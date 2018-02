Gamintojai pasiūlė išeitį iš „Metrail“ aklavietės – žada sumokėti 1 mln. Eur

Gamintojai ir importuotojai pateikė Aplinkos ministerijai pasiūlymą, kaip išspręsti „Metrail“ problemą ir išvengti virš verslo pakibusios 30 mln. Eur taršos mokesčio grėsmės. Jie siūlosi sumokėti valstybei 1 mln. Eur už sutvarkymą to pakuočių kiekio, kokiam aplinkosaugininkai panaikino „Metrail“ išduotus dokumentus.

„Nevengiame atsakomybės, gamintojai sutinka dar kartą sumokėti rinkos kainomis už tuos pakuočių kiekius, kuriems panaikinti „Metrail“ dokumentai. Suma būtų 1 mln. Eur“, – antradienį spaudos konferencijoje sakė Saulius Galadauskas, Lietuvos aludarių gildijos prezidentas.

Pasak jo, tokį pasiūlymą gamintojai pirmadienį vakare pateikė Aplinkos ministerijai. Ar ši su pasiūlymu sutiks, kol kas neaišku.

Dalius Krinickas, Aplinkos ministerijos viceministras, VŽ sakė, kad ministerija su gamintojų siūlymu susipažino, tačiau laikosi anksčiau išsakytos pozicijos, kad kol kas nėra pagrindo sudaryti taikos sutarties, o šį ginčą nevienašališkai galėtų išspręsti tik teismas. Ar derybos dėl „Metrail“ vyks ir toliau, viceministras antradienį atsakyti negalėjo, motyvuodamas tuo, kad ministerija dar nėra įvertinusi gamintojų pateiktos informacijos.

Gamintojų ir importuotojų atstovų teigimu, siūlomo 1 mln. Eur visiškai pakaktų sutvarkyti tuos atliekų kiekius, kurių „Metrail“ nesutvarkė.

Pono Galadausko nuomone, ar tos metalinės pakuotės išties buvo nesutvarkytos, labai abejotina, nes metalo atliekos turi vertę, todėl greičiausiai jos tikrai nebuvo išmestos į aplinką, o buvo surinktos ir parduotos kaip vertinga žaliava.

„Mes pasiūlymą pateikėme, tikimės, kad ministerija parodys sveiką protą ir jį priims“, – sakė p. Galadauskas.

Jei ministerija visgi nesutiks, verslininkai žada kreiptis į premjerą ir prašyti padėti rasti kompromisą.

„Mus bando apkaltinti esą turėjome patikrinti „Metrail“, kad ši nesukčiautų. Tikrinome, bet ar verslo pareiga tikrinti trečiųjų licencijuotų šalių sąžiningumą. 30 mln. Eur – neadekvati bauda, nes tos atliekos, kaip sakiau, tikrai nebuvo išmestos kažkur į upelį“, – tikino p. Galadauskas.

Grasina tūkstančiais bylų

Robertas Dargis, Lietuvos pramonininkų konfederacijos (LPK) prezidentas, teigė, kad LPK nariai pakliuvo į nemalonią padėtį, kai valstybės sukurta pakuotės tvarkymo sistema nesuveikė ir valstybė dabar bando dar kartą išsireikalauti mokesčius už tuos dalykus, už kuriuos įmonės jau sumokėjo.

Pasak jo, tai ne pirmas toks precedentas, panašių dalykų jau buvo pasitaikę statybose, kai išdavus leidimus statyti, vėliau valstybė nutaria, jog buvo pažeistas viešasis interesas, stabdo statybas ir naudodamasi stipresniojo teise ima bausti tuos, kurie veikė pagal tos pačios valstybės nustatytą tvarką.

