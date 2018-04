Birštono fenomenas: kyla sparčiausiai iš visų Lietuvos kurortų 2017 m. kurorte dar padaugėjo nakvynės vietų, išplėsta paslaugų infrastruktūra. Eriko Ovčarenkos („15min“) nuotr. Sigita Migonytė „Verslo žinios“ Mineraliniais vandenimis garsėjančiame Birštono kurorte pernai turistų srautas šoktelėjo net 55%. Tokiu sparčiu turizmo pakilimu negali pasigirti nė vienas Lietuvos kurortas. Prieš naują sezoną Birštone duris atvėrė naujų apgyvendinimo įstaigų, bus pasiūlyta ir naujų paslaugų, ekskursijų elektromobiliu, tad svečių skaičiaus augimo, nors kuklesnio, laukiama ir šiemet. Statistikai suskaičiavo, kad iš viso Birštone 2017 m. i ... Šį straipsnį gali skaityti tik prenumeratoriai. Prisijungti Išbandykite dabar Visas „Verslo žinių“ laikraščio turinys



Visas „Verslo žinių“ laikraščio turinys Žurnalo „Verslo klasė“ straipsniai



Žurnalo „Verslo klasė“ straipsniai Svarbiausi „Financial Times“ ir „Bloomberg“ straipsniai Dabar 30 dienų prenumerata tik 5 Eur (vietoj 20,07 Eur)

Prekyba ir paslaugos

ERROR: Object template NewsItem is missing!ERROR: Object template NewsItem is missing!ERROR: Object template NewsItem is missing!ERROR: Object template NewsItem is missing!ERROR: Object template NewsItem is missing!ERROR: Object template NewsItem is missing!ERROR: Object template NewsItem is missing!ERROR: Object template NewsItem is missing!ERROR: Object template NewsItem is missing!ERROR: Object template NewsItem is missing!ERROR: Object template NewsItem is missing!ERROR: Object template NewsItem is missing!ERROR: Object template NewsItem is missing!ERROR: Object template NewsItem is missing!ERROR: Object template NewsItem is missing!ERROR: Object template NewsItem is missing!ERROR: Object template NewsItem is missing!ERROR: Object template NewsItem is missing!ERROR: Object template NewsItem is missing!ERROR: Object template NewsItem is missing!