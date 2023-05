„Eikos“ bendrovė obligacijomis 3 metams pasiskolino už 9%

Domas Dargis, „Eikos“ generalinis direktorius. Vladimiro Ivanovo (VŽ) nuotr.

Nekilnojamojo turto (NT) plėtros bendrovei „Eika“ priklausanti UAB „Partnerystės projektai keturi“ išplatino 8 mln. Eur vertės trejų metų trukmės obligacijų emisiją, skirtą finansuoti karinį miestelį Šiauliuose.

„Nasdaq“ depozitoriumo duomenimis, obligacijų palūkanų norma siekia 9%, jos bus mokamos kas pusmetį. Pajamingumo „Eika“ neatskleidžia.

Kaip praneša bendrovė, į neviešą emisiją investavo trys Baltijos šalių pensijų ir investiciniai fondai, valdomi UAB „SEB investicijų valdymas“ Lietuvoje, „CBL Asset Management“ IPAS Latvijoje ir neįvardinto Baltijos šalių pensijų fondų valdytojo.

Emisiją 2024 m. pavasarį planuojama listinguoti „Nasdaq“ biržoje, pagrindiniame Baltijos reguliuojamos rinkos obligacijų sąraše.

Nemokami naujienlaiškiai į savo el. pašto dėžutę: Verslo valdymas

Rinkodara

Finansai ir apskaita

Rinkos

Mano verslas

Prekyba

Statyba ir NT

Pramonė

Transportas

Technologijos

Laisvalaikis

Mano pinigai

Svarbiausios dienos naujienos trumpai: Verslo naujienos

VŽ Premium naujienos



Pasak įmonės, tai emisijai suteiks papildomo likvidumo, nes, esant poreikiui, pensijų fondai galės biržoje prekiauti jos vertybinių popierių vienetais.

Emisijos platinimą organizavo banko „Luminor“ Lietuvos skyrius.

„Tai unikalus obligacijų emisijos atvejis, kai pirmą kartą Baltijos šalių pensijų fondai kartu tiesiogiai investavo į plėtojimo projektą, skirtą regiono saugumo infrastruktūrai stiprinti. Be to, tai trečias kartas per keletą metų, kai mūsų grupe patiki kapitalo rinkų investuotojai“, – pranešime teigia Domas Dargis, „Eikos“ generalinis direktorius.

Pirmą kartą, 2020 m. lapkritį, „Eika“ viešai išplatindama obligacijas 2 metams pasiskolino 5 mln. Eur už 5%, o 2022 m. rugsėjį įmonė, išplatinusi antrąją 5 mln. Eur vertės obligacijų emisiją, būsto plėtros projektų finansavimui pasiskolino už 6%.

Stato karinius miestelius

VŽ jau rašė, kad „Eika“ Šiauliuose stato karinį miestelį pagal viešosios ir privačios partnerystės modelį (PPP).

7,8 ha plote iškilsiančiame miestelyje įsikurs „Žemaitijos“ brigados Kunigaikščio Margirio pėstininkų batalionas.

Teritorijoje numatytos administracijos ir specialiosios paskirties pastatai: kareivinės, valgykla, štabas, medicinos punktas, suplanuota sporto patalpų ir aikščių. Bus statomi ir techniniai pastatai: sandėliai, garažai, degalinė, plovykla, pastogė technikai.

Bus įrengtos ir rikiuotės bei technikos aikštės, automobilių stovėjimo vietos.

embedgallery::https://foto.vz.lt/embed/1696?placement=

VŽ primena, kad Krašto apsaugos ministerija su NT plėtros bendrovėmis „Darnu Group“ ir „Eika“ yra pasirašiusi 168 mln. Eur vertės trijų karinių miestelių PPP projektų sutartis. Visų trijų miestelių partnerystės sutartys pasirašytos 15 metų: per 2,5 metų objektai turi būti suprojektuoti ir pastatyti, o 12,5 metų infrastruktūra bus prižiūrima ir aptarnaujama.

Domas Dargis, „Eikos“ generalinis direktorius. Vladimiro Ivanovo (VŽ) nuotr.