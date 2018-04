Lietuva nuomos naują įrangą dokumentams išrašyti, pasą bus galima gauti per parą

Asmens dokumentų išrašymo centras artimiausiu metu planuoja skelbti konkursą nuomoti naują dokumentų išrašymo įrangą. Ji leistų naują pasą arba asmens tapatybės kortelę gauti per vieną darbo dieną.

„Po kelis tūkstančius dokumentų išrašome per dieną. Problema yra dėl dokumentų išrašymo per vieną darbo dieną. Problema kyla, kai ateina šventės, atvažiuoja žmonės iš užsienio su besibaigiančiais dokumentais, nori juos pasikeisti labai greitai, per vieną dieną. Su turima įranga nebegalime užtikrinti, kad tai padarysime. Padarome per dvi dienas, per tris dienas“, – BNS sakė Asmens dokumentų išrašymo centro direktorius Ramūnas Žičkis.

Šiuo metu migracijos tarnybos priima prašymus išrašyti asmens tapatybės dokumentus per mėnesį arba per penkias darbo dienas.

Ties įrašu „Skubos tvarka per 1 darbo dieną (24 val.)“ nurodoma, kad paslauga laikinai neteikiama.

Pasak p. Žičkio, centras kasdien gauna maždaug po 600 prašymų skubos tvarka išrašyti dokumentus.

Prašymus išrašyti tapatybės dokumentus per mėnesį centras dabar įvykdo maždaug per dvi savaites.

Direktoriaus teigimu, ypatingais atvejais centras išrašo dokumentą ir per vieną darbo dieną, tačiau didesniu mastu to daryti nebeleidžia turima įranga.

„Senosios mašinos nusipirktos 2007 ir 2008 metais, joms suteikta garantija buvo penkeri metai. 2013 metais praktiškai garantinis laikotarpis baigėsi. 2015 metais tokios mašinos išvis nebegaminamos, tad rasti naujų detalių, aptarnavimą praktiškai yra neįmanoma. Dėl to yra rimtas poreikis įsigyti naujas mašinas. Mes dabar organizuojame viešąjį pirkimą nuomos būdu įsigyti naujas mašinas“, – BNS sakė vidaus reikalų ministras Eimutis Misiūnas.

Anot jo, nuspręsta naują įrangą nuomoti, o ne pirkti, nes taip esą racionaliau.

„Įsigyjant mašiną reikėtų 5–6 mln. Eur. Dabar išsidėlioja penkeriems metams, biudžetui ne taip būtų skausminga, – tvirtino ministras. – Nuoma – iš karto ir aptarnavimas, ir garantija užtikrinama. Pagaliau nereikia galvos laužyti, kur dėti tą pasenusią mašiną.“

Tikimasi, kad naują įrangą Asmens dokumentų išrašymo centras įgis šių metų antroje pusėje.

