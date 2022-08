„Citus“ šiemet planuoja pasirašyti notarinių sutarčių už 66 mln. Eur

Mantas Galdikas, UAB „Citus“ direktorius. Juditos Grigelytės (VŽ) nuotr.

Nekilnojamojo turto (NT) plėtros bendrovė „Citus“ pranešė šiemet planuojanti Vilniuje ir Kaune užbaigti beveik 550 notarinių sandorių už 65,93 mln. Eur.

Pernai ši suma siekė 28,5 mln. Eur, 2020 m. – 14 mln. Eur, sutarčių skaičius atitinkamai 335 ir 122.

Šiuo metu įmonė yra pasirašiusi kone 200 notarinių sutarčių, kurių vertė siekia apie 20 mln. Eur.

Jas su būstų pirkėjais plėtotoja sudarinės Vilniaus projektuose „Miško ardai“, „Link Ten“ ir „PaJustis“ bei Kauno „Klevų namai“ ir „Radio City“.

„Iki dabar esame pasirašę trečdalį šiemet suplanuotų notarinių sutarčių, bet jau akivaizdžiai matome rezultatus. 2022-ieji „gresia“ tapti geriausiu rezultatu „Citus“ istorijoje“, – pranešime teigia Mantas Galdikas, „Citus“ direktorius.

Notarinės sutartys su pirkėjais sudaromos baigiant namų statybas. Jų kainos užfiksuojamos preliminarioje sutartyje, kuri gali būti pasirašyta ir prieš dvejus metus.

Per šį laiką bendrovės projekte „Miško ardai“ būstų vertė (kainos rajone – VŽ), anot plėtotojos, pakilo 49,7%, „Klevų namai“ bei „Radio City“ atitinkamai apie 20%, „Pajustis“ ir „Link Ten“ – iki 30%.

Tikisi, kad kainos augs

Anot „Citus“, Vilniuje vidutinė naujo būsto kaina šiuo metu siekia 3.255 Eur / kv. m ir per dvejus metus išaugo 45,2%, o per metus – 24%.

Sparčiausiai brango ekonominės klasės būstai (per dvejus metus 56,3%, per metus – 26,4%), o vidutinės klasės – per dvejus metus 52,8%, per metus – 30,8%.

Kaune atitinkamai vidutinė naujo būsto kaina šiuo metu siekia 2.240 Eur / kv. m, arba 51,9% daugiau nei prieš dvejus ir 13,5% daugiau nei prieš vienerius metus.

Sparčiausiai taip pat brango ekonominės klasės būstas (per dvejus metus 47,4%, per metus – 10,9%), vidutinės klasės atitinkamai 42,6% ir 17,5%.

„Kainos augs ir toliau, nes nėra nei prielaidų joms mažėti, nei spaudimo mažinti. Didžioji dalis pasiūlos yra brėžiniuose, o pardavimus riboja patys plėtotojai, nuomos kainos – istorinėse aukštumose, o jas dar labiau katalizuoja Vilniaus gyventojų skaičių šiemet kaip niekad anksčiau papildę už būstą ar jo nuomą išgalintys mokėti užsieniečiai ir įvairių sričių specialistai“, – teigia M. Galdikas.

Pasak jo, sparčiai augant būsto kainoms, pastaraisiais metais nedaug svyravęs būsto įperkamumas dabar grįžo į 2018 m. lygį.

„Sulėtėjo atlyginimų augimas, paspartėjo NT kainų kilimas, tačiau, žiūrint filosofiškiau, ir prieš porą metų, ir po dar poros metų būstas turėtų kainuoti santykinai tiek pat, jei įperkamumas gerokai nepasikeis. Jei augs atlyginimai, gyventojų skaičius didžiuosiuose miestuose, NT kainų kilimas nepasijaus“, – teigia M. Galdikas.

Jis pripažįsta, kad, kaip ir daugeliui įmonių, 2022 m. „Citus“ tapo įtampos ir išbandymų laikotarpiu. Statybų ir pardavimų planus jaukia sutrūkusios tiekimo grandinės, medžiagų kainų šuoliai, neapibrėžtumas energetikos sektoriuje bei kiti globalūs iššūkiai.

„Tačiau bendrovė nekeičia planų, gauna finansavimą ir atsakingai vykdo įsipareigojimus savo klientams“, – pranešime teigia jis.

