežančių bendrovių vadovais p. Juknevičius tvirtino, kad konteineriai bus ištuštinti per 3 dienas.

„Komunalinių atliekų reforma įsigaliojo gegužės 1 d., kuri buvo nedarbo diena. Dėl pasikeitusių aptarnavimo grafikų ir zonų, vairuotojai užtruko susipažindami su naujais maršrutais – vežėjai kilusias problemas pripažįsta ir žada nepagailėti pastangų, kad artimiausiomis dienomis miestas taptų švarus bei toks ir liktų“, – tada sakė p. Juknevičius.

Ponas Šimašius kiek anksčiau kėlė dar vieną Vilniaus „šiukšlių krizės“ kilimo versiją.

„Kodėl kai kuriuose individualiuose namuose atliekos vakar ar šiandien neišvežtos kaip įprasta? Todėl, kad vežėjai ilgą laiką stengėsi, kad reforma neįvyktų, ir nesidalino savo ankstesniais grafikais su sistemą koordinuojančia įmone. Rezultatas – įprastu laiku atliekos neišvežtos, nes joms išvežti numatytas kitas laikas“, – priežastį, kodėl sostinėje sutriko komunalinių atliekų išvežimas, gegužės 3 d. savo „Facebook“ paskyroje įvardijo sostinės meras.

VASA nurodo, kad atliekų sistemos pertvarkomis siekiama, kad sostinėje būtų įgyvendintas principas „naudojasi visi, moka visi“. Iki šiol maždaug trečdalis gyventojų esą naudojosi sistema nelegaliai, metė savo atliekas pas kaimynus ar mieste, tačiau už tai nemokėjo.

Nuo gegužės pradžios Vilniaus mieste ne tik iš dalies pasikeitė atliekų vežėjai, bet ir buvo įvesta dvinarė rinkliava už komunalinių atliekų surinkimą bei tvarkymą, tad mokėjimo dydis ateityje iš dalies turėtų priklausyti ir nuo išmetamų šiukšlių kiekio.

Sostinėje taikomą rinkliavą už mišrių atliekų tvarkymą, kurią mokės NT savininkai arba nuomininkai, nuo gegužės sudaro pastovioji ir kintamoji dalis. Pastovioji dalis bus mokama atsižvelgiant į patalpų plotą ir sieks 0,18 Eur už kv. metrą per metus.

Kintamoji dalis nuo 2019 m. bus mokama atsižvelgiant į konkretų sukauptų atliekų kiekį per praėjusį ketvirtį. Iki 2018 m. pabaigos ji bus mokama pagal visame mieste apskaičiuotą atliekų susikaupimo vidurkį, tačiau bus skirtinga įvairioms atliekų turėtojų grupėms.

Iš viso sostinėje įvedama 14 skirtingų rinkliavos dydžių: daugiabučiams, individualiems namams, viešbučiams, gydymo, maitinimo įstaigoms, sodininkams ir kt. grupėms.

Daugiausiai apmokestintos prekybos paskirties patalpos degalinių teritorijose – joms už atliekų tvarkymą per metus reikės mokėti 4,63 Eur už kv. metrą. Už NT, kuriame teikiamos maitinimo paslaugos – 0,8 Eur, prekybos paslaugos – 0,46 Eur, už viešbučiams – 0,28 Eur. Mažiausiai apmokestintas sodininkų bendrijose esantis NT (0,1 Eur už kv. metrą) bei garažai (0,08 Eur).

Kintamoji dalis daugiabučių gyventojams sieks nuo 0,47 Eur kv. metrą (jei namas turi atliekų surinkimo šachtą) iki 0,39 Eur. Individualių namų gyventojams – 0,19 Eur už kv. metrą.

Vilniaus m. savivaldybė skaičiavo, kad gyventojams mokėjimai už atliekas po reformos turėtų mažėti: pagal dabar galiojančius maksimalius tarifus, 60 kv. metrų ploto buto savininkas už atliekų sutvarkymą moka apie 6,48 Eur per mėnesį (per metus – 77,76 Eur), o nuo gegužės tokio buto savininkas mokės apie 33 Eur per metus.

Rinkliavą nuo šiol administruoja naujai įsteigta savivaldybės įmonė VASA, o lėšos bus renkamos į savivaldybės biudžetą. Atliekų turėtojai mokėjimo pranešimus gaus jau ne iš pastato administratoriaus, bendrijos ar atliekų vežėjo, o tiesiai iš VASA.