Spręs, ar leisti jau įvykusias bilietų platintojų jungtuves

Bilietų platinimo bendrovė AS „Baltic Ticket Holdings“ pranešė Konkurencijos tarybai apie koncentraciją įsigijus 100% UAB „Nacionalinis bilietų platintojas“ akcijų. Nors šis sandoris jau įvykęs, taryba spręs, ar duoti leidimą jį vykdyti.

Suinteresuoti asmenys per 10 darbo dienų nuo gauto pranešimo apie koncentraciją paskelbimo Konkurencijos tarybos interneto svetainėje kviečiami pateikti argumentuotas nuomones dėl šios koncentracijos galimų pasekmių konkurencijai.

Konkurencijos taryba per mėnesį laiko išnagrinės šį pranešimą apie koncentraciją ir nuspręs, ar leisti ją vykdyti.



AS „Baltic Ticket Holdings“ yra valdymo bendrovė, kurios valdomos dukterinės bendrovės teikia bilietų platinimo paslaugas Lietuvoje, Latvijoje, Estijoje ir Baltarusijoje.

Didieji platintojai – vienose rankose

VŽ rašė, kad sandoris, kuriuo „Baltic Ticket Holdings“ įsigijo „Nacionalinį bilietų platintoją“, įvyko dar 2016 m. Po jo dvi iš trijų didžiausių Lietuvos bilietų platinimo sistemų „Bilietai LT“ ir „Bilietų pasaulis“ atsidūrė vienose rankose.



Iki šio įsigijimo AS „Baltic Ticket Holdings Lietuvoje vykdė veiklą per UAB „Bilietų pasaulis“. Įgyvendinus koncentraciją, veikla vykdoma per bendrovę „Nacionalinis bilietų platintojas“, kuri, kaip ir iki koncentracijos įgyvendinimo, teikia bilietų platinimo paslaugas Lietuvoje, o UAB „Bilietų pasaulis“ veiklos nebevykdo. Maždaug 2017 m. pradžioje nebeliko ir prekybos bilietais sistemos „Bilietų pasaulis“. Klientai, bandantys patekti į šios sistemos internetinę svetainę, automatiškai nukreipiami į „Bilietai LT“ sistemą.

Prievaizdas ėmėsi iniciatyvos

„Baltic Ticket Holdings“ 2016 m. įsigydama UAB „Nacionalinis bilietų platintojas“, pranešimo apie koncentraciją Konkurencijos tarybai neteikė, nes to daryti pagal įstatymo reikalavimus jai nereikėjo.



Tačiau Konkurencijos taryba 2017 m. gegužės 17 d. nutarė savo iniciatyva bendrovei „Baltic Ticket Holdings“ taikyti koncentracijos priežiūros procedūrą, mat tarybai kilo įtarimas, kad dėl šio sandorio įgyvendinimo buvo sukurta ar sustiprinta dominuojanti padėtis arba itin apribota konkurencija bilietų platinimo Lietuvoje rinkoje.



Todėl „Baltic Ticket Holdings“ buvo įpareigota pateikti pranešimą apie koncentraciją Konkurencijos tarybai ir gauti leidimą ją vykdyti.



Koncentracijos dalyviai prašė Vilniaus apygardos administracinio teismo bei Lietuvos vyriausiojo administracinio teismo sustabdyti Konkurencijos tarybos nutarimo nuostatų, įpareigojusių pateikti pranešimą apie koncentraciją, galiojimą, tačiau teismai tokį bendrovių prašymą atmetė.



Konkurencijos taryba dabar spręs, ar leisti vykdyti šį sandorį, ar ne, ar galbūt leisti jį vykdyti tik įvykdžius tam tikras sąlygas, pavyzdžiui, pardavus dalį verslo.