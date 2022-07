Lazdynų baseino byloje – kaltinimai stambaus masto sukčiavimu

Statomas baseinas Lazdynuose, Vilniuje. Juditos Grigelytės (VŽ) nuotr.

Kaltinimai dėl stambaus masto sukčiavimo, piktnaudžiavimo bei dokumentų klastojimo statant naują Lazdynų baseiną sostinėje pateikti 5 neįvardijamiems asmenims bei pagrindinei rangovei, šiuo metu dėl bankroto likviduojamai įmonei „Active Construction Management“ (buvusi „Irdaiva“).

Apie tai pranešė tyrimą atlikusi Finansinių nusikaltimų tyrimų tarnyba, byla perduota teismui.

Tarnyba nurodo, kad kaltinimų sulaukė trys techninės priežiūros vadovai, rangovo statybos darbų vadovas, tuometinis bendrovės generalinis direktorius.

Nuo 2017 m. vidurio, kai pradėtos baseino statybos „Active Construction Management“ vadovavo Vitas Lopinys.

Anot tarnybos, ikiteisminis tyrimas pradėtas 2020 m., gavus sostinės savivaldybės UAB Vilniaus vystymo kompanija pareiškimą dėl galimo dokumentų klastojimo vykdant baseino sutartį.

Buvo nustatyta, kad rangovas pateikė 8 atliktų darbų aktus, kurių pagrindu išrašė sąskaitas bei gavo apmokėjimą, tačiau specialistų išvados patvirtino, kad dalis elektrotechnikos darbų nebuvo atlikti.

Skaičiuojama, kad šių darbų vertė gali siekti beveik 234.000 Eur. Sostinės savivaldybė dėl tokio dydžio patirtos žalos teisme pareiškė civilinį ieškinį.

Finansinių nusikaltimų tyrimo tarnybos teigimu, atliekant ikiteisminį tyrimą laikinai apribota nuosavybės teisė į beveik 925.000 Eur vertės turtą.

Byloje pateikti kaltinimai dėl stambaus masto sukčiavimo, netinkamo techninės priežiūros vadovo pareigų atlikimo, piktnaudžiavimo ir dokumentų suklastojimo. Už juos gresia iki 2–8 metų laisvės atėmimo bausmės.

Šių metų pradžioje Lietuvos apeliacinis teismas taip pat konstatavo, jog sostinės savivaldybė „Active Construction Management“ už darbus Lazdynų baseine yra skolinga 380.335 Eur. Juos pagal faktoringo sutartį teismas priteisė komerciniam bankui SEB. Plačiau apie tai galite skaityti šiame VŽ straipsnyje.

Vis dėlto teismai dėl baseinų statybos nesibaigia. Baigiant darbus aiškėja, kad jų kaina sieks apie 35,6 mln. Eur ir savivaldybė žada kainų skirtumą, siekiantį apie 13,8 mln. Eur, bandyti išieškoti iš „Active Construction Management“ bei jos partnerių įmonių „HSC Baltic“, „Mitnija“, „Montuotojas“ bei „Axis Power“.

embedgallery::https://foto.vz.lt/embed/1529?placement=

Lazdynų baseino rekonstrukcija pradėta 2017 m. liepą ir turėjo būti baigta per pusantrų metų. Savivaldybės teigimu, 21,8 mln. Eur vertės darbai nebuvo atliekami jau nuo 2019-ųjų rugsėjo. Bendrovės Vilniaus vystymo kompanija duomenimis, per 2017–2019 m. buvo atlikta darbų už 6,3 mln. Eur (be PVM), o už baseino įrangą sumokėta 4,28 mln. Eur (be PVM).

Vėliau teismai nustatė, jog nutraukus sutartį, liko apie 50% neatliktų darbų, o pagrindinė partnerė buvo įsipareigojusi atlikti 65% visų darbų.

Rangos sutartį su „Active Construction Management“ savivaldybė nutraukė 2020 m. pradžioje. 2021 m. lapkritį teismai galutinai konstatavo, jog savivaldybė tai padarė teisėtai.

Dar vykstant ginčams teisme, 2021 m. kovą savivaldybė pasirašė 21,8 mln. Eur vertės sutartį su bendrove Panevėžio statybos trestas dėl Lazdynų baseino tolesnių statybų.

Šiuo metu baseine atlikta 90% statybos darbų, o jo atidarymas planuojamas šių metų pabaigoje. Plačiau apie tai galite skaityti šiame VŽ straipsnyje.

