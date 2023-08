„Inreal“: naujų butų kainos didmiesčiuose toliau auga

Tomas Sovijus Kvainickas, „Inreal“ grupės investicijų ir analizės vadovas. Juditos Grigelytės (VŽ) nuotr.

Liepą, palyginti su atitinkamu laikotarpiu pernai, Vilniuje pirminės rinkos būstų pardavimai augo triskart, Kaune didėjo 18%, o Klaipėdoje – 2,4 karto, skelbia nekilnojamojo turto (NT) paslaugų bendrovė „Inreal“.

Jos duomenimis, Vilniuje per praėjusį mėnesį susitarta dėl 189, Kaune – dėl 53, o Klaipėdoje – dėl 22 naujų būstų (įskaitant butus, apartamentus, loftus ir kotedžus) įsigijimo. Sostinėje nutraukti 25, Kaune – 17 sandorių, tuo metu Klaipėdoje nutraukimų nebuvo.

Lyginant su birželiu, Vilniuje pardavimai mažėjo 2%, Kaune augo 89%, Klaipėdoje didėjo 4,4 karto.

Anot Tomo Sovijaus Kvainicko, „Inreal“ investicijų ir analizės vadovo, per mėnesį ryškiai sumažėjo atšauktų susitarimų skaičius.

„Didesnis nutrauktų sandorių skaičius fiksuojamas tuose pačiuose projektuose kaip ir ankstesniais mėnesiais. Tikėtina, kad pagrindinė tokių atšaukimų priežastis – pardavėjo ir pirkėjo nesutarimas dėl išaugusių plėtros išlaidų pasidalinimo. Kita priežastis – „techniniai grąžinimai“, kuriuos lėmė dalies projektų svetainių turinio valdymo ypatumai ir rinkodara“, – teigia jis.

[infogram id="a7f27711-2642-432b-9fc8-69b81fb8a668" prefix="W2H" format="interactive" title="Statyba ir NT. Naujų butų pardavimai kas mėnesį 2023 liepa. Inreal"]

„Inreal“ duomenimis, Vilniuje ekonominės klasės būsto kaina šiuo metu siekia 2.713 Eur/kv. m, vidutinės – 3.833 Eur/kv. m, prestižinės – 5.154 Eur/kv. m ir per mėnesį atitinkamai augo 9%, 10% ir 19%.

Vertindamas situaciją Kaune, analitikas pažymi, kad pasiūla šiame mieste yra palanki pirkėjams, nes riboja kainų augimą.

„Kita vertus, tokia užsitęsusi situacija gali lemti mažesnę plėtrą ateityje“, – sako T. S. Kvainickas.

Kaune šiuo metu ekonominės klasės būsto kaina siekia 1.815 Eur/kv. m, vidutinės – 2.813 Eur/kv. m, prestižinės – 3.805 Eur/kv. m. Per mėnesį ji atitinkamai didėjo 5%, 10% ir 11%.

Klaipėdoje šiuo metu ekonominės klasės būsto kaina siekia 1.734 Eur/kv. m, vidutinės – 2.529 Eur/kv.m. Per mėnesį pigiausiame segmente kainos nekito, o per metus brango 1%, kai vidutinės brango per mėnesį brango 19%, o per metus 4%.

[infogram id="a6ddcb48-d578-48a0-be0c-16781b173914" prefix="kYf" format="interactive" title="Statyba ir NT. Naujų butų kainos pagal klases. liepa 2023. Inreal"]

