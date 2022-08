E. varžytynių platformoje – nauji ribojimai prispaudantiems per daug nulių

Saulius Grudzinskas, Registrų centro Apribojimų informacinių sistemų skyriaus vadovas. Įmonės nuotr.

Elektroninių varžytinių bei aukcionų platformoje, kurioje turtą parduoda antstoliai, bankroto administratoriai, viešojo sektoriaus atstovai, nustatyti nauji ribojimai kainų didinimui, pranešė ją administruojantis Registrų centras.

Dabar viešų aukcionų dalyviai vienu siūlymu objekto kainos negalės didinti daugiau nei 10 kartų. Anot valstybės įmonės, tokių priemonių imtasi, siekiant pažaboti dėl parduodamo turto besivaržančius dalyvius.

Esą pastebėta tendencija, kad neva per klaidą įvedama per didelė už turtą siūloma kaina, o aukciono laimėtojas vėliau jį įsigyti atsisako. Valstybės valdomas Turto bankas 2021 m. fiksavo 7 tokius aukcionus, per šių metų pirmąjį pusmetį – 3.

„Toks apribojimas buvo sutartas, mat labai dažnai į aukcionus dalyviai prisijungia iš mobiliųjų telefonų, o didindami kainą nurodo per daug nulių. Taip pat sistemoje bus aiškiai atskirtos pinigų sumos, tad dalyviams taps paprasčiau orientuotis“, – pranešime teigia Saulius Grudzinskas, Registrų centro Apribojimų informacinių sistemų skyriaus vadovas.

Nemokami naujienlaiškiai į savo el. pašto dėžutę: Verslo valdymas

Rinkodara

Finansai ir apskaita

Rinkos

Gazelė

Prekyba

Statyba ir NT

Pramonė

Transportas

Technologijos

Laisvalaikis

Mano pinigai

Svarbiausios dienos naujienos trumpai: Verslo naujienos

VŽ Premium naujienos



Turto banko teigimu, kai laimėtojas atsisako įsigyti turtą, papildomai reikia 2–3 mėnesių paskelbti naują aukcioną.

„Valstybei tai papildomai kainuoja ir yra nesąžininga kitų dalyvių atžvilgiu. Turtą atsisakęs įsigyti asmuo netenka registracijos mokesčio ir 10% pradinės kainos dydžio užstato, negali dalyvauti pakartotiniame aukcione. Esame inicijavę teisės aktų pakeitimus, kurie leistų sugrąžinti registracijos mokestį ir bent iš dalies kompensuoti žmonėms už sugaištą laiką, tai nebūtų taikoma objektą įsigyti atsisakiusiems“, – pranešime teigia Guoda Gurauskaitė, Turto banko Pardavimų departamento direktorė.

Iki metų pabaigos Registrų centras planuoja platformoje įdiegti ir mokėjimų inicijavimo paslaugą.

Šių metų pirmąjį pusmetį per e. varžytynių sistemą parduota turto už beveik 53 mln. Eur. Daugiausia turto – iš viso už po 7,9 mln. Eur – per ketvirtį realizavo antstoliai ir kitos institucijos. Turto bankas pardavė turto už 5,3 mln. Eur, savivaldybės – už 4,8 mln. Eur, bankroto administratoriai – už 700.000 Eur. Plačiau galite skaityti šiame straipsnyje.

Saulius Grudzinskas, Registrų centro Apribojimų informacinių sistemų skyriaus vadovas. Įmonės nuotr.