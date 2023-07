„Inreal“: Vilniuje naujų butų pirkėjų aktyvumas palengva didėja

Tomas Sovijus Kvainickas, „Inreal“ grupės investicijų ir analizės vadovas. Juditos Grigelytės (VŽ) nuotr.

Birželį, palyginti su atitinkamu laikotarpiu pernai, Vilniuje pirminės rinkos būstų pardavimai augo 18%, Kaune menko perpus, o Klaipėdoje – 4 kartus, skelbia nekilnojamojo turto (NT) paslaugų bendrovė „Inreal“.

Jos duomenimis, Vilniuje per praėjusį mėnesį susitarta dėl 253, Kaune – dėl 37, o Klaipėdoje – dėl 5 naujų būstų (įskaitant butus, apartamentus, loftus ir kotedžus) įsigijimo. Sostinėje nutraukti 60, Kaune – 9, Klaipėdoje – 2 sandoriai.

Lyginant su geguže, Vilniuje pardavimai augo 2%, Kaune – 23%, Klaipėdoje nesikeitė.

Anot Tomo Sovijaus Kvainicko, „Inreal“ investicijų ir analizės vadovo, pardavimai, įvertinus atšauktus susitarimus, sostinėje buvo 9%, Kaune – 4%, Klaipėdoje – 24% didesni nei gegužę.

„Nežiūrint į atšaukimus, akivaizdu, kad Vilniuje rinkos aktyvumas antrąjį ketvirtį palengva augo – iš viso susitarta dėl 725 būstų pardavimo, kas yra apie 16% daugiau nei pirmąjį ketvirtį. Be atšaukimų augimas būtų dar didesnis – 31%“, – aiškina jis.

Anot analitiko, dėl įvairių priežasčių į pasiūlą grįžta daug būstų: jų skaičius sudaro apie ketvirtadalį pardavimų.

„Tai kiek iškreipia bendrą vaizdą. Reikšmingo pasiūlos pokyčio per ketvirtį neįvyko – laisvų bei rezervuotų būstų yra apie 4.500 ir to šiandien pakanka, tačiau sostinės gyventojų skaičiui augant ir atsigaunant pirkėjų perkamajai galiai, to neužteks“, – teigia jis.

[infogram id="06245408-2de7-46b2-a4d3-7fc72e261bdd" prefix="ow5" format="interactive" title="Statyba ir NT. Naujų butų pardavimai kas mėnesį 2023 birželis. Inreal"]

„Inreal“ duomenimis, Vilniuje ekonominės klasės būsto kaina šiuo metu siekia 2.704 Eur/kv. m, vidutinės – 3.824 Eur/kv. m, prestižinės – 5.307 Eur/kv. m ir per mėnesį nesikeitė, o per metus atitinkamai augo 9%, 16% ir 22%.

T. S. Kvainickas sako, kad Kaunas nepatyrė tokio rinkos sąstingio kaip Vilnius, tačiau dėl miesto ir pasiūlos dydžio, jame stebimi momentiniai aktyvumo šuoliai.

„Birželį pasiūlą papildė 120 naujų objektų – dvigubai daugiau nei gegužę ar pernai birželį. Antrąjį ketvirtį Kaune matome nedidelį rinkos pagyvėjimą, tačiau tai dar nėra susiformavusi tendencija“, – teigia jis.

Kaune šiuo metu ekonominės klasės būsto kaina siekia 1.826 Eur/kv. m, vidutinės – 2.794 Eur/kv. m, prestižinės – 3.796 Eur/kv. m. Per mėnesį ji 3% didėjo tik pigiausiame segmente, o kituose nesikeitė. Per metus kainos atitinkamai augo 6% ir po 11%.

„Žvelgiant į paskutinių 12 mėnesių dinamiką Klaipėdoje, matome stagnaciją ir aktyvumo šuolius retsykiais. Miestas per 2022 m. patyrė bene didžiausią sulėtėjimą, nes jo demografiniai pokyčiai nėra pakankami atsverti ekonomikos sulėtėjimą bei prastėjančias būsto įsigijimo sąlygas“, – teigia T. S. Kvainickas.

Klaipėdoje šiuo metu ekonominės klasės būsto kaina siekia 1.725 Eur/kv. m, vidutinės – 2.423 Eur/kv.m. Per mėnesį jos nekito, o per metus ekonominės klasės būstas pigo 1%, kai vidutinės brango 35%.

[infogram id="619afef3-671c-4383-b1c0-c57fce889570" prefix="9rj" format="interactive" title="Statyba ir NT. Naujų butų kainos pagal klases. gegužė 2023. Inreal"]

