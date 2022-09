Registrų centras: NT sandorių ir toliau mažėja

Paulius Rudzkis, Registrų centro duomenų analitikas. Bendrovės nuotr.

Rugpjūtį įregistruota 10.400 nekilnojamojo turto (NT) sandorių, arba 19% mažiau nei 2021 m. tuo pačiu metu, skelbia Registrų centras. Palyginti su liepa, sandorių skaičius menko 5%.

Aštuonių mėnesių rezultatai taip pat nusileidžia rekordiniams 2021-iesiems. Iš viso sudaryta 87.900 NT sandorių, arba 17,5% mažiau nei pernai tuo pačiu metu.

Anot Pauliaus Rudzkio, Registrų centro duomenų analitiko, pasibaigusi vasara reikšmingų pokyčių NT rinkoje neatnešė – įregistruotų sandorių ir toliau mažėja.

„Prie to, žinoma, labiausiai prisideda kylančios kainos ir nemažėjantis neapibrėžtumas dėl ateities. Natūralu, kad esant tokioms aplinkybėms neretas pergalvoja savo planus ir atsargiau vertina investicijas į NT“, – pranešime cituojamas P. Rudzkis.

Nemokami naujienlaiškiai į savo el. pašto dėžutę: Verslo valdymas

Rinkodara

Finansai ir apskaita

Rinkos

Mano verslas

Prekyba

Statyba ir NT

Pramonė

Transportas

Technologijos

Laisvalaikis

Mano pinigai

Svarbiausios dienos naujienos trumpai: Verslo naujienos

VŽ Premium naujienos



Šį rugpjūtį šalyje parduotas 2.861 butas, arba 4,7% mažiau nei 2021 m. rugpjūtį ir 3,4% mažiau nei šių metų liepą. Vilniuje per mėnesį parduoti 858 butai – 4,7% mažiau nei 2021 m. rugpjūtį ir 5,7% mažiau nei liepą.

Kaune rugpjūtį parduoti 432 butai (4,8% daugiau nei 2021 m., per mėnesį sandorių augo beveik 14%), Klaipėdoje – 251 (metinis mažėjimas 7%, mėnesio mažėjimas 1,5%).

„Pastarieji metai butų sandorių rinkoje buvo tarsi amerikietiški kalneliai – atėjusi pandemija 2020 m. pavasarį gerokai nusmukdė butų sandorių kreivę, tačiau jau po metų – 2021 m. vasarą – buvo fiksuoti visų laikų mėnesio pardavimo rekordai. Šiuo metu butų pardavimai yra labai artimi tiems, kuriuos matėme iki pandemijos“, – teigia P. Rudzkis.

Rugpjūtį individualių namų pardavimai per metus menko 21% iki 1.111, per mėnesį – 9%. Sklypų pardavimai per metus mažėjo 26% iki 4.922, per mėnesį – 4%.

[infogram id="278fc8e2-8fde-4a2a-bdc9-a76c5a108c48" prefix="tqI" format="interactive" title="Statyba ir NT. RC BUTAI rugpjūtis: Pirkimo sandoriais perleistų (notarų patvirtintų) butų skaičius Lietuvos didmiesčiuose 2022"]

[infogram id="3096f90c-3c3e-40de-a156-81b9070017be" prefix="Krs" format="interactive" title="Statyba ir NT. Rugpjūtis NT rinkos aktyvumas būstai butai RC sandoriai 2022"]

Paulius Rudzkis, Registrų centro duomenų analitikas. Bendrovės nuotr.