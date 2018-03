Taikos sutartis dėl „Metrail“ gali tapti realybe – susitarta dėl esminių sąlygų

Beveik 2.000 įmonių žiebiasi viltis išvengti milijoninių baudų už nesutvarkytas atliekas. Gamintojai ir Aplinkos ministerija teigia sutarę dėl esminių principų, kuriais remiantis galėtų būti sudaryta taikos sutartis ginče dėl „Metrail“.

Tiesa, kada bus sudaryta ši sutartis ir ar išvis bus sudaryta, kol kas neaišku.

„Esminius taikos sutarties vardiklius radome, jie tinka ir gamintojams bei importuotojams. Nuspręsta ties jais apsistoti ir dirbti toliau“, – po šiandien vykusio Aplinkos ministro susitikimo su gamintojų ir importuotojų atstovais sakė Dalius Krinickas, aplinkos viceministras.

Pasak jo, sutarta dėl dviejų esminių principų, kuriais vadovaujantis galėtų būti sudaryta taikos sutartis gamintojų ir aplinkosaugininkų ginče dėl „Metrail“ .

Abiems pusėms tiko, kad tuos pakuočių atliekų kiekius, kurių nesutvarkė atliekų tvarkytoja „Metrail“ (maždaug 15.000 t), būtų galima padengti papildomais, užduotį viršijančiais pakuočių kiekiais, kurie buvo ar dar bus surinkti per užstato ir konteinerinę sistemas 2013–2020 m. Be to, gamintojai ir importuotojai finansuotų 50.000 vnt. pirminio atliekų rūšiavimo konteinerių komplektų įsigijimą.

Taip pat susitarta pasirašyti memorandumą dėl esamo atliekų tvarkymo sistemos teisinio reglamentavimo pakeitimo, kad tokie atvejai, kaip „Metrail“, kuomet dėl atliekų tvarkytojo kaltės liko kalti gamintojai ir juos užgriuvo prievolė susimokėti taršos mokestį, ateityje nepasikartotų.

Taškus sudės teismas

Dabar gamintojų ir importuotojų atstovai turėtų pateikti ministerijai tikslius skaičius, atliekų kiekius, kurie buvo ar dar bus surinkti virš užduočių, bei įsipareigojimus finansuoti 50.000 vnt. pirminio rūšiavimo konteinerių.

Pasak p. Krinicko, gamintojai šiuos duomenis žadėjo pateikti artimiausiu metu.

Tiesa, apie tai, kada galėtų būtų sudaryta pati taikos sutartis ir ar gamintojai išties gali tikėtis išvengti taršos mokesčio už 2013–2015 m, viceministras kalba atsargiai.

„Dėl mokesčio negaliu pasakyti, tai ne Aplinkos ministerijos prerogatyva. Taikos sutartį dar turės patvirtinti teismas, tada ir bus aiškus galutinis atsakymas, ar gamintojams ir importuotojams reiks mokėti mokestį“, – aiškino p. Krinickas.

Gamintojai optimistiški

Gamintojų ir importuotojų atstovai teigia, jog susitikimo su ministru rezultatai nuteikia pozityviai ir leidžia tikėtis, kad „Metrail“ problema bus išspręsta.

„Nors baigtis dar nėra aiški, pozityvu tai, jog priartėjome prie galimo susitarimo, nes paaiškėjo, ką galima į tą susitarimą įrašyti, kad įmonės išvengtų mokesčio mokėjimo“, – teigia Raminta Radavičienė, Lietuvos pramonininkų konfederacijos atstovė.

Po susitikimo su ministru optimistiškai nusiteikęs ir Saulius Galadauskas, Lietuvos aludarių gildijos prezidentas.

„Atrodo, kad žengiame link susitarimo. Ministro idėja buvo, kad reikia ne pinigų, o sutvarkytų atliekų kiekių per tam tikrą laikotarpį. Mes surandame tuos kiekius, kurie jau sutvarkyti viršijant užduotį arba įsipareigojame juos sutvarkyti iki tam tikros datos, o taip pat esame pasirengę išplėsti konteinerinio atliekų surinkimo infrastruktūrą“, – kalba jis.

Nori vėl nukelti terminą

nuotrauka::1left

Pasak p. Galadausko, aplinkos ministras susitikimo metu gamintojams taip pat pažadėjo viešai patvirtinti savo anksčiau išsakytą nuomonę, kad įmonėms, PTO klientėms, terminas patikslinti taršos mokesčio deklaracijas būtų atidėtas dar mėnesiui – iki balandžio 20 d.

„Siekiame, kad abiejų organizacijų – ir „Žaliojo taško“, ir PTO, – klientams terminas sumokėti mokestį būtų tas pats – balandžio 20 d. Tai nuimtų įtampą rinkoje“, – aiškina p. Galadauskas.

PTO klientams terminas, iki kurio reikia papildyti taršos mokesčio deklaracijas naujomis sumomis už 2013–2015 metus, baigiasi kovo viduryje, „Žaliojo taško“ (ŽT) – balandžio viduryje.

VŽ primena, kad „Metrail“ krizė kilo aplinkosaugininkams 2017 m. pabaigoje panaikinus atliekų tvarkytojo „Metrail“ išduotus galimai fiktyvius pakuočių sutvarkymą įrodančius dokumentus už 2013–2015 m.

Tokiu būdu beveik 2.000 šalies įmonių, tvarkiusių atliekas per ŽT ir PTO, neteko galimybės pasinaudoti taršos mokesčio lengvata, todėl joms nurodyta patikslinti deklaracijas ir sumokėti valstybei milijonus taršos mokesčio už 2013–2015 m. nesutvarkytas atliekas.

Dalis gamintojų ketina teismuose įrodinėti, kad taršos mokesčio reikalaujama nepagrįstai, nes už atliekų tvarkymą įmonės jau vienąkart sumokėjo organizacijoms ŽT ir PTO. Kovo pradžioje atskirus skundus teismams buvo pateikę 29 įmonės, taip pat aplinkosaugininkų sprendimą ginčija ir PTO bei ŽT.