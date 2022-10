Registrų centras: šiemet NT sandorių bus mažiau, bet nerimauti nereikia

Paulius Rudzkis, Registrų centro duomenų analitikas. Bendrovės nuotr.

Rugsėjį įregistruota 10.900 nekilnojamojo turto (NT) sandorių, arba 20,5% mažiau nei 2021 m. tuo pačiu metu, skelbia Registrų centras.

Palyginti su rugpjūčiu, rugsėjį sandorių skaičius augo 5%.

Devynių mėnesių rezultatai taip pat nusileidžia rekordiniams 2021-iesiems. Iš viso sudaryta 98.800 NT sandorių, arba 18% mažiau nei pernai tuo pačiu metu.

Anot Pauliaus Rudzkio, Registrų centro duomenų analitiko, Lietuvos NT sektorius 2022 m. demonstruoja lėtesnes apsukas nei pernai. Tai esą didžiąja dalimi lemia prastesni gyventojų lūkesčiai dėl ateities ir dėl infliacijos sumažėjusi jų perkamoji galia.

„Visus šiuos metus stebime tolygų sandorių skaičiaus atsilikimą nuo 2021 m. Atėjus rudeniui matome, kad šių metų bendras rezultatas greičiausiai bus maždaug penktadaliu kuklesnis nei pernai. Labai dėl to nerimauti nereikėtų, kadangi 2022 m. rezultatas iš esmės atitinka situaciją iki prasidedant pandemijai – 2019 metus, kurie, dera prisiminti, tuomet taip pat buvo iki tol rekordiniai“, – pranešime teigia jis.

Rugsėjį šalyje parduota beveik 3.000 butų, arba 7% mažiau nei 2021 m. rugsėjį ir 4% daugiau nei rugpjūtį. Iš viso per devynis mėnesius sudaryta 26.100 butų sandorių – 11% mažiau nei pernai.

Vilniuje rugsėjį parduotas 941 butas – 5% mažiau nei 2021 m. rugsėjį ir 9,7% daugiau nei rugpjūtį. Sostinėje šiemet buvo įregistruota beveik 9.000 butų sandorių – 13% mažiau nei prieš metus.

Kaune rugsėjį parduoti 395 butai (17% mažiau nei 2021 m. rugsėjį, mėnesio mažėjimas 8,6%), Klaipėdoje – 253 (metinis mažėjimas 18,7%, mėnesio augimas – 0,8%).

Šiemet Kaune iš viso sutarta dėl 3.400, Klaipėdoje – dėl 2.200 butų, kas atitinkamai yra 16% ir 18% mažiau nei pernai per tą patį laikotarpį.

Rugsėjį individualių namų pardavimai per metus menko 20% iki 1.200, per mėnesį augo 5,5%. Šiemet šio turto sandorių iš viso suskaičiuojama 10.200, kas yra 15% mažiau nei pernai.

Sklypų pardavimai per metus menko 26% iki 5.100, per mėnesį augo 4%. Per devynis mėnesius perleista 47.600 sklypų, arba 22% mažiau nei atitinkamu laikotarpiu pernai.

[infogram id="8dc7a56f-ca5c-4b28-8180-c93f19cc672d" prefix="3sr" format="interactive" title="Statyba ir NT. RC BUTAI rugsėjis: Pirkimo sandoriais perleistų (notarų patvirtintų) butų skaičius Lietuvos didmiesčiuose 2022"]

[infogram id="3283154f-443c-4bfe-9d1c-61264939ee89" prefix="BJO" format="interactive" title="Statyba ir NT. Rugsėjis NT rinkos aktyvumas būstai butai RC sandoriai 2022"]

