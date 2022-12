Įsibėgėja Registrų centro projektas sostinės Žvėryne

Juditos Grigelytės (VŽ) nuotr.

Valstybės valdomas Registrų centras pranešė su Suomijos kapitalo statybos bei inžinerinių sprendimų UAB „Caverion Lietuva“ pasirašęs 11,5 mln. Eur (be PVM) vertės sutartį dėl rangos darbų Žvėryne.

Pagal ją, bus įrengiamos administracinės patalpos Studentų gatvėje.

Po kapitalinio remonto jose bus įrengta apie 550 darbo vietų, į kurias ketinama perkelti centro darbuotojus iš pastatų V. Kudirkos gatvėje.

VŽ rašė, kad Registrų centras naujo centro Žvėryne, Studentų g. 39, projektą yra išskaidęs į dvi dalis: duomenų centro ir administracinių patalpų įrengimo.

Nemokami naujienlaiškiai į savo el. pašto dėžutę: Verslo valdymas

Rinkodara

Finansai ir apskaita

Rinkos

Mano verslas

Prekyba

Statyba ir NT

Pramonė

Transportas

Technologijos

Laisvalaikis

Mano pinigai

Svarbiausios dienos naujienos trumpai: Verslo naujienos

VŽ Premium naujienos



Saulius Urbanavičius, Registrų centro generalinis direktorius, dabar pranešime teigia, jog „Caverion Lietuvos“ atliekami darbai bus viena iš prioritetinio projekto, kuriuo be šiuolaikiškų darbo vietų numatoma įrengti ir patalpas naujam duomenų centrui, dalių.

Pirmasis darbų etapas, per kurį už 7 mln. Eur (be PVM) įrengiamas duomenų centras ir IT darbo vietos, pradėtas šią vasarą, o baigti planuojamas 2023 m. pirmąjį ketvirtį. Šiose beveik 3.100 kv. m ploto patalpose be duomenų centro bus ir 80 darbo vietų.

Pagal dabar pasirašytą sutartį, antru etapu, bus remontuojamos ne tik 8.200 kv. m ploto administracinės patalpos, taip pat numatyta sutvarkyti aplink pastatą esančią teritoriją, įrengti dviračių ir paspirtukų laikymo vietų, stoteles elektromobiliams, o ant stogo – saulės elektrinę.

Darbus numatoma baigti 2023 m. ketvirtąjį ketvirtį.

Sutartis duomenų centro įrengimui planuota pasirašyti 2022 m. pradžioje, o preliminariais skaičiavimais, patalpų 2 ir 4 aukštų pastatuose Studentų g. pritaikymas turėjo kainuoti apie 10 mln. Eur.

Įrengus šiuolaikišką duomenų centrą, Registrų centro darbuotojai į jį bus perkelti iš įmonės patikėjimo teise valdomų patalpų V. Kudirkos bei Tilto gatvėse. Jos bus perduotos valstybės valdomam Turto bankui.

embedgallery::https://foto.vz.lt/embed/1798?placement=

Didelio projekto dalis

2020 m. liepą dėl lietaus buvo užlietos dabartinio duomenų centro V. Kudirkos gatvėje patalpos. Tada dėl incidento sutriko e. sveikatos sistema, gydymo įstaigos negalėjo įkelti dokumentų, išrašyti receptų, atlikti kitų e. sveikatos paslaugų funkcijų, pacientai su e. parašais vaistinėse negalėjo įsigyti jiems paskirtų vaistų.

Notarai skundėsi negalį teikti visų paslaugų. Mobilųjį parašą naudojantys „Luminor“ banko klientai dėl sutrikusios Registrų centro veiklos neteko galimybės prisijungti prie internetinio ar mobiliojo banko.

Tuomet VŽ kalbinti IT specialistai sakė, kad tikroji krizės priežastis – visai ne vanduo, o tai, kad serveriai su visai valstybei svarbiomis sistemomis laikomi patalpose, kurios netinkamos duomenų centro veiklai.

Vėliau Ekonomikos ir inovacijų ministerija nusprendė Registrų centrui suteikti buvusias Lietuvos edukologijos universiteto patalpas Žvėryne, kur tuo metu veikė Vilniaus kolegija ir Vytauto Didžiojo universiteto padalinys.

Studentų g. duomenų centras turėtų veikti iki tol, kol bus įgyvendintas valstybinio duomenų centro projektas. Valstybės valdomas Lietuvos radijo ir televizijos centras (Telecentras) skelbė jau pradėjęs jo projektavimo darbus.

Pagal Vyriausybės patvirtinus planus, iki 2026 m. turėtų būti pastatyti ir pradėti naudoti 4 duomenų centrai Vilniuje ir Kaune.

Regia atvaizdas.

Juditos Grigelytės (VŽ) nuotr.