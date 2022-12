„Sirin Development“ sertifikavo visą savo NT portfelį

Laurynas Kuzavas, „Sirin Development“ vadovas. Juditos Grigelytės (VŽ) nuotr.

Nekilnojamojo turto plėtotoja „Sirin Development“ pranešė pagal tarptautinę BREEAM sistemą sertifikavusi visą savo industrinio turto portfelį Baltijos šalyse – jo plotas siekia 225.500 kv. m.

Iš viso įmonė valdo 11 objektų – 8 Lietuvoje ir 3 Latvijoje.

„Sertifikuojame siekdami pamažu formuoti naują kokybės supratimą industrinio NT segmente. Esame tarp pirmųjų Baltijos šalyse, kurie pilnai sertifikavo sandėlių portfelį – visi mūsų pastatai įvertinti kaip labai geri (angl. very good), naudojamų pastatų (angl. in use) kategorijoje“, – pranešime teigia Laurynas Kuzavas, „Sirin Development“ direktorius.

Anot jo, sertifikavimas neša apčiuopiamą naudą klientams, nes išaugus energijos kainoms, žemesnės eksploatacijos bei komunalinių išlaidos aktualios sandėlių nuomininkams.

„Sertifikuojant pastatus buvo vertinamos efektyvios šildymo sistemos, mažai vandens suvartojantys komponentai, energiją taupantis apšvietimas, atliekų rūšiavimas, atsinaujinančių energijos šaltinių naudojimas, pastato pritaikymas žmonių darbui bei poilsiui. Taigi tokie komerciškai sėkmingesni, jų išlaikymas pigesnis, išliekamoji vertė didesnė. Sertifikavimas didina NT patrauklumą potencialiems nuomininkams, investuotojams, nes atspindi ir daugelio kompanijų deklaruojamus ESG (angl. Environmental, Social and Governance) principus“, – teigia L. Kuzavas.

BREEAM sertifikuotų „Sirin Development“ objektų sąraše yra Kauno logistikos centras, Liepkalnio, „Jočionių 55“ ir „GLP“ logistikos parkai Vilniuje, „Rumbula“ logistikos parkas Rygoje.

