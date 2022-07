Registrų centras: birželį būsto sandorių sudaryta daugiau nei gegužę

Paulius Rudzkis, Registrų centro duomenų analitikas. Bendrovės nuotr.

Birželį įregistruota 12.200 nekilnojamojo turto (NT) sandorių arba 19% mažiau nei 2021 m. tuo pačiu metu, skelbia Registrų centras.

Palyginti su geguže, birželį sandorių skaičius augo 10%.

Pusmečio rezultatai taip pat nusileidžia rekordiniams 2021-iesiems. Iš viso sudaryta 66.500 NT sandorių arba 15% mažiau nei pernai tuo pačiu metu.

Anot Pauliaus Rudzkio, Registrų centro duomenų analitiko, prastesnius šių metų rezultatus lemia dėl karo Ukrainoje tebesitęsiantis geopolitinis neapibrėžtumas, taip pat ekonominės priežastys: infliacija ir sumažėję gyventojų lūkesčiai.

„Neapibrėžtumas tarptautinėje erdvėje ir pokyčiai šalies ekonomikoje lemia atsargesnį vartojimą ir galimai sulaiko dalį pirkėjų nuo investicijų į NT. Be to, 2021 m. pagal sandorių skaičių buvo rekordiniai ir būtų sunku tikėtis, jog tokie rezultatai bus pakartoti“, – pranešime teigia jis.

Šį birželį šalyje parduoti 3.100 butai arba 12% mažiau nei 2021 m. birželį ir 7% daugiau nei gegužę. Per pusmetį sudaryta 17.300 butų sandorių – 11% mažiau nei atitinkamu laikotarpiu 2021 m.

Vilniuje birželį parduoti 964 butai – 15% mažiau nei 2021 m. birželį ir 2,3% daugiau nei gegužę.

Kaune birželį parduoti 426 butai (20,5% mažiau nei 2021 m. birželį, mėnesio augimas 18,3%), Klaipėdoje – 299 (metinis mažėjimas 16,5%, mėnesio augimas – 16,8%).

Per pusmetį Vilniuje sudaryti 6.200, Kaune – 2.200, Klaipėdoje – 1.500 butų sandorių, kurių apimtis per metus atitinkamai sumažėjo 14% ir po 18%.

„Butų pardavimų kreivė artėjant vasarai šiek tiek kilo į viršų, tačiau bendras metinis rezultatas vis dar yra mažesnis. Didmiesčiuose sandorių sumažėjimas kiek didesnis nei šalies vidurkis. Tačiau yra ir savivaldybių, kuriose butų pardavimai šiemet, palyginti su 2021 m., netgi augo, pavyzdžiui, Akmenės, Anykščių, Jurbarko, Pasvalio, Prienų, Raseinių, Rokiškio, Šiaulių, Telšių, Trakų, Vilkaviškio ir Vilniaus rajonai“, – pranešime teigia P. Rudzkis.

[infogram id="ac555477-2edc-46ad-9a5d-50133eecf18e" prefix="Qvk" format="interactive" title="Statyba ir NT. RC BUTAI birželis: Pirkimo sandoriais perleistų (notarų patvirtintų) butų skaičius Lietuvos didmiesčiuose 2022"]

Birželį individualių namų pardavimai per metus menko 15% iki 1.300, per mėnesį augo 16%. Iš viso per pusmetį perleista 6.700 individualių namų arba 11% mažiau nei 2021 m. tuo pačiu laikotarpiu.

Birželį sklypų pardavimai per metus menko 23% iki 5.900, per mėnesį augo 11%. Iš viso per pusmetį perleista 32.500 sklypų arba 18% mažiau nei 2021 m. tuo pačiu laikotarpiu.

[infogram id="5c24ccd4-6bff-4a83-9e4a-bfa43e369683" prefix="B2z" format="interactive" title="Statyba ir NT. Birželis NT rinkos aktyvumas būstai butai RC sandoriai 2022"]

