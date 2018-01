Turizmo plėtrai ir investicijoms patraukliausios vietos

Turizmo sektoriaus verslai dažniausiai yra linkę investuoti Tailande, kurį vertina, kaip didžiausią potencialą generuoti grąžą turinčią šalį. Unikalaus grožio Maldyvų salynas ir Azijos verslo centras Honkongas pagal patrauklumą investuoti atitinkamai užima antrą ir trečią vietas.

Į dešimtuką taip pat pateko lietuvių pamėgtos Kroatija ir Gruzija.

Tai skelbiama pirmąkart sudarytame patraukliausių turizmo sektoriaus investicijoms šalių reitinge, kurį parengė „fDI Intelligence”, „The Financial Times“ tiesioginių užsienio investicijų (TUI) analitikos padalinys.

Tailandas – ant bangos

Į Tailandą kasmet traukia milijonai turistų pasimėgauti puikiu maistu ir saulėtais paplūdimiais. Vis daugėja norinčių ten patraukti lietuvių.

Pasaulio kelionių ir turizmo taryba (angl. World Travel and Tourism Council) prognozuoja, kad turistų srautas, investicijos ir darbo vietų skaičius Tailando turizmo sektoriuje ir toliau didės, taip įgaudamas vis didesnį svorį šalies nacionalinio vidaus produkto pyrage.

Per penkerius metus iki 2016 m., „fDi Intelligence” duomenimis, užsienio investuotojų sukurtų darbo vietų skaičius išaugo daugiau nei 200%, nuo 600 2012 m., iki 1.900 2016 m. Šalis tais metais pritraukė daugiausiai TUI projektų tarp 43 analizuotų pasaulio valstybių.

Tailande aktyvią plėtrą vykdo tarptautiniai viešbučių tinklai, tarp jų prancūzų „Accor”, taip pat Belgijos ir JAV kapitalo kompanija „Carlson Rezidor”. Pavyzdžiui, „Accor” numato atidaryti 17 viešbučių, o „Carlson Rezidor” savo viešbučių tinklą iki 2021 m. išplėsti tris kartus. Be to, britų verslininko Richardo Bransono „Virgin Active” šalyje numato investuoti 100 mln. GBP į 20 sporto ir sveikos gyvensenos klubų.

Kompanijas skatina investuoti sparčiai augantis turistų srautas, kuris, Pasaulio banko duomenimis, nuo 2011 m. kasmet vidutiniškai augo po 11,7%, o 2015 m. pasiekė 30 mln. Prognozuojama, kad 2030 m. turistų Tailandas kasmet jau pritrauks 60 mln. Lankytojų iš užsienio.

Maldyvai, Honkongas

Maldyvų salos turizmą vysto nuo 1972 m., kai buvo įkurti du kurortai-salos, o dabar jų priskaičiuojama per šimtą. Planuojama, kad kurortai bus įkurti dar 100-te salų.

Maldyvuose turizmu užsiima kas penkta bendrovė, turizmo sektorius ten sukuria 40% šalies BVP. Kasmet Maldyvus aplanko apie 1,2 mln. turistų.

Palyginti Honkonge, kuris reitinge yra trečias, iš turizmo minta net 24.000 įmonių. Šis Kinijai pavaldus miestas-valstybė vertinamas dėl patrauklių verslo sąlygų.

Honkongas Pasaulio banko verslo sąlygų reitinge 2017 m. atsidūrė trečioje vietoje. Pavyzdžiui, ten įkurti įmonę ir pradėti verslą galima per pusantros dienos.

JAV registruota kruizų kompanija „Norwegian Cruise Holdings” ten per vienerius metus investavo į du projektus: atidarė pardavimų padalinį ir regioninį klientų aptarnavimo centrą. O Kambodžos kapitalo viešbučių tinklas “Song Saa Hotels and Resorts” 2015 m. į Honkongą perkėlė savo būstinę, atsižvelgdamas, kad ši teritorija yra arti didžiosios Kinijos, kurios verslininkai tarptautinį verslą aktyviai vysto per Honkongą.

Turizmo investicijoms patrauklių vietų reitingas sudarytas įvertinus 43 pasaulio šalis, kuriose bent 10% BVP sudaro įplaukos iš turizmo bei tose šalyse paskelbti TUI projektai turizmo srityje sudarė bent 10% visų TUI projektų šalyje.

[infogram id="a1cd2313-b6c9-4976-9257-d26ea0e3e2e6" prefix="fUl" format="interactive" title="Turizmo plėtrai ir investicijoms patraukliausios pasaulio vietos"]

FOTOGALERIJA Gatvės maistas Bankoke, Tailandas (56 nuotr.)