„Bonava“ į butus sostinės Visoriuose žada investuoti 25 mln. Eur

Įmonės nusipirktas sklypas V. Daunio g. 45, Vilniuje. Bendrovės nuotr.

Švedijos kapitalo nekilnojamojo turto plėtros bendrovė „Bonava Lietuva“ pranešė sostinės Visorių mikrorajone 2025 m. planuojanti imtis naujo projekto, į kurį žada investuoti 25 mln. Eur.

Įmonė praneša, kad iš privataus asmens įsigijo kiek didesnį nei 1 ha sklypą, V. Daunio g. 45. Čia ji ketina pastatyti 200 butų su požeminėmis automobilių stovėjimo vietomis.

Nors šiuo metu dar vyksta projektavimo darbai, bendrovė skelbia, kad numato 1–4 kambarių butus, kurių plotas – nuo 28 iki 70 kv. m dydžio. Taip pat ketinama įrengti ir komercines patalpas.

Planuojamas kvartalas V. Daunio g. 45, Vilniuje. Bendrovės vizualizacija.

Nemokami naujienlaiškiai į savo el. pašto dėžutę: Verslo valdymas

Rinkodara

Finansai ir apskaita

Rinkos

Mano verslas

Prekyba

Statyba ir NT

Pramonė

Transportas

Technologijos

Laisvalaikis

Mano pinigai

Svarbiausios dienos naujienos trumpai: Verslo naujienos

VŽ Premium naujienos



Pasak Remigijaus Pletero, „Bonava Lietuvos“ vadovo, pradėti statybas planuojama 2025 m. Jos vyks dviem etapais. Paskutiniojo etapo pabaiga – 2029 m.

„Nors naujojo projekto vieta yra itin patraukli dėl paprastos ir patogios logistikos norint greitai pasiekti miesto centrą, didžiuosius biurus bei prekybos centrus Geležinio vilko gatve ir dėl to yra laikoma viena geresnių mieste, mes laikysimės savo koncepto naujakuriams siūlyti būstus už prieinamą kainą, kuri rinkoje išliks konkurencinga net su pilnos apdailos paketu“, – pranešime sako R. Pleteras.

Nors įmonė neįvardija, kokia bus konkreti 1 kv. m kaina, jos teigimu, tai bus ekonominės klasės butai.

Tikslas – pasiūlyti 1.650 butų

Šiuo metu „Bonava“ Vilniuje, Pašilaičiuose, plėtoja didžiausią savo kvartalą – projektą „Lake Town“. Apie 3,7 ha ploto teritorijoje numatyta pastatyti 740 butų ir investuoti daugiau nei 60 mln. Eur. Taip pat stato 209 butų projektą Bajoruose, į kurį investuoja 13 mln. Eur. Be to, sostinės Pašilaičiuose iki 2030 m. ruošiasi pastatyti per 700 butų.

VŽ rašė, kad 2021 m. plėtotoja nusipirko sklypų trims projektams, kuriuose per kelerius metus pasiūlys kone 1.650 butų.

Teritorijose Dangeručio, K. Borutos ir L. Giros gatvėse daugiausia planuojama statyti ekonominės klasės butus.

VŽ jau skelbė, kad L. Giros gatvėje suprojektuotame penkiaaukštyje bus 101 butas ir kelios komercinės patalpos. Į trijų korpusų daugiabutį ketinama investuoti 11 mln. Eur.

Kol kas apie planus Dangeručio g. plėtotoja neskelbia, o K. Borutos g. projektas, R. Pletero teigimu, „projektavimo stadijoje“.

Jis VŽ yra sakęs, kad per visus 2022 m. įmonė sudarė 116 sandorių dėl butų pardavimo, o šių metų pirmąjį pusmetį preliminarių sutarčių sudaryta 33% mažiau nei praėjusių metų sausį–birželį.

Įmonės nusipirktas sklypas V. Daunio g. 45, Vilniuje. Bendrovės nuotr.