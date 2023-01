Registrų centras: NT pardavimų apimtis 2022 m. menko 19%

Paulius Rudzkis, Registrų centro duomenų analitikas. Įmonės nuotr.

2022 m. įregistruota 130.400 nekilnojamojo turto (NT) sandorių, arba 19% mažiau nei rekordiniais 2021 m., skelbia Registrų centras.

„Praėjusių metų sandorių skaičiaus pokytis nestebina, kadangi 2021 m. išsiskyrė aktyvumu – sandorių buvo gerokai daugiau nei iki tol kelerius metus. Be to, 2022 m. rinką neigiamai paveikė net keletas išorės veiksnių: pasikeitusios geopolitinės aplinkybės, energetikos kainų šuolis, augančios palūkanų normos, pesimistiniai lūkesčiai dėl regiono ekonomikos ir kiti. Nepaisant to, bendras metų rezultatas praktiškai atitinka tuos skaičius, kuriuos matėme 2018–2019 m.“, – pranešime teigia Paulius Rudzkis, Registrų centro duomenų analitikas.

Per metus šalyje parduota 34.400 butų, arba 13% mažiau nei 2021 m.

Vilniuje 2022 m. parduota 11.600 butų – 16% mažiau nei 2021 m., Kaune – 4.200 butai, arba 14% mažiau, Klaipėdoje – 2.700 butai, arba 19% mažiau.

P. Rudzkio teigimu, butų sandorių kai kuriose savivaldybėse daugėjo, pavyzdžiui, Anykščių, Birštono, Biržų, Prienų, Šalčininkų ar Šiaulių rajonų savivaldybėse.

Individualių namų pardavimai per metus menko 17% iki 13.300, sklypų 22% iki 63.000.

[infogram id="de66f756-e8cd-4b5f-ba9a-5e69809af9b7" prefix="HFy" format="interactive" title="Statyba ir NT. RC BUTAI gruodis: Pirkimo sandoriais perleistų (notarų patvirtintų) butų skaičius Lietuvos didmiesčiuose 2022"]

[infogram id="16560765-7c5d-4ced-b286-0f74283d5554" prefix="UDe" format="interactive" title="Statyba ir NT. Gruodis NT rinkos aktyvumas būstai butai RC sandoriai 2022"]

