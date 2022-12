Registrų centras paskutinį kartą tiek mažai NT sandorių fiksavo 2020 m.

Juditos Grigelytės (VŽ) nuotr.

Lapkritį įregistruota 9.600 nekilnojamojo turto (NT) sandorių, arba 17% mažiau nei 2021 m. tuo pačiu metu, skelbia Registrų centras.

Palyginti su spaliu, lapkritį sandorių skaičius menko 14%.

Anot Registrų centro, tai kukliausias mėnesio rezultatas šiemet. Paskutinį kartą mažesnis NT sandorių skaičius fiksuotas per pandemiją 2020 m. gegužę.

Vienuolikos mėnesių rezultatai taip pat nusileidžia rekordiniams 2021 m. Iš viso sudaryta 120.000 NT sandorių, arba 18% mažiau nei pernai tuo pačiu metu.

Lapkritį šalyje parduota 2.600 butų, arba 14% mažiau nei 2021 m. lapkritį ir 16% mažiau nei spalį. Iš viso per vienuolika mėnesių sudaryta 31.700 butų sandorių – 11% mažiau nei pernai.

Vilniuje lapkritį parduoti 844 butai – 20% mažiau nei 2021 m. rugsėjį ir 10% mažiau nei spalį. Sostinėje šiemet buvo įregistruota 10.700 butų sandorių – 14% mažiau nei prieš metus.

Kaune lapkritį parduoti 379 butai (1,8% mažiau nei 2021 m. lapkritį, mėnesio mažėjimas 11%), Klaipėdoje – 199 (metinis mažėjimas 20%, mėnesio – 27,6%).

Šiemet Kaune iš viso sutarta dėl 4.200, Klaipėdoje – dėl 2.700 butų, kas atitinkamai yra 14% ir 17% mažiau nei pernai per tą patį laikotarpį.

Lapkritį individualių namų pardavimai per metus menko 20% iki 1.000, per mėnesį – 18%. Šiemet šio turto sandorių iš viso suskaičiuojama 12.300, kas yra 16% mažiau nei pernai.

Sklypų pardavimai per metus menko 18% iki 4.700, per mėnesį – 12%. Per vienuolika mėnesių perleista 57.600 sklypų, arba 21% mažiau nei atitinkamu laikotarpiu pernai.

[infogram id="a7ff8822-1211-450a-8240-e83a78637d6c" prefix="Fon" format="interactive" title="Statyba ir NT. RC BUTAI lapkritis: Pirkimo sandoriais perleistų (notarų patvirtintų) butų skaičius Lietuvos didmiesčiuose 2022"]

[infogram id="7fa0949a-63dd-4c3c-8796-6200c2ae362e" prefix="l7p" format="interactive" title="Statyba ir NT. Lapkritis NT rinkos aktyvumas būstai butai RC sandoriai 2022"]