Rolandas Valiūnas, Investuotojų forumo valdybos pirmininkas, aiškino, kad 2001 m. Lietuva priėmė pakuočių ir pakuočių tvarkymo įstatymą, kurio esmė, kad tie ūkio subjektai, kurie gamina ar importuoja supakuotus produktus, privalo prisidėti prie šiukšlių utilizavimo. Tą jie gali daryti steigdami tokias organizacijas, kaip „Žaliasis taškas“, PTO ar „Gamtos ateitis“. Jis pabrėžė, kad organizacijas įmonės gali pasirinkti tik iš Aplinkos ministerijos patvirtinto sąrašo.

„Logika, kai gamintojai turi atsakyti už tai, ką padarė trečias asmuo – „Metrail“, man nesuvokiama. Tai prieštarauja įstatymais grįstos valstybės principams. Be to, ministerijai buvo kilę abejonių dėl to, ar nereikėtų išbraukti iš pažymas galinčių išduoti atliekų tvarkytojų sąrašo „Metrail“, bet ji to nepadarė, o dabar kaltina gamintojus ir importuotojus“, – sakė p. Valiūnas. Jo nuomone, jei ministerija nesutiks su pateiktu kompromisu, gamintojams beliks savo teises ginti teisme.

Pirmiau tektų susimokėti

Ponas Valiūnas tikino neabejojantis, kad teismus gamintojai laimėtų. Tačiau toks problemos sprendimo kelias turi daug trūkumų. Mat prieš kreipiantis į teismus, verslui pirmiausiai tektų sumokėti baudas ir tik po to jas ginčyti, be to, teismai truktų ne vienerius metus, būtų suduotas smūgis valstybės įvaizdžiui, teismai būtų užversti papildomu darbu.

„Mes esame ydingos sistemos įkaitai. Tačiau už valstybės piktnaudžiavimą stipresniojo teise mes pirmiausiai turėtume susimokėti taršos mokestį, o tada kelis metus bylinėtis. Be to, ieškiniai būtų nukreipti į „Žaliąjį tašką“ ir PTO, jos bankrutuotų“, – kokios gresia pasekmės aiškino p. Galadauskas.

VŽ rašė, kad verslas sujudo paaiškėjus, jog 2.000 šalies įmonių, tvarkiusių atliekas per „Žaliąjį tašką“ ir PTO teks susimokėti apie 30 mln. Eur taršos mokesčio už 2013-2015 m. nesutvarkytas atliekas – daugiausiai metalines skardines.

Mokesčio paprašyta po to, kai Vilniaus regiono aplinkos apsaugos departamentas (VRAAD) priėmė sprendimus panaikinti atliekų tvarkytojo UAB „Metrail“ išduotus galimai fiktyvius pakuočių sutvarkymą įrodančius dokumentus už 2013 – 2015 metus. Gamintojai su reikalavimu mokėti mokestį nesutinka, nes jau yra kartą susimokėję už atliekų tvarkymą organizacijoms ir teigia nieko nepažeidę.

Pagal įstatymą, įmonės gali rinktis – mokėti taršos mokestį arba tvarkyti atliekas per organizacijas, iš jų įsigyjant atliekų sutvarkymą įrodančius dokumentus. Jei tokie dokumentai panaikinami, gamintojams įsigalioja pareiga susimokėti baudas – taršos mokestį.

Verslas ne vieną savaitę derasi su Aplinkos ministerija, kad mokesčio mokėti nereikėtų, tačiau derybos buksuoja. Kol kas sutarta tik dėl mokesčio mokėjimo termino atidėjimo mėnesiui laiko – t.y. iki kovo vidurio.

Kaip praėjusią savaitę sakė aplinkos ministras, gamintojai siūlė ministerijai panaikinti Vilniaus regiono aplinkos apsaugos departamento (VRAAD) sprendimus dėl „Metrail“ nesutvarkytų atliekų. Tokiu atveju įmonėms taršos mokesčio mokėti nereikėtų. Tačiau ministerijos atstovai iki šiol teigė rinktis tokį kelią nemato galimybės ir kad šioje istorijoje minimi atliekų kiekiai yra pripažinti kaip nesutvarkyti.