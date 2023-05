„EPAM Systems“ plečiasi viename sostinės „Business Stadium“ miestelio pastatų

„Epam sistemos“ biuras Vilniuje. Juditos Grigelytės (VŽ) nuotr.

Baltarusių įkurta skaitmeninių platformų inžinerijos ir programinės įrangos kūrimo paslaugų teikėja „EPAM Systems“ plečia savo biurą nekilnojamojo turto plėtros bendrovės „Hanner“ valdomame biurų pastate „Business Stadium North East“, buvusioje „Žalgirio“ stadiono teritorijoje Vilniuje.

Įmonės pasirašė sutartį dėl papildomo 1.600 kv. m ploto nuomos. Po šio sandorio „EPAM Systems“ „Business Stadium“ verslo centre iš viso nuomosis 4.200 kv. m. Planuojama, kad nuomininkė naujose erdvėse įsikurs rugpjūtį.

„Mūsų komandą Lietuvoje sudaro daugiau nei 1.500 profesionalų, padedančių klientams visame pasaulyje spręsti skaitmeninės transformacijos iššūkius ir kurti kompleksinius sprendimus. Jie gali dirbti nuotoliniu būdu, tačiau dauguma jų renkasi darbą iš biuro, nes teigiamai vertina tai, kad iš šio verslo kvartalo paprasta pasiekti kitas miesto vietas tiek privačiu, tiek viešuoju transportu, parkus, sporto bazes, miesto infrastruktūrą“, – pranešime teigia Linas Grinevičius, „EPAM Systems“ generalinis direktorius.

Apie 14.800 kv. m ploto biurų pastatą „Business Stadium North East“, į kurį skelbė investuojanti 25 mln. Eur, „Hanner“ baigė statyti 2022 m. Kiek patalpų jau išnuomota, įmonė neatskleidžia.

Nemokami naujienlaiškiai į savo el. pašto dėžutę: Verslo valdymas

Rinkodara

Finansai ir apskaita

Rinkos

Mano verslas

Prekyba

Statyba ir NT

Pramonė

Transportas

Technologijos

Laisvalaikis

Mano pinigai

Svarbiausios dienos naujienos trumpai: Verslo naujienos

VŽ Premium naujienos



2023 m. vasarą viliamasi pradėti ketvirtojo statybas. Apie 24.000 kv. m ploto verslo centrą projektavo pasaulyje žinomas biuras „Zaha Hadid Architects“, o investicijos į jį turėtų siekti 60 mln. Eur.

[{"title":"„Hanner“ ir „Zaha Hadid“ premjera visuomenei: netrukus pristatys biurų projektą","url":"https://vz.lt/nekilnojamasis-turtas-statyba/2022/10/19/hanner-ir-zaha-hadid-premjera-visuomenei-netrukus-pristatys-biuru-projekta","category":"PREMIUM","profiles":[1022,1067,1633,1658,1873,2004]},{"title":"Baltarusiškų šaknų „EPAM Systems“ žada tapti didžiausia IT įmone Lietuvoje","url":"https://vz.lt/inovacijos/technologijos/2022/10/19/epam-systems-evoliucija-apima-ir-virsma-i-svietimo-institucija","category":"PREMIUM","profiles":[1019,1026,1067,1686,1688]},{"title":"Baltarusiškos kilmės IT kompanijos Lietuvoje auga it ant mielių","url":"https://vz.lt/inovacijos/technologijos/2022/10/27/baltarusiskos-kilmes-it-kompanijos-lietuvoje-auga-it-ant-mieliu","category":"PREMIUM","profiles":[1019,1026,1067,1686,1873]},{"title":"Plėtra Vilniaus CBD: NT projektai juda, bet klaustukų lieka daug","url":"https://vz.lt/nekilnojamasis-turtas-statyba/2023/03/17/pletra-vilniaus-cbd-nt-projektai-juda-bet-klaustuku-lieka-daug","category":"PREMIUM","profiles":[1022,1056,1067,1633,1658,2004]}]

„Epam sistemos“ biuras Vilniuje. Juditos Grigelytės (VŽ) nuotr.