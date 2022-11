„Kauno tiltai“ už daugiau nei 68 mln. Eur rekonstruos vieną intensyviausių tiltų Lietuvoje

Spūstis ant Kleboniškio tilto Kaune. Juditos Grigelytės (VŽ) nuotr.

Lietuvos automobilių kelių direkcija pranešė, kad netrukus planuojama pradėti A. Meškinio (Kleboniškio) tilto Kaune rekonstrukciją. Darbus už 68,37 mln. Eur (su PVM) atliks AB „Kauno tiltai“.

Pagal sutartį, tiltas magistralinio kelio A1 Vilnius–Kaunas–Klaipėda ruože nuo 99,03 iki 100,47 km, taip pat viadukas per Jonavos gatvę ir tilto prieigos, bus sutvarkyti per 23 mėnesius.

Darbus ketinama pradėti dar šiemet ir baigti iki 2025 m.

„Žengiame dar vieną žingsnį, kad Kauno gyventojams ir kitiems vairuotojams būtų mažiau spūsčių ir taupomas laikas. Kelių tinkle yra 73 prastos būklės tiltai ir viadukai, kasmet norime sutvarkyti iki 7–10 jų“, – pranešime teigia susisiekimo viceministras Mindaugas Tarnauskas.

Tiltą Kaune ketinama rekonstruoti iš esmės, išplatinti, kad būtų galima atskirti tranzitinį ir vietinį eismą. Po darbų vidurinis tiltas bus skirtas tik tranzitui.

Vėliau ketinama rekonstruoti dar vieną, pietinį tiltą per Nerį.

Šie darbai yra Islandijos plento projekto dalis. Jis apima transporto mazgo ties prekybos centro „Mega“, Sargėnų, A. Meškinio ir naujo tilto per Nerį statybą, naujo viaduko per Jonavos g. statybą ir ruožo tarp Biruliškių sankryžos ir Jonavos g. rekonstrukciją.

Tiltai ties Kaunu per Nerį, magistralėje A1 yra intensyviausi Lietuvoje. Kelio ruožu nuo 99,03 iki 100,47 km kai kuriomis dienomis automobilių srautas siekia iki 78.000.

Nuo šio kovo galima naudotis nauju per 32 mln. Eur vertės šiauriniu tiltu per Nerį ir viaduku per Jonavos gatvę. Šiuos darbus taip pat atliko „Kauno tiltai“.

