Vilniuje bus atnaujinamos keturios mokyklos: architektai kviečiami teikti pasiūlymus

Taikos g. 189 Vyturio pradinė mokykla.

Vilnius bei Vilniaus vystymo kompanija kviečia architektus dalyvauti atviruose architektūros konkursuose bei teikti projektus keturių sostinės švietimo įstaigų rekonstrukcijai. Atnaujinamos bus šios mokyklos: Kunigaikščio Gedimino progimnazija, Miglos g. 1A, Kunigaikščio Gedimino progimnazija, Blindžių g. 3, Šeškinės pradinė mokykla, Šeškinės g. 15 bei Vyturio pradinė mokykla, Taikos g. 189.

„Spręsdami mokyklų trūkumo iššūkį, projektuojame naujas, modernias ir ugdymo poreikius atliepiančias mokyklas. Tačiau negalime pamiršti ir jau esančių mokyklų. Juntame kokybinį skirtumą tarp senų ir naujų mokyklų, tad kryptingai dirbsime ir ties švietimo įstaigų atnaujinimu. Kviečiu architektus prisidėti kuriant naują ir modernų Vilnių su pačiomis geriausiomis ir patogiausiomis mokyklomis“, – sako Vilniaus meras Valdas Benkunskas.

Rekonstruojant pastatus bus siekiama iš esmės pertvarkyti esamą pastatą, perskirstyti esamą ir suplanuoti papildomą mokyklos patalpų plotą, patalpas, ir, esant poreikiui, aukštų aukštį, pritaikant šiuolaikiniams reikalavimams ir poreikiams. Konkursas vykdomas vadovaujantis Viešųjų pirkimų įstatymu ir jo įgyvendinamųjų teisės aktų nuostatomis. Projektas bus vertinamas pagal keturis kriterijus: urbanistinį (25 proc.), architektūrinį (25 proc.), užsakovo poreikių atitiktį (30 proc.) bei projekto idėjos įgyvendinimo paslaugų kainą (20 proc.).

Blindžių g. 3 Kunigaikščio Gedimino progimnazija.

„Matome augantį projektuotojų susidomėjimą architektūriniais konkursais. Tuo džiaugiamės ir norime padėkoti visiems dalyvaujantiems ir besidalinantiems savo idėjomis. Su šių projektuotojų pagalba kuriame kokybiškas ir poreikius atitinkančias švietimo įstaigas” – dalinasi Vilniaus vystymo kompanijos Finansų departamento direktorė Karolina Sakalauskaitė, laikinai einanti generalinės direktorės pareigas.

Planuojamų konkursų vertinimo komisijos nariai, savo srities profesionalai – architektai, urbanistai, kraštovaizdžio specialistai.

Miglos g. 1A Kunigaikščio Gedimino progimnazija.

Projektams pateikti suteikiamas 3 mėnesių terminas nuo paskelbimo. Atvirų architektūros konkursų nugalėtojams bus skiriamas prizinis fondas. Kiekvieno projekto bendrasis prizinis fondas sudaro 35 tūkst. eurų. Pirmosios vietos nugalėtojai gaus 11 tūkst. eurų, antrosios – 9 tūkst. eurų, trečiosios – 6 tūkst. eurų, o ketvirtosios, penktosios bei šeštosios gaus po 3 tūkst. eurų.

Projekto paslaugų vertė Kunigaikščio Gedimino progimnazijoje, Miglos g. 1A bei Kunigaikščio Gedimino progimnazijoje, Blindžių g. 3, sieks apie 412,7 tūkst. eurų (be PVM). Šeškinės pradinės mokyklos, Šeškinės g. 15, vertė sieks apie 316,7 tūkst. eurų (be PVM), o Vyturio pradinės mokyklos, Taikos g. 189, vertė sieks apie 372,6 tūkst. eurų (be PVM).

Vilniaus vystymo kompanija pristato esmines atnaujinamų ugdymo įstaigų projektų konkursines sąlygas. Jas galima rasti: Vilniuje bus atnaujinamos keturios mokyklos: architektai kviečiami teikti pasiūlymus » Vilniaus vystymo kompanija (vilniausvystymas.lt)

Šeškinės g. 15 Šeškinės pradinė mokykla.

Taikos g. 189 Vyturio pradinė mokykla.