Nuo gegužės 1 d. Vilniaus mieste įvedama dvinarė rinkliava už komunalinių atliekų surinkimą bei tvarkymą, tad mokėjimo dydis ateityje iš dalies turėtų priklausyti ir nuo išmetamų šiukšlių kiekio.

Nebelieka ir konkurencijos tarp atliekų vežėjų – kiekvienoje miesto zonoje atliekas surinks viena savivaldybės konkursą laimėjusi įmonė.

Sostinėje taikomą rinkliavą už mišrių atliekų tvarkymą, kurią mokės NT savininkai arba nuomininkai, nuo gegužės sudarys pastovioji ir kintamoji dalis.

Pastovioji dalis bus mokama atsižvelgiant į patalpų plotą ir sieks 0,18 Eur už kv. metrą per metus.

Kintamoji dalis nuo 2019 m. bus mokama atsižvelgiant į konkretų sukauptų atliekų kiekį per praėjusį ketvirtį. Iki 2018 m. pabaigos ji bus mokama pagal visame mieste apskaičiuotą atliekų susikaupimo vidurkį, tačiau bus skirtinga įvairioms atliekų turėtojų grupėms.

Iš viso sostinėje įvedama 14 skirtingų rinkliavos dydžių: daugiabučiams, individualiems namams, viešbučiams, gydymo, maitinimo įstaigoms, sodininkams ir kt. grupėms.

Skirtingi įkainiai

VŽ rašė, kad daugiausiai apmokestintos prekybos paskirties patalpos degalinių teritorijose – joms už atliekų tvarkymą per metus reikės mokėti 4,63 Eur už kv. metrą. Už NT, kuriame teikiamos maitinimo paslaugos – 0,8 Eur, prekybos paslaugos – 0,46 Eur, už viešbučiams – 0,28 Eur. Mažiausiai apmokestintas sodininkų bendrijose esantis NT (0,1 Eur už kv. metrą) bei garažai (0,08 Eur).

Kintamoji dalis daugiabučių gyventojams sieks nuo 0,47 Eur kv. metrą (jei namas turi atliekų surinkimo šachtą) iki 0,39 Eur. Individualių namų gyventojams – 0,19 Eur už kv. metrą.

Vilniaus m. savivaldybė skaičiavo, kad gyventojams mokėjimai už atliekas po reformos turėtų mažėti: pagal dabar galiojančius maksimalius tarifus, 60 kv. metrų ploto buto savininkas už atliekų sutvarkymą moka apie 6,48 Eur per mėnesį (per metus – 77,76 Eur), o nuo gegužės tokio buto savininkas mokės apie 33 Eur per metus.

Rinkliavą administruos naujai įsteigta savivaldybės įmonė „Vilniaus atliekų sistemos administratorius“ (VASA), o lėšos bus renkamos į savivaldybės biudžetą. Atliekų turėtojai mokėjimo pranešimus gaus jau ne iš pastato administratoriaus, bendrijos ar atliekų vežėjo, o tiesiai iš VASA.

Pasak savivaldybės, dvinarė rinkliava keičia iki šiol taikytą ydingą sistemą, kai vilniečiai mokėjo tiesiai vežėjams arba per pastatų administratorius, o neretai vieno daugiabučio namo gyventojai už atliekų tvarkymą mokėdavo kelis kartus daugiau nei greta esantis kitas daugiabutis.