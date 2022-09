D. Libeskindo suprojektuotame „Artery“ bus įkurta viena moderniausių parkavimo sistemų rinkoje

Po dviejų metų darbo iš namų vis daugiau darbuotojų grįžta dirbti į biurus. Tai reiškia, kad vėl aktualūs tampa klausimai dėl patogaus susisiekimo su darbo vieta. Tai viena priežasčių, kodėl įmonės siekia įsikurti ne tik strategiškai patogiose miesto vietose esančiuose, bet ir sklandžiam susisiekimui reikiamą infrastruktūrą turinčiuose biuruose. Be to, vis svarbesnis tampa ir kelionių į darbą tvarumas.

Lokacija – vienas svarbiausių faktorių

Pačioje Vilniaus finansinio kvartalo širdyje – Konstitucijos prospekte – kylantis pasaulinio garso architekto Danielio Libeskindo suprojektuotas verslo centras „Artery“ atitinka visus šiuos kriterijus. 20 aukštų verslo kompleksas, tituluojamas ryškiausiu pastarojo dešimtmečio tokio tipo statiniu Vilniuje, yra statomas itin paklausioje lokacijoje, kurioje jau kurį laiką aktyviai vystoma transporto, paslaugų ir laisvalaikio infrastruktūra. Ši vieta užtikrina greitą ir patogų susisiekimą su praktiškai visomis sostinės dalimis, o čia atvykti patogu tiek nuosavu transportu, tiek viešuoju transportu ar dviračiais ir paspirtukais.

„Lokacija neabejotinai yra vienas iš svarbiausių verslo centro patrauklumą lemiančių veiksnių. Dėl to premium klasės verslo centrui vystyti sklypas Konstitucijos prospekte pasirinktas neatsitiktinai. Čia koncentruojasi Lietuvos ir užsienio kompanijos, veikia įvairių paslaugų teikėjai, prekybos centrai. Finansinė Vilniaus širdis yra supama vienų iš pagrindinių miesto gatvių, o automobilių ir pėsčiųjų tiltais yra patogiai sujungta su Senamiesčiu. Be to, ši miesto dalis turi bene geriausiai išvystytą pėsčiųjų ir dviračių takų infrastruktūrą visame Vilniuje“, – sako nekilnojamojo turto paslaugų bendrovės „Colliers International Advisors“ tarpininkavimo departamento vadovė Sandra Jovaišaitė.

Ruošiama unikali automobilių stovėjimo aikštelė

Tačiau, jos teigimu, vystant šiandienos įmonių poreikius atitinkantį verslo centrą vien pasirinkti patogią miesto vietą nepakanka. Svarbu investuoti ir į šiuolaikiškus infrastruktūros sprendimus, kurių verslo centre „Artery“, panašu, netrūks.

Po pastatu bus įrengta lanksčiausia visame Vilniaus centriniame verslo rajone požeminė automobilių stovėjimo aikštelė. Į ją bus galima įvažiuoti ir iš jos išvažiuoti tiek Konstitucijos prospekto, tiek Upės gatvės pusėse abejomis eismo kryptimis. Vairuotojai netgi turės galimybę išvažiuoti tiesiai į Lvivo gatvę. Be to, verslo centro požeminė automobilių stovėjimo aikštelė bus sujungta su greta esančio viešbučio „Radisson Blu“ požemine aikštele. Šie inžineriniai sprendimai leis efektyviau paskirstyti ir tuo pačiu sumažinti transporto srautus Konstitucijos prospekte. Be to, per požeminę aikštelę numatytas ir tranzitinis dviratininkų bei pėsčiųjų eismas tarp Konstitucijos prospekto ir Upės gatvės.

Verslo centro požeminėje aikštelėje taip pat bus įrengta išmani stovėjimo vietų užimtumo ir automobilių palydos sistema, paremta modernia vaizdo stebėjimo ir analizavimo įranga. Ją įrengs didžiausia parkavimo sprendimų įmonė Lietuvoje „uniPark“. Pažangios sistemos dėka bus galima ne tik greičiau susirasti laisvas stovėjimo vietas, bet ir jaustis saugiai dėl jose paliktų transporto priemonių. Kamerų vaizdo įrašus, prireikus, bus galima peržiūrėti aiškinantis eismo įvykių ar kitų incidentų aplinkybes. Modernia automobilių stovėjimo aikštele galės naudotis ne tik verslo centro darbuotojai, bet ir visi miestiečiai, už parkavimą patogiai susimokėdami mobiliąja „uniPark“ programėle, turinčia net 400 tūkst. naudotojų.

Nuotr. Manto Repečkos.

Suteiks galimybę keliauti tvariau

Itin didelis dėmesys naujajame verslo centre skiriamas tvarumui – įskaitant ir aplinkai draugiškesniam transportui skirtus sprendimus. Verslo centre „uniPark“ įrengs vieną didžiausių Lietuvoje elektromobilių ir elektrinių paspirtukų įkrovimo aikštelių. Joje bus galima naudotis net 28 greitojo įkrovimo vietomis. Jas taip pat bus galima patogiai rezervuoti ir už krovimą sumokėti naudojantis mobiliąją „uniPark“ programėle.

„Lietuvoje daugėjant elektromobilių vairuotojų ir kasdienėms kelionėms besirenkančių elektrinius paspirtukus, svarbu plėsti tokioms transporto priemonėms reikalingą infrastruktūrą. „Artery“ prie to svariai prisidės ir bus daugiausiai elektromobilių įkrovimo stotelių siūlančiu verslo centru Lietuvoje. Elektromobilių krovos galios perdavimas aikštelėje sujungtas su bendra pastato inžinierinių tinklų galios sistema. Tai leidžia išmaniai ir optimaliai valdyti galios paskirstymą elektromobilių krovimui“, – sako „Artery“ automobilių stovėjo aikštelės ir el. įkrovimo sprendimus diegiančios bendrovės „uniPark“ vadovas Artūras Satkūnas.

Nepamiršti ir dviratininkai

Siekiant paskatinti „Artery“ įsikursiančių įmonių darbuotojus rinktis aplinkai draugiškesnį transportą verslo centro požeminiuose aukštuose taip pat bus įrengtos dviračių saugyklos, persirengimo vietos ir dušai. Tai leis išnaudoti dešiniojoje Neries krantinėje gerai išvystytos dviračių takų infrastruktūros suteikiamus privalumus. Plintant sveikos gyvensenos ir tvarumo tendencijoms toks keliavimo į darbą būdas tampa vis populiaresnis.

„Panašu, kad „Artery“ sostinės verslo centrų kokybės kartelę į naują lygį kilstelės visais aspektais – tiek architektūriniais ir inžineriniais sprendimais, tiek tvarumu ir kokybiška darbo aplinka, tiek patogiam susisiekimui ir tvariam mobilumui skirta infrastruktūra. Matome, kad būsimi ir potencialūs verslo centro nuomininkai tai išties vertina“, – akcentuoja S. Jovaišaitė.

Nuotr. Manto Repečkos.

Apie įmonę

2003 m. veiklą pradėjusi UniPark atlieka išmanių parkavimo sistemų ir įkrovimo sprendimų paiešką bei atlieka visapusišką jų realizavimą – nuo programinės įrango iki techninio aptarnavimo Baltijos šalyse bei Lenkijoje. Lietuvoje jau įgyvendinta virš 160 projektų, kurie apima parkavimą oro uostuose, prekybos ir verslo centruose, miestų gatvėse. UniPark sukurta parkavimo programėle naudojasi daugiau nei 400 tūkst. vartotojų.